CHIIKAWA主題輕鐵7.25啟航！立體扶手首度亮相 /夜光星星隱藏圖案 $88套票搭專屬班次

港鐵Chiikawa主題輕鐵登場！港鐵今日（20日）宣佈配合「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，由7月25日推出暑期限定的主題輕鐵， 逢週末行駛大西北各區，車廂設有首度亮相的吉伊卡哇、小八及兔兔立體造型扶手，車身更有隱藏夜光星星圖案，各位CHIIKAWA粉絲不可錯過！

港鐵Chiikawa主題輕鐵登場！角色立體扶手/夜光星星隱藏圖案 $88套票乘搭專屬班次

港鐵Chiikawa主題輕鐵將於7月25日至8月30日期間的逢星期六、日行駛，每日共設4個特定班次，來往輕鐵兆康站至屯門站或元朗站。乘客只需在周末前往輕鐵兆康站，以港幣88元購買限量發售的「輕鐵旅遊證」套裝，即可乘搭專屬主題輕鐵一次，並於同日無限次乘搭其他輕鐵路綫。該套裝亦會隨車附送限定的特展紀念封套、隨機款式小物袋以及50元網店優惠券。

本次列車特別在車廂內加入了首度亮相的吉伊卡哇、小八及兔兔立體造型扶手，車身更隱藏了夜光星星圖案，粉絲必打卡！

港鐵流動應用程式會員搭車滿額可抽特展門票

為了回饋乘客，MTR Mobile會員由即日起至7月30日期間，使用已連結賬戶的八達通乘搭港幣10元或以上的指定本地車程滿10次，即可自動獲贈100 MTR積分。符合資格的會員更能自動獲得抽獎機會，爭奪總共300個名額的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展成人一般門票，每張門票價值港幣200元，非常吸引！

8月加碼！角色驚喜現身車站及主題紀念品

除了首波的主題輕鐵和車站裝飾外，官方預告將於7月下旬至8月底推出更多精彩活動。屆時吉伊卡哇的人氣角色將會以獨特的方式現身不同的港鐵車站，並會加推大批粉絲期待的官方主題紀念品，詳情將於稍後陸續公佈。