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麥當勞聯乘CHIIKAWA美食登場！2分店變身主題店 買指定套餐即送幻彩開運御守

飲食
更新時間：12:17 2026-07-23 HKT
發佈時間：12:17 2026-07-23 HKT

麥當勞聯乘CHIIKAWA美食、主題店登場！因應「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展即將於8月舉行，香港麥當勞宣佈推出一系列聯乘計劃，除了推出全新聯乘CHIIKAWA的美食，以有及兩間主題店進駐港九之外，更會推出獨家周邊，讓各位粉絲一邊享受美食，一邊走進CHIIKAWA的夢幻藝術世界！

麥當勞CHIIKAWA主題店 銅鑼灣、九龍灣店限定

由7月27日起，銅鑼灣怡和街及九龍灣德福廣場兩間麥當勞分店將會率先「變身」，成為「CHIIKAWA ARTIVERSE」期間限定主題店！店內由入口、點餐櫃檯到用餐區，均滿佈精緻主題佈置，包括旗海裝飾、海報掛畫、特色玻璃櫥窗及打卡牆等。

其中，九龍灣德福廣場店的打卡位極具互動性，包括轉轉許願亭、星空夢幻定格照、魔法凸透鏡、霓虹星夜鏡面牆及星空樂園等；銅鑼灣怡和街店則特設御守祈福牆與霓虹星夜鏡面牆，儀式感滿滿，彷彿走進吉伊卡哇宇宙。

此外，麥當勞將推出一共8款、全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪御守將於7月28日起推出，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋四位人氣角色，寓意健康、常滿、納福及平安。由7月28日起凡於麥當勞App使用優惠券購買指定套餐，即隨機附送一款御守。

聯乘美食下周登場

至於麥當勞xCHIIKAWA聯乘美食將於下周登場，詳情請留意官方宣佈。

麥當勞「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店詳情

  • 銅鑼灣主題店地點：銅鑼灣怡和街46-54號地下至二樓
  • 九龍灣主題店地點：九龍灣德福廣場 I 期第F21號舖
  • 主題店舉行日期：7月27日起
  • 餐廳營業時間： 早上6時至凌晨12時

延伸閱讀：CHIIKAWA主題輕鐵7.25啟航！立體扶手首度亮相 /夜光星星隱藏圖案 $88套票搭專屬班次

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