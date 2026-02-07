周末好去處｜藝術裝置 特色卡通 吉祥美景喜賀新歲

馬年將至，各界紛紛推出一系列新春活動，無論喜歡與摯愛打卡，還是鍾情熱鬧氛圍，都有好節目推介，正好為大家開啟一整年的好運氣。

周末好去處1︰如意結主題 互動體驗

銅鑼灣時代廣場舉行《KNOT KNOT HAPPY NEW YEAR》新春開運盛典，以充滿祝福寓意的如意結為主題，將傳統工藝與當代美學結合，透過大型藝術裝置及互動體驗，把好運、祝福、團圓與希望繫上，送上如意與福氣。二樓中庭更設置了一棵高達 4.5 米的巨型桃花樹，寓意財源滾滾。同時亦將於新春期間舉行多項節慶活動，包括書法老師即席揮毫寫揮春，以及一系列現場表演、速繪創作及傳統工藝工作坊，讓大家迎接喜悅的新一年。

INFO

《KNOT KNOT HAPPY NEW YEAR》

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

日期︰即日至3 月 3 日

查詢︰timessquare.com.hk

周末好去處2︰SNOOPY限定店 日本直送精品

史努比SNOOPY粉絲不要錯過YOHO 商場舉辦的SNOOPY新春福至期間限定店，史努比聯同他的兄弟們以及胡士托以馬年造型為主題，帶來300款會場限定及日本直送精品，粉絲肯定有驚喜。此外，商場亦設有三大特色市集，其中馬上開運新春市集搜羅逾40個本地及賀年好禮品牌攤位，分階段登場，各品牌以馬年為主題，提供名種年花、開運手作選物及精緻賀年禮品等，而PICK! Market嚴選多家匠心品牌，網羅特色選物。

INFO

SNOOPY新春福至期間限定店

地點︰YOHO MALL I 中庭

日期︰即日起至2月22日

查詢︰www.yohomall.hk

YOHO 商場舉辦的SNOOPY新春福至期間限定店。

場內有逾300款會場限定及日本直送精品，粉絲血拼不容錯過。

周末好去處3︰12米桃花樹 打卡超吸睛

尖沙咀Mira Place於農曆新年期間打造桃花滿「緣」新春打卡裝置，亮點是設有12米高「滿天福緣桃花樹」裝置，超過3,888朵爛漫的大小繁花，由花池蔓延到黃金色的巨大樹幹一直延展到上空，配合閃爍耀眼的光影，非常吸睛。場內還有「花蝶良緣橋」、「桃氣花語開運風車」及「馬年祥雲雅座」，寓意吉祥好運，正是打卡美景。

INFO

桃花滿「緣」

地點︰尖沙咀Mira Place 1中庭

日期︰即日起至3月1日

查詢︰www.miraplace.com.hk

在寓意吉祥好運的一對駿馬面前，朝氣勃勃。

桃花滿「緣」新春打卡裝置，最適合情侶或閨密打卡。

設有12米高「滿天福緣桃花樹」。

特別設計了一套兩款的「金馬迎春」利是封套裝，巧妙融合傳統雕花鏤刻工藝，展現精湛的工藝美學。

周末好去處4︰明星匯演 馬場行大運

「馬年賽馬日 」將於大年初三 ( 2月19日）在沙田馬場舉行，大家不妨趁着農曆新年親臨馬場共沾馬運。今年適逢馬年，馬場內賀年節目更豐富精彩，包括豐富獎賞活動及吉祥禮遇、馬年新春綜合匯演。其中一大亮點是樂壇天后陳慧琳（Kelly）擔綱新春綜合匯演嘉賓，另有人氣組合農夫 FAMA 緊接登場，獻唱多首熱門歌曲，農夫及麥玲玲師傅更會現場演繹經典人氣之作，熱鬧滿瀉。

INFO

馬年新春綜合匯演

地點︰沙田馬場

日期︰2月19日 （年初三）

查詢︰www.bookingrc.hkjc.com

/ 現場設有以奔騰賽馬及吉祥馬匹為主題的巨型打卡裝置。

農夫及麥玲玲師傅更會現場演繹經典人氣之作。

周末好去處5︰LANCÔME 海港城新春限定店

新年前當然要入手美妝產品，LANCÔME今個新年以「不拘一夢，天馬行空」為主題，於即日至2月9日在海港城開設新春限定店，正是大家扮靚掃貨之選。限定店設計靈感源自徐悲鴻先生的經典畫作《天馬》，詮釋新年一往向前的活力。重點推介大家入手品牌王牌產品菁純臻顏奢護面霜，以及GÉNIFIQUE 煥活修護精華，讓肌膚煥然一新，以最靚姿態示人。

現凡登記後親臨期間限定店，即可獲得煥新賦活新年開運包（價值$219），而於期間限定店進行任何購物後，可參與訂製專屬「奇蹟臻顏」AI 揮春。全單淨額滿$2,880，更可參與新春如意風鈴或如意結手作工作坊。

INFO

LANCÔME馬年新春期間限定店

地點：尖沙咀海港城海運大廈大堂

日期：即日至2月9日

查詢︰https://bit.ly/4timluK

LANCÔME今個新年以「不拘一夢，天馬行空」為主題，於即日至2月9日在海港城開設新春限定店。

限定店設計靈感源自徐悲鴻先生的經典畫作《天馬》。

現凡登記後親臨期間限定店，即可獲得煥新賦活新年開運包（價值$219）。

重點推介大家入手品牌王牌產品菁純臻顏奢護面霜，以及GÉNIFIQUE 煥活修護精華，讓肌膚煥然一新。

文︰Angel 圖︰品牌提供