打機當做運動？運動型電玩助癌友抗疲勞 研究揭可改善化療患者肌力與生活質素

癌症康復者常受「癌症相關疲勞」困擾，即使休息亦難以恢復，影響日常活動與社交。香港都會大學學者指出，適當運動已被國際臨床指引列為紓緩此類疲勞的重要非藥物方法；而新興的「運動型電玩」（Exergaming）結合電子遊戲與身體活動，或可成為患者重拾運動習慣的突破點。

運動型電玩｜如何運作？有甚麼潛在效益？

癌症治療過程漫長，不少患者即使睡眠充足，仍經常感到極度疲倦，走一段路便乏力，甚至影響日常與社交生活。這種「癌症相關疲勞」與一般勞累不同，休息後亦未必能恢復，且可持續甚久。國際臨床指引已將運動列為紓緩此類疲勞的重要非藥物方法。

【同場加映】 運動型電子遊戲的七大優勢

近年興起的「運動型電玩」，將復康運動融入遊戲之中，讓患者更容易投入，並可量化進度，為不願或難以進行傳統訓練的患者提供另一可行選擇。運動型電玩不是單純坐著按掣，而是透過體感鏡頭、平衡板或混合實境裝置，讓玩家以踏步、伸展、下蹲等動作控制畫面。系統提供即時回饋、分數及關卡，並按患者體能逐步調整運動量，減低開始運動的心理障礙，增加持續參與的動力。

運動型電玩｜研究揭可改善疲勞、功能與生活質素

綜合多項臨床研究，運動型電玩對不同年齡及癌症類別的患者，可帶來潛在復康效益，不但提升身體功能及生活質素，更能成為患者重新投入活動的橋樑：

1. 體感運動訓練：減輕化療患者疲勞

一項小型隨機交叉研究發現，正接受化療的成年患者參與20節體感遊戲訓練（每周約兩至三次）後，癌症相關疲勞有所減輕，生活質素改善。同時，控制足踝活動的肌肉力量與耐力提升，對站立、步行及維持平衡均有幫助，有助患者逐步恢復日常活動能力。研究規模雖不大，但結果顯示，對未必適合進行複雜運動的治療中患者而言，互動式活動可能是重新起步的實用選擇。

2. 運動型電玩：減低血癌病童復康抗拒

另一項針對6至14歲、正接受化療的急性淋巴性白血病兒童的研究發現，介入組兒童每週兩次、為期三週的中等強度運動型電玩訓練後，疲勞程度下降，步行測試表現提升，活動量亦有所增加。「玩」的元素有效減少兒童對復康訓練的抗拒，將運動由醫療任務轉化為更易投入的活動。

3. 混合實境運動：改善乳癌康復者上肢功能

不少乳癌患者在治療後出現肩膊僵硬及手臂活動受限，影響穿衣及提取高處物品。一項臨床隨機試驗將77名已完成主要治療至少六個月的乳癌康復者，分配至八週混合實境運動組或家居伸展組。結果顯示，混合實境運動組的肩膀前抬幅度平均增加，部分外展及內收動作亦有改善；日常上肢功能受限程度減輕，整體生活質素評分上升。

運動型電玩｜建立安全運動習慣

許多癌症康復者不願運動，未必是缺乏健康知識，而是源於長期疲勞、害怕受傷、缺乏自信，或覺得傳統運動乏味。運動型電玩的短期目標與即時回饋，能讓患者看見自己的進步；若有家人一同參與，更能增加陪伴與鼓勵，提升動力，亦有助建立規律的活動習慣。

國際癌症運動指引強調，多數康復者應避免長期不活動，但運動計劃需按癌症類型、治療副作用、體能及個人目標調整。若患者有骨轉移、近期有肺部或腹部手術、平衡失調、嚴重疲勞、心肺疾病或淋巴水腫等情況，應先諮詢腫瘤科團隊或物理治療師。

運動型電玩不是抗癌秘方，也不能取代覆診或藥物治療。對康復者而言，最適合的運動未必是最新科技，而是安全、適合個人狀況，且能持續進行的方式。

資料來源：美國癌症協會（American Cancer Society），美國生活方式醫學學院（American College of Lifestyle Medicine），《臨床腫瘤學雜誌》（Journal of Clinical Oncology），《運動與體育醫學科學》（Medicine & Science in Sports & Exercise），《健康遊戲期刊》（Games for Health Journal），《醫學年鑑》（Annals of Medicine），《癌症研究與治療》（Cancer Research and Treatment）

撰文：香港都會大學護理及健康學院高級講師張鑫博士、香港都會大學護理及健康學院診斷科學系主任鄧偉豪教授

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