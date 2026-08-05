Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

打機當做運動？運動型電玩助癌友抗疲勞 研究揭可改善化療患者肌力與生活質素

醫生教室
更新時間：19:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：19:00 2026-08-05 HKT

癌症康復者常受「癌症相關疲勞」困擾，即使休息亦難以恢復，影響日常活動與社交。香港都會大學學者指出，適當運動已被國際臨床指引列為紓緩此類疲勞的重要非藥物方法；而新興的「運動型電玩」（Exergaming）結合電子遊戲與身體活動，或可成為患者重拾運動習慣的突破點。

運動型電玩｜如何運作？有甚麼潛在效益？

癌症治療過程漫長，不少患者即使睡眠充足，仍經常感到極度疲倦，走一段路便乏力，甚至影響日常與社交生活。這種「癌症相關疲勞」與一般勞累不同，休息後亦未必能恢復，且可持續甚久。國際臨床指引已將運動列為紓緩此類疲勞的重要非藥物方法。

【同場加映】 運動型電子遊戲的七大優勢 

 

近年興起的「運動型電玩」，將復康運動融入遊戲之中，讓患者更容易投入，並可量化進度，為不願或難以進行傳統訓練的患者提供另一可行選擇。運動型電玩不是單純坐著按掣，而是透過體感鏡頭、平衡板或混合實境裝置，讓玩家以踏步、伸展、下蹲等動作控制畫面。系統提供即時回饋、分數及關卡，並按患者體能逐步調整運動量，減低開始運動的心理障礙，增加持續參與的動力。

運動型電玩｜研究揭可改善疲勞、功能與生活質素

綜合多項臨床研究，運動型電玩對不同年齡及癌症類別的患者，可帶來潛在復康效益，不但提升身體功能及生活質素，更能成為患者重新投入活動的橋樑：

1. 體感運動訓練：減輕化療患者疲勞

一項小型隨機交叉研究發現，正接受化療的成年患者參與20節體感遊戲訓練（每周約兩至三次）後，癌症相關疲勞有所減輕，生活質素改善。同時，控制足踝活動的肌肉力量與耐力提升，對站立、步行及維持平衡均有幫助，有助患者逐步恢復日常活動能力。研究規模雖不大，但結果顯示，對未必適合進行複雜運動的治療中患者而言，互動式活動可能是重新起步的實用選擇。

2. 運動型電玩：減低血癌病童復康抗拒

另一項針對6至14歲、正接受化療的急性淋巴性白血病兒童的研究發現，介入組兒童每週兩次、為期三週的中等強度運動型電玩訓練後，疲勞程度下降，步行測試表現提升，活動量亦有所增加。「玩」的元素有效減少兒童對復康訓練的抗拒，將運動由醫療任務轉化為更易投入的活動。

3. 混合實境運動：改善乳癌康復者上肢功能

不少乳癌患者在治療後出現肩膊僵硬及手臂活動受限，影響穿衣及提取高處物品。一項臨床隨機試驗將77名已完成主要治療至少六個月的乳癌康復者，分配至八週混合實境運動組或家居伸展組。結果顯示，混合實境運動組的肩膀前抬幅度平均增加，部分外展及內收動作亦有改善；日常上肢功能受限程度減輕，整體生活質素評分上升。

運動型電玩｜建立安全運動習慣

許多癌症康復者不願運動，未必是缺乏健康知識，而是源於長期疲勞、害怕受傷、缺乏自信，或覺得傳統運動乏味。運動型電玩的短期目標與即時回饋，能讓患者看見自己的進步；若有家人一同參與，更能增加陪伴與鼓勵，提升動力，亦有助建立規律的活動習慣。

國際癌症運動指引強調，多數康復者應避免長期不活動，但運動計劃需按癌症類型、治療副作用、體能及個人目標調整。若患者有骨轉移、近期有肺部或腹部手術、平衡失調、嚴重疲勞、心肺疾病或淋巴水腫等情況，應先諮詢腫瘤科團隊或物理治療師。

運動型電玩不是抗癌秘方，也不能取代覆診或藥物治療。對康復者而言，最適合的運動未必是最新科技，而是安全、適合個人狀況，且能持續進行的方式。

資料來源：美國癌症協會（American Cancer Society），美國生活方式醫學學院（American College of Lifestyle Medicine），《臨床腫瘤學雜誌》（Journal of Clinical Oncology），《運動與體育醫學科學》（Medicine & Science in Sports & Exercise），《健康遊戲期刊》（Games for Health Journal），《醫學年鑑》（Annals of Medicine），《癌症研究與治療》（Cancer Research and Treatment）

撰文：香港都會大學護理及健康學院高級講師張鑫博士、香港都會大學護理及健康學院診斷科學系主任鄧偉豪教授 

延伸閱讀：面對生死常焦慮感壓力 恐惹8大癌症上身？營養師教多吃5類食物防癌擺脫負能量

 

---

 

張鑫博士香港都會大學護理及健康學院高級講師簡介:

研究與教學長期聚焦癌症等疾病轉化醫學及生活方式在健康管理中的應用。他取得國際生活方式醫學委員會認證，並於《柳葉刀-腫瘤學》、《癌症生物學專論》等國際期刊發表研究。

鄧偉豪教授香港都會大學護理及健康學院診斷科學系主任簡介:

長期從事心血管等疾病診斷及轉化醫學研究，並積極推動研究成果轉化為具臨床應用潛力的診斷工具。其於《自然-心血管研究》、《循環》等國際期刊發表研究，並獲授權國際發明專利。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
6小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
9小時前
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
社會
3小時前
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
影視圈
4小時前
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
影視圈
9小時前
尖沙咀酒吧血案，「偉健」等4男落網， 累計16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜勝和「左口」頭馬「偉健」落網 累計16人被捕
突發
2小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
7小時前
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
都會大學HKMU長者學苑免費課程｜ 9月「友智識」長者數碼培訓計劃  5大免費IT課程涵蓋AI／微電影／網絡安全
都會大學HKMU長者學苑免費課程｜ 9月「友智識」長者數碼培訓計劃  5大免費IT課程涵蓋AI／微電影／網絡安全
生活百科
7小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-04 13:32 HKT