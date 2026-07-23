衝擊波治療可紓緩筋膜炎？脊醫拆解聚焦式/擴散式技術 揭坊間儀器陷阱：「有震動就是治療」恐傷身

在現今快節奏的都市生活中，痛症幾乎成了每個香港人的「隨身物」。註冊脊醫王俊華向《星島頭條》分享，近年衝擊波治療（Shockwave Therapy）在臨床上的應用愈趨普及，無論是運動員或長期久坐的上班族，均對這項技術寄予厚望。然而，隨著相關儀器在坊間美容院、推拿店甚至健身房的廣告鋪天蓋地，他特別拆解這項治療的原理與風險，提醒市民衝擊波屬於嚴謹的醫療儀器，專業診斷與安全性絕對不容妥協。

衝擊波的原理是甚麼？

王醫生指出，衝擊波並非普通的按摩儀，而是一種高能量聲波。當身體軟組織受傷後，若修復過程因血液循環不良或反覆勞損而停滯，例如慢性肌腱炎，患處會形成雜亂的疤痕組織，導致長期疼痛。衝擊波的原理在於「破壞與重建」，透過高能量震波產生物理應力，精準地令患處產生受控的「微創傷」，從而騙過大腦，重新啟動停擺的自癒機制，誘導血管新生並帶動代謝循環。同時，高能量震波能干擾痛覺受體的傳導，達到即時止痛的臨床效果。

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衝擊波有效治療5大痛症

王醫生表示，衝擊波對於處理「筋腱鈣化」及「慢性勞損」有極佳表現，常見的適應症包括：

衝擊波有效治療5大痛症

衝擊波有效治療5大痛症：

足底筋膜炎：針對早上落床腳踭著地第一步的劇痛，衝擊波能有效鬆解緊繃的筋膜。

網球肘、高爾夫球肘：修復長期過勞導致的肌腱變性與慢性炎症。

五十肩與肩夾擠症候群：幫助鬆解黏連的關節囊，改善活動度。

鈣化性肌腱炎：透過震波物理性地擊碎積聚的鈣化物。

深層肌肉勞損：例如斜方肌（肩頸）或豎脊肌（腰背）的深層激痛點（Trigger Points）。

衝擊波治療中的聚焦式/擴散式有何分別？

市民未必清楚，衝擊波其實分為兩大類，選擇時必須根據病灶深度而定：

聚焦式（Focused）：能量能穿透深層組織，精準打擊鈣化點或深層筋腱，通常由醫療人員操作，對嚴重痛症效果更佳。 擴散式（Radial）：能量呈放射狀散開，適合處理表層肌肉放鬆。

他提醒，坊間許多非醫療機構提供的多為低能量或擴散式設備，若用來處理深層的筋腱鈣化，效果往往差強人意。

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坊間衝擊波治療儀器藏陷阱

目前市面上衝擊波廣告繁多，不少人誤以為「有震動就是治療」，這其實存在極大風險：

診斷不明確：衝擊波並非萬靈丹。若痛症源於骨折、神經受壓、急性發炎或感染，盲目施加衝擊波只會適得其反，令病情惡化。 操作不當風險：若治療位置太接近大血管或神經叢，由非專業人員操作可能導致不必要的損傷。 嚴格禁忌症：若將衝擊波施加於孕婦、已安裝心臟起搏器者、凝血功能障礙或患處有腫瘤的患者身上，後果極其嚴重。

把握「黃金康復期」防復發

王醫生指出，一個完整的衝擊波療程通常需6至8次，每次相隔2至5天。治療時患者會感到「痠麻脹痛」，痛感維持在6至7分屬理想水平。治療後，患處可能出現短暫紅腫或輕微瘀傷，此乃正常生理反應。

他經常提醒病友，衝擊波只是「開啟康復的大門」，後續必須配合功能性伸展與姿勢糾正，才能標本兼治，防止痛症復發。最後，王醫生重申，衝擊波是治痛利器，但必須建立在正確的醫療診斷之上。市民在選擇治療前，務必諮詢專業醫護人員，確保「對症下藥」，切勿讓盲目的治療增加身體的負擔。

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