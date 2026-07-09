65歲韓國聲優離世！努力抗癌47次仍堅持錄音 地鐵廣播聲線深植國民日常

南韓配音界日前傳出令人痛心的噩耗。資深聲優姜羲先於7月4日凌晨不幸病逝，終年65歲。這位在南韓被譽為「國民之聲」的傳奇配音員，長年為人氣動畫《蠟筆小新》中的媽媽「美冴」獻聲，同時亦包辦了無數地鐵廣播與荷里活電影的配音，其離世消息震撼南韓演藝圈及無數動漫迷。

歷經47次化療堅持工作

姜羲先自2021年確診患上大腸癌，其後病情惡化擴散至肝臟，當時醫生曾悲觀評估其壽命僅餘下約兩年。然而，她對配音工作的熱愛與堅毅超乎常人。在漫長的抗癌期間，她一邊與病魔搏鬥，一邊堅持工作，前後歷經了多達47次化療。

即使身患重病，她依然奇蹟般完成了多項高強度的錄音任務，當中包括為《蠟筆小新》動畫劇場版進行長達約14小時30分鐘的配音工作，甚至在生命的後期，她還曾在病房內設置臨時設備，錄製地鐵站內的廣播，其敬業樂業的精神令人肅然起敬。

【同場加映】長輩溺愛惹禍！3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期

聲演《蠟筆小新》野原美冴

在姜羲先逾40年的配音生涯中，最廣為人知的代表作必然是長年為《蠟筆小新》中的野原美冴（韓版譯名「奉美善」）配音，同時她亦兼任了「阿呆」等重要配角的聲演。她那溫暖、細膩且極具爆發力的聲線，完美演繹了這位既嘮叨又充滿愛心的母親。劇中多句經典台詞，如「小新啊，我們小新是最帥的兒子」以及「孩子陷入危險，世界上哪有父母會坐視不管」，皆透過她的聲音打動了幾代觀眾。

除了《蠟筆小新》，她的聲音亦貫穿了多部經典作品，包括《紅髮安妮》、《凡爾賽玫瑰》、《攻殼機動隊》等。同時，她更是荷里活巨星莎朗史東、妮歌潔曼等人的御用韓語配音員，在電影界舉足輕重。

日常生活必聽車廂廣播

除了影視作品，姜羲先的聲音更融入了南韓市民的日常生活。自1996年起，她便負責首爾與釜山地鐵多條主要路線的車廂廣播。她曾坦言，地鐵廣播雖然聽起來單調，但其實最考驗基本功，是最難駕馭的工作之一。近年隨着科技發展，部分路線改用機械語音，她曾感嘆道：「去聽了之後，反而覺得少了人的情感。」

姜羲先於1979年正式出道，翌年進入KBS電視台第15期體系，資歷深厚，曾擔任KBS配音員協會與聲優協會的重要職務，並屢獲文化獎項肯定。家屬透露，她直到生命最後一刻依然心繫工作，其兒子哀痛表示：「母親始終對配音工作抱持着堅定的信念，她是真正深深熱愛這份工作！」目前其靈堂設於首爾聖母醫院，並已於6日上午出殯，正式安葬於京畿道龍仁市。

大腸癌12大常見徵狀 易疲倦頭暈要留意

據香港癌症資料統計中心資料顯示，大腸癌是本港第3大常見癌症，同時亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已錄得5190宗大腸癌新症及2270宗死亡個案。早期的大腸癌或全無症狀，較常見的徵狀如下：

大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血 排便習慣突變（持續便秘或腹瀉） 糞便形狀改變（幼條狀） 大便後仍有便意 無故體重下降 下腹不適（腹部發脹或腸絞痛） 手腳冰冷 疲倦 心跳加速 氣喘 面色蒼白 頭暈

鍾景輝離世｜甚麼人易患大腸癌？

癌症網上資源中心亦列出大腸癌的常見風險因素，不良飲食習慣和曾患有某些腸病的人，患大腸癌的機率更高：

飲食纖維含量不足

進食大量紅肉和加工肉

缺乏體能活動、肥胖

飲酒和吸煙

帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」

大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」

過往有大腸瘜肉

直系親屬有大腸癌家族史

資料來源：tvN D ENT

延伸閱讀：防大腸癌必吃8種食物 營養師教自測6大症狀 常吃這小食大腸癌風險降24%

---