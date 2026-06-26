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北上注意｜廣東爆發手足口病 珠海/東莞/深圳多宗確診 中醫教煲茶飲湯水助預防

醫生教室
更新時間：15:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-26 HKT

北上消費注意！廣東手足口病疫情持續升溫，有內地網民在社交平台表示，珠海有幼兒園停課多日，東莞、深圳也有多例確診；5月全省通報確診個案已近2.8萬宗。六、七月也是港深兩地的手足口病高峰期，須提高警覺。註冊中醫師李孔熙接受《星島頭條》訪問時推薦了2款茶飲湯水，宜在腸病毒流行季節飲用，作預防及保健之用。

手足口病｜濕熱疫毒侵襲兒童 中醫如何預防？

註冊中醫師李孔熙指出，手足口病屬中醫「溫病」及「疫病」範疇，多與「熱」及「濕」有關。兒童臟腑功能尚未成熟，即中醫所說的「肺常不足、脾常不足」，免疫力較弱，容易受外來病原體感染，因而成為手足口病的高發群體。

【同場加映】夏天喉嚨痛發燒不只是中暑？醫生揭6大夏季流行病毒！1類場所最易爆發手足口病

中醫強調「正氣存內，邪不可干」，意指身體正氣充足時，較不易受感染。因此，預防手足口病除了注意個人及環境衛生，還可透過以下方法提升抵抗力：

  • 充足睡眠
  • 均衡飲食
  • 適量運動
  • 調理脾胃功能

手足口病｜2款預防茶飲湯水

    李醫師解釋，在腸病毒流行季節可飲用性質溫和的茶飲和湯水，具清熱、生津、健脾功效；他也提醒，茶飲及湯水可用作日常保健飲用，不能代替正規治療。

     

    1. 金銀花桑葉玉竹茶

    材料
    • 金銀花3克
    • 桑葉3克
    • 玉竹6克
    • 桔梗3克
    • 甘草2克
    做法 材料加入約500毫升熱水，浸泡約15分鐘後飲用
    功效 清熱潤喉，紓緩口乾及喉嚨不適，適合日常保健

    2. 土茯苓薏米瘦肉湯

    材料
    • 土茯苓30克
    • 生薏米30克
    • 赤小豆20克
    • 蜜棗1-2粒
    • 瘦肉300克
    做法
    1. 材料洗淨後加入適量清水
    2. 大火煲滾後轉慢火煲約1.5小時
    功效 清熱祛濕，維持消化功能，適合夏季日常飲用

    手足口病｜中醫對症下藥 配合藥浴或擦身

    若小朋友不幸感染，常見症狀包括發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍，以及手掌、腳掌和口腔周圍出現紅疹或小水泡，部分患者亦會食慾不振、腹脹或腹瀉。李醫師指，中醫治療以疏風清熱、解毒化濕、養陰生津為主，按病程分階段處理：

    • 初期：以清熱解毒為主，紓緩喉嚨痛及呼吸道不適
    • 中期（出疹／起水泡期）：以清熱祛濕為主，減輕口瘡疼痛及腸胃不適
    • 後續：按情況選用養陰或益氣藥材，幫助恢復體力與抵抗力

    中醫師通常會加入帶甘味的藥材，令小朋友更易接受；除了內服中藥，亦可配合中藥藥浴或擦身等外治法，有助清熱除濕、止癢。

    做法是將中藥煎水，待溫度適中後讓小朋友浸浴或用軟毛巾輕輕擦拭。李醫師提醒家長，應輕力擦拭，切勿刻意擠破水泡，避免繼發感染。

    手足口病｜日常護理與飲食建議

    手足口病高峰期雖來勢洶洶，李醫師指出，中醫治療除了有助改善發燒、咽喉疼痛、口瘡及皮疹等症狀外，亦能幫助小朋友恢復體力及抵抗力，大部分患者都能在7至10天內康復。

    因此，日常護理與飲食也不容忽視：

    • 飲食：以清淡、易消化食物為主，避免生冷、甜膩、油炸及燒烤食物；如出現口腔潰瘍，應避免檸檬、橙汁等酸性飲品及過熱辛辣食物。
    • 水分：攝取充足水分。
    • 衛生：勤洗手，進食前及如廁後尤其重要；避免共用餐具、毛巾及玩具；定期清潔玩具及常接觸物品表面。
    • 休息與運動：保持規律作息，適量運動，增強體質。

    李醫師提醒，家長若發現孩子出現持續高燒、精神萎靡或其他異常症狀，應及早求醫，以免延誤。

     

    資料來源：蘇安莎中醫診所安禾中醫專科中心

    延伸閱讀：北上注意｜廣東爆發手足口病疫情、深圳淪重災區 酒精搓手液對腸病毒71型無效？

    ---

    李孔熙註冊中醫師簡介:

    蘇安莎中醫診所中醫師，香港浸會大學中醫學碩士（針灸研究與應用）（兒科、痛症、內科）

    網站: https://onworld.clinic/

    手足口病屬急性疫病，中醫治療以退燒、消疹、止痛為主，一般療程約3至5天。服藥後1至2天內，發燒及咽喉疼痛通常會有明顯改善。

    建議持續跟進。手足口病多數在1至2周內痊癒，但病後免疫力仍然較弱，容易出現胃口差、疲倦、流汗或反覆感冒等情況。中醫後續治療有助鞏固療效，提升抵抗力，減少再次感染，逆轉「易病體質」。

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