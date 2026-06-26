北上注意｜廣東爆發手足口病 珠海/東莞/深圳多宗確診 中醫教煲茶飲湯水助預防

北上消費注意！廣東手足口病疫情持續升溫，有內地網民在社交平台表示，珠海有幼兒園停課多日，東莞、深圳也有多例確診；5月全省通報確診個案已近2.8萬宗。六、七月也是港深兩地的手足口病高峰期，須提高警覺。註冊中醫師李孔熙接受《星島頭條》訪問時推薦了2款茶飲湯水，宜在腸病毒流行季節飲用，作預防及保健之用。

手足口病｜濕熱疫毒侵襲兒童 中醫如何預防？

註冊中醫師李孔熙指出，手足口病屬中醫「溫病」及「疫病」範疇，多與「熱」及「濕」有關。兒童臟腑功能尚未成熟，即中醫所說的「肺常不足、脾常不足」，免疫力較弱，容易受外來病原體感染，因而成為手足口病的高發群體。

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中醫強調「正氣存內，邪不可干」，意指身體正氣充足時，較不易受感染。因此，預防手足口病除了注意個人及環境衛生，還可透過以下方法提升抵抗力：

充足睡眠

均衡飲食

適量運動

調理脾胃功能

手足口病｜2款預防茶飲湯水

李醫師解釋，在腸病毒流行季節可飲用性質溫和的茶飲和湯水，具清熱、生津、健脾功效；他也提醒，茶飲及湯水可用作日常保健飲用，不能代替正規治療。

1. 金銀花桑葉玉竹茶

材料 金銀花3克

桑葉3克

玉竹6克

桔梗3克

甘草2克 做法 材料加入約500毫升熱水，浸泡約15分鐘後飲用 功效 清熱潤喉，紓緩口乾及喉嚨不適，適合日常保健

2. 土茯苓薏米瘦肉湯

材料 土茯苓30克

生薏米30克

赤小豆20克

蜜棗1-2粒

瘦肉300克 做法 材料洗淨後加入適量清水 大火煲滾後轉慢火煲約1.5小時 功效 清熱祛濕，維持消化功能，適合夏季日常飲用

手足口病｜中醫對症下藥 配合藥浴或擦身

若小朋友不幸感染，常見症狀包括發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍，以及手掌、腳掌和口腔周圍出現紅疹或小水泡，部分患者亦會食慾不振、腹脹或腹瀉。李醫師指，中醫治療以疏風清熱、解毒化濕、養陰生津為主，按病程分階段處理：

初期 ：以清熱解毒為主，紓緩喉嚨痛及呼吸道不適

：以清熱解毒為主，紓緩喉嚨痛及呼吸道不適 中期（出疹／起水泡期） ：以清熱祛濕為主，減輕口瘡疼痛及腸胃不適

：以清熱祛濕為主，減輕口瘡疼痛及腸胃不適 後續：按情況選用養陰或益氣藥材，幫助恢復體力與抵抗力

中醫師通常會加入帶甘味的藥材，令小朋友更易接受；除了內服中藥，亦可配合中藥藥浴或擦身等外治法，有助清熱除濕、止癢。

做法是將中藥煎水，待溫度適中後讓小朋友浸浴或用軟毛巾輕輕擦拭。李醫師提醒家長，應輕力擦拭，切勿刻意擠破水泡，避免繼發感染。

手足口病｜日常護理與飲食建議

手足口病高峰期雖來勢洶洶，李醫師指出，中醫治療除了有助改善發燒、咽喉疼痛、口瘡及皮疹等症狀外，亦能幫助小朋友恢復體力及抵抗力，大部分患者都能在7至10天內康復。

因此，日常護理與飲食也不容忽視：

飲食 ：以清淡、易消化食物為主，避免生冷、甜膩、油炸及燒烤食物；如出現口腔潰瘍，應避免檸檬、橙汁等酸性飲品及過熱辛辣食物。

：以清淡、易消化食物為主，避免生冷、甜膩、油炸及燒烤食物；如出現口腔潰瘍，應避免檸檬、橙汁等酸性飲品及過熱辛辣食物。 水分 ：攝取充足水分。

：攝取充足水分。 衛生 ：勤洗手，進食前及如廁後尤其重要；避免共用餐具、毛巾及玩具；定期清潔玩具及常接觸物品表面。

：勤洗手，進食前及如廁後尤其重要；避免共用餐具、毛巾及玩具；定期清潔玩具及常接觸物品表面。 休息與運動：保持規律作息，適量運動，增強體質。

李醫師提醒，家長若發現孩子出現持續高燒、精神萎靡或其他異常症狀，應及早求醫，以免延誤。

資料來源：蘇安莎中醫診所、安禾中醫專科中心

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