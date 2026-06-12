夏天喉嚨痛發燒不只是中暑？醫生揭6大夏季流行病毒！1類場所最易爆發手足口病

隨着盛夏到來，香港氣溫持續飆升，各大醫院及私家診所亦迎來大批求診個案，不少市民出現喉嚨痛、咳嗽及發燒等不適症狀。很多人誤以為病毒只在寒冬肆虐，夏天出現不適只是單純的熱感冒或中暑。重症科醫生黃軒在社交專頁發文指出在亞熱帶與熱帶地區，夏天反而是另一波病毒大爆發的季節！

6大夏季流行病毒 高溫多雨加速病媒蚊繁殖

1. 登革熱高危期

夏季高溫是登革熱與日本腦炎傳播的高峰期。登革熱主要透過埃及伊蚊及白線斑蚊傳播，當氣溫達到 25 至 32°C 時，最適合這些蚊蟲繁殖。香港夏天常伴隨午後雷暴、颱風及「龍舟水」帶來的豪雨，市區及郊野的積水容器隨之激增。由於一隻母蚊一次可產下數百顆卵，短短數週內便會形成大量病媒蚊，令屋苑和社區的傳播風險大增。

2. 日本腦炎集中5至10月

日本腦炎的病媒蚊則以三斑家蚊為主，牠們特別喜歡水稻田、豬舍及沼澤地。夏季的高溫、多雨以及農田蓄水環境，為其提供了絕佳的滋生條件，因此臨床病例通常集中在 5 月至 10 月期間。

3. 腸病毒環境存活率極高

並非所有病毒都懼怕高溫。以俗稱「手足口病」的腸病毒為例，它最喜歡 20 至 30°C 的環境，且在日常環境中的存活能力極強。腸病毒可以在玩具、門把及桌面存活數天。夏季正值兒童戶外活動與暑期興趣班的高峰期，密集的人群接觸極易在幼兒中心或校園內造成群體感染。

4. 新冠病毒全年流行化

近年醫學研究發現，新冠病毒（COVID-19）的流行已不再完全受季節控制，更多是受到人群聚集、自身免疫力下降以及新變異株出現的影響。暑假旅遊潮、各類節慶活動及家庭聚會大增，均加速了病毒的跨地域傳播。

5. 呼吸道合胞病毒（RSV）

許多人以為炎夏待在室內很安全，其實市民長時間待在辦公室、商場、餐廳、港鐵車廂或飛機等密閉的冷氣空間，空氣不流通，反而更容易形成呼吸道合胞病毒（RSV）及新冠病毒的傳播環境。

6. 漢他病毒暴雨肆虐

除了蚊叮傳播，夏季暴雨和水浸亦會增加漢他病毒的暴露風險。此病毒並非由蚊子傳播，而是經由接觸老鼠的尿液、糞便或分泌物而感染。夏天豪雨頻繁、市場及後巷環境潮濕，容易引致鼠類頻繁活動，增加傳播機會。

6大夏季流行病毒

醫生教辨識6大病徵防病毒肆虐

近 10 年最值得注意的趨勢是全球暖化。氣溫持續上升及極端降雨增加，導致蚊子的活動季節不斷延長。其結果是登革熱的流行期變長、日本腦炎病媒蚊大增、RSV 的季節性變得模糊，而新冠病毒更呈現全年流行化。許多病毒已不再遵循傳統教科書上的季節規律。張醫生在臨床觀察中指出，夏天最常遇到的發燒病人，往往不是單純的感冒。當市民出現以下徵狀時，切勿掉以輕心：

關鍵病徵提示： 高燒、劇烈頭痛、全身痠痛、出疹、意識改變、呼吸困難。

求診時，除了考慮中暑外，醫生亦會仔細詢問患者的旅遊史，並評估是否感染了登革熱、日本腦炎、腸病毒、新冠病毒、RSV 或漢坦病毒等夏季常見感染症。醫生提醒，夏季病毒大流行的核心原因，是「高溫、多雨、蚊蟲增殖、人群流動增加與冷氣房群聚」共同作用的結果。因此，炎夏最需要提防的往往不是炎熱本身，而是隱藏在高溫與雨季背後的病毒威脅。出入人多密閉場所、前往外地旅遊或進行戶外活動時，均應做好個人衛生與防蚊措施。

資料來源：重症科醫生黃軒

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