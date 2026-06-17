心臟病發未必胸口痛？揭糖尿病/長者/女性最易出現隱形警號｜附6大酸痛麻痺症狀

提起心臟病發作，許多人腦海浮現的畫面，是患者突然臉色蒼白、緊按胸口、痛苦倒地。然而，這種「荷里活式」情節往往令人對心臟病發的症狀產生誤解。香港衞生署數據顯示，心臟病長期位列本港3大殺手之一，其中冠心病最為普遍。臨床發現，約2至3成急性心肌梗塞患者發病時並無明顯胸痛，反而出現其他容易被忽略的症狀，錯失黃金搶救時機。

心臟病｜胸痛非唯一警號 6大酸痛麻痺症狀

國際研究顯示，因胸痛到急症室求診的患者中，最終僅約一成確診為急性冠狀動脈綜合症，其餘多由胃酸倒流、肌肉或骨骼問題引起。反映胸痛不一定代表心臟病發；反之，心臟病發亦未必出現胸痛。當心臟缺血時，不適感可延伸至胸口以外部位。常見非典型警號包括：

其他部位酸痛或麻痺： 不適感擴散至肩膀、手臂（不限於左側）、頸部、下巴、上背部或上腹部，出現莫名且持續的酸痛、拉扯感或麻痺。



不適感擴散至肩膀、手臂（不限於左側）、頸部、下巴、上背部或上腹部，出現莫名且持續的酸痛、拉扯感或麻痺。 上腹悶脹不適： 易被誤認為消化不良，表現為上腹部突發性的悶脹、揪緊感，甚至伴隨類似胃酸倒流的噁心與嘔吐。



易被誤認為消化不良，表現為上腹部突發性的悶脹、揪緊感，甚至伴隨類似胃酸倒流的噁心與嘔吐。 突發性全身反應：在沒有劇烈活動下，身體突然大汗淋漓、呼吸困難、極度疲倦或頭暈。

心臟病｜3大高危族易有「無痛性」心臟病

1. 糖尿病患者

長期高血糖會損害神經系統，令痛覺變得遲鈍。醫學文獻報告指出，約有2至4成患者發病時並無明顯胸痛，僅表現為突發性的極度疲倦、呼吸困難或頭暈。

2. 長者

隨着神經系統退化，長者對內臟痛楚的敏感度會顯著降低。發病時或完全沒有胸痛，僅會出現暈眩或神智不清，甚至突然倒地。

3. 女性

女性在急性心臟病發時，較常出現背痛、下巴酸痛、噁心或極度疲倦等較為分散的症狀，極易被誤當作「太累」或「消化不良」而延誤求醫。

心臟病｜把握黃金時間 打破刻板印象

心臟病發並不一定以劇烈胸痛呈現，尤其是上述高危人士更應提高警覺。若在休息或輕度活動期間，身體任何部位突然出現繃緊、壓迫感或不適，伴隨無故冒冷汗、心跳加速與氣喘，並持續數分鐘未有好轉，或隨時間愈趨強烈，切勿因「不夠痛」而延誤求醫。

主動識別身體發出的隱形警號，一旦懷疑，應盡早求醫檢查，方能及時接受適切治療，保障生命安全。

撰文：香港都會大學護理及健康學院高級講師李詠詩

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