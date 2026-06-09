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戴Con可以醫抑鬱？每天戴30分鐘血清素暴升47%！效力比得上抗抑鬱藥

醫生教室
更新時間：23:00 2026-06-09 HKT
發佈時間：23:00 2026-06-09 HKT

韓國科研團隊研發出一款「智能隱形眼鏡」，每天只需佩戴30分鐘，腦內「快樂荷爾蒙」血清素暴升47%！這項科技透過視網膜傳遞電訊號來治療抑鬱症，視網膜直接刺激大腦情緒中樞，無需服藥，實驗更顯示視角膜零損傷、無副作用。

戴Con可以醫抑鬱？效力比得上抗抑鬱藥

目前抑鬱症治療主要透過藥物或刺激大腦情緒相關區域。《細胞報告物理科學》近日刊登新研究，延世大學科學家朴章雄（Jang-Ung Park）研發出一款特製隱形眼鏡，利用眼睛與大腦的神經連結，以非侵入性方式刺激情緒控制區，只需佩戴30分鐘，血清素水平可提升47%。

動物實驗見效：只需戴30分鐘 血清素暴升47%

研究人員設計了一種柔性透明的隱形眼鏡，其電極由超薄氧化鎵和鉑層構成。隨後，研究人員在抑鬱症老鼠身上測試，連續3星期每日佩戴特製隱形眼鏡30分鐘。結果顯示：

  • 血清素濃度上升47%
  • 壓力荷爾蒙皮質酮下降48%
  • 大腦發炎指標減低
  • 恢復海馬體與前額葉皮質之間的神經連結

治療減輕了所有老鼠的抑鬱症狀，每天接受30分鐘時間干擾刺激，持續3周，老鼠的行為、腦部活動和生物學指標均有所改善。

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視網膜是通往大腦的「門口」

這種特殊隱形眼鏡利用眼睛與大腦的連接，透過視網膜作為進入大腦情緒調節區域的通道。研究有以下3大治療原理：

  • 視網膜通路：由於視網膜在解剖學上是大腦的延伸，研究人員將其作為「門戶」，刺激與情緒相關的大腦區域。
  • 時間干擾：隱形眼鏡發出兩組電訊號，只在交匯點產生作用，能夠精準刺激大腦深層區域，而不影響眼睛表面。
  • 恢復連接：療法恢復了海馬體和前額葉皮質之間的神經連接，而這種連接通常會在抑鬱症期間退化。

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研究報告指，這款智能隱形眼鏡療效堪比抗抑鬱藥物「百憂解（Prozac）。研究團隊表示，這款無藥物、可穿戴的療法潛力巨大，有望改變抑鬱症及其他腦疾病的治療方式。但產品上市前須經過嚴格臨床評估，下一步會進行無線化、大型動物長期安全測試及個人化刺激方案研究。

資料來源：《細胞報告物理科學》

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