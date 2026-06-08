耳朵前方有小洞代表甚麼？醫生拆解耳前竇成因/症狀/治療方法 處理不當恐引發敗血症

在耳朵前方、耳廓與臉頰交界處，有些人天生就有一個小洞，這在醫學上被稱為「耳前竇」或「耳前瘻管」。大多數時候耳前竇安靜無恙，但對部分患者而言，它卻有機會成為反覆發炎、流膿的源頭，甚至需要接受手術才能夠根治。

甚麼是耳前竇？屬於先天性缺陷？

耳前竇又稱為耳前瘻管，是一種先天性發育異常。患者的耳廓上方和臉交接處會出現一個細小的凹洞或小孔，多數僅單側出現，亦有少數人雙側同時出現。從外觀上看，耳前竇只是一個細微的小孔，但在皮膚底下其實是一條囊狀的管道，有時候甚至會延伸並連接至耳廓的軟骨組織。

此症源於胚胎發育階段的發育偏差，人體耳廓由第一、第二對鰓弓融合形成。正常情況下，胚胎發育過程中多餘的皮膚通道會自行融合消失，但部分人士會因為常染色體顯性遺傳或基因突變，導致鰓弓融合不全，出現囊狀通道，出生後便形成耳前小孔。

耳前竇發炎會引發哪些症狀？何時應該就醫檢查？

一般而言，耳前竇大多不會出現任何症狀。若患者從未發炎或無其他病徵，暫時毋須作進一步處理。由於耳前竇的管壁組織與皮膚相似，會持續分泌皮脂油脂，若日常清潔不足，分泌物堆積於通道內，便會產生異味，或出現乳白色、微臭的分泌物；但只要能順利排出，對健康並無大礙。

不過，當分泌物堆積並引發細菌感染時，就會誘發耳前竇發炎。此時竇口周圍會出現局部紅腫、脹痛、發熱等典型感染症狀，嚴重時還會化膿潰瘍；部分患者或會因為感染而出現發燒及全身不適。發炎過後，細菌容易積聚在管道的小囊中並形成微細膿瘡，極有機會反覆發作。因此，一旦發現耳前小孔周圍出現紅腫、脹痛、發熱等跡象，便應立即前往耳鼻喉專科就醫檢查，切勿自行擠壓，以免炎症擴散。

甚麼原因容易導致耳前竇發炎？

耳前竇發炎的主要元兇是皮膚表面的細菌（常見為金黃色葡萄球菌）經由小孔入侵管道內部所致。以下因素會增加感染風險：

分泌物堆積與引流不暢：耳前竇的管壁會如皮膚般分泌皮脂，若管道狹窄或彎曲，分泌物無法順利排出，一旦堆積便會成為細菌滋生的溫床。 用力擠壓或外在刺激：經常用手、棉花棒或其他異物擠壓小孔，會將表皮細菌推入管道深處。 潮濕環境：游泳、洗頭後未保持耳部乾爽，水分滯留在管道內，容易造成細菌繁殖。 免疫力下降：當身體抵抗力較弱時，原本存在於管道內的少量細菌便可能趁機活躍，引發感染。

如何治療耳前竇引發的症狀？

醫生一般會根據炎症嚴重程度對症處理。對於從未發炎、僅有輕微分泌物且無不適的患者，無需藥物或手術治療，做好日常護理即可。

針對輕度發炎的患者，僅出現紅腫、輕微疼痛但未化膿時，醫生會處方抗生素藥物，用於控制炎症發展，阻止病情惡化。若炎症加重形成膿瘡，則需要先進行放膿手術，排除積膿，同時配合抗生素治療及每日傷口清潔換藥，直至炎症完全消退。

當保守治療方法無法有效緩解症狀，或出現反覆發炎時，醫生會建議患者在炎症完全控制後，接受徹底的耳前竇切除術。這種手術可在局部麻醉或全身麻醉下進行，成人及配合度較高的青少年可採用局部麻醉，兒童則優先選用全身麻醉。手術過程中，醫生會在耳前竇注射特別顯影劑，以便確認瘻管的走向，從而將複雜的耳前瘻管徹底切除，減少日後復發的機會。手術後可即日出院，手術疤痕不明顯。

不及時處理耳前竇感染有機會引發哪些嚴重後果？

很多患者會因為症狀輕微而掉以輕心，但耳前竇感染若不及時處理，有機會誘發一些併發症。細菌感染從管道蔓延至周邊組織，可能引發面部蜂窩性組織炎，患者不僅會出現局部紅腫、脹痛、發熱等症狀，還會出現全身症狀，包括發燒、畏寒、頭痛、疲倦、淋巴腺腫大等。若細菌進一步入侵血液循環全身，更有機會發展成敗血症，危及生命。

另一種併發症是耳廓軟骨炎。炎症侵蝕耳廓軟骨，延誤治療可能造成耳廓軟骨永久性壞死及變形。

耳前竇患者日常應該如何護理及預防感染？

對於從未出現過發炎的耳前竇，日常護理的原則很簡單：不要擠壓。無論是用手指、棉花棒還是任何工具去按壓或挑挖小孔，都可能將皮膚表面的細菌推入管道深處，引發感染。如有少量白色分泌物從管口流出，只需要用清水清潔皮膚表面即可。日常預防需要注意以下幾點：

游泳或洗頭後應保持耳部乾爽，避免水分長時間滯留在小孔附近。

注意個人衛生，避免用手頻繁觸摸耳朵。

一旦發現小孔周圍出現紅腫、疼痛或異常分泌物，應立即就醫，切勿自行用藥或擠壓處理。即時就醫不但能夠迅速控制感染，更能避免病情進一步惡化至需要放膿的程度。

撰文：耳鼻喉專科醫生鍾耀基

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