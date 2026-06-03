7.31起可訂預設醫療指示 末期病人有權拒急救插喉 家屬不再兩難

【預設醫療指示/預設照顧計劃】「生老病死」是人生必經之路，但大眾往往視「死亡」或生命晚期為遙遠且沉重的禁忌。然而，人生的變化總是快過想像，意外與疾病可能毫無預兆地來襲。為了不留遺憾，我們也應趁當下思考：面對生命終章，希望如何被照顧？在哪裡離世？怎樣告別？

預先規劃人生最後一程

「預設照顧計劃」（Advance Care Planning）的核心意義，是讓我們在仍然清醒、有能力表達意願時，預先為未來的醫療與照顧安排做好準備，活出更自主的人生。

預設照顧計劃｜7.31起可訂預設醫療指示

「醫生，如果我老公心跳停了，你們會否幫他電擊急救？需要插喉維生？」

在急症室門外，家屬面對「要否為病危摯愛插喉或電擊急救」的抉擇時，往往因不清楚患者心意而陷入無助與痛苦。為了讓末期病人能得到更適切的晚期照護並尊重其自主權，立法會已於2024年通過《維持生命治療的預作決定條例》，並 將於今年7月31日正式生效 。

條例訂明，精神上有能力行事的成年病人，可以訂立「預設醫療指示」（Advance Medical Directives），預先以書面形式拒絕心肺復甦術、人工輔助呼吸及導管餵飼等維持生命治療。若日後不幸患上末期疾病、陷入持續植物人狀態或不可逆轉的昏迷時，醫護人員便會遵從病人的意願，不提供或撤去相關的維持生命治療。

這並非提早放棄生命，而是提早想清楚，讓日後的選擇更符合自己的價值和信念，也讓家人和醫護人員在關鍵時刻更有依據，少一點猜測，多一點安心。

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預設照顧計劃｜自然死亡可居家或留院

「醫生，如果之後情況轉差，我可以帶他回家照顧嗎？或是留在醫院會好些？」

當病情轉差時，有人希望留在醫院或寧養中心，亦有人渴望回到熟悉的家中或院舍生活。隨着本港「居處離世」的制度逐步完善，法律上亦有相應配合。根據《死因裁判官條例》（第504章）及《2023年死因裁判官條例（修訂附表1）公告》（《第504章公告》），由2024年6月3日起，若病人於家中或院舍自然死亡，而他在離世前被診斷患有末期疾病，並在死前14日內的最後患病期間曾由一名註冊醫生診治，其死因證明書註明死於自然原因，則該死亡個案毋須呈報死因庭。

現時已有不少院舍和機構推動晚晴照護及居家善終服務。這些安排提醒我們，選擇在在哪裡走完最後一程，亦是一種生活方式與尊嚴的體現。

預設照顧計劃｜喪禮可預先安排

「我們應該選擇火葬或土葬？喪禮要怎樣安排才合他心意？」



生命旅程的終點，還包括如何告別。傳統的喪禮細節繁複，若生前沒有交代，後輩往往只能在悲慟中摸索、猜測逝者的心意。食物環境衞生署近年積極鼓勵市民選擇綠色殯葬，將骨灰撒放於轄下紀念花園，既簡潔又符合回歸自然的理念。

此外，現時亦有環保機構推崇個性化環保棺，市民可親手繪上字句或選擇喜愛的圖案；更有近年流行的「個性化生命頌禮」，可按逝者生前預早計劃，依其性格、喜好與信仰設計溫馨、釋懷的告別儀式。這些細節的預備，不僅能彰顯逝者的獨特生命故事，更是對生命最後階段的最高敬意。

及早規劃 不留遺憾

預設照顧計劃是每一個人都值得了解、值得預備的生命對話，而非病患或臨終者的專利。它讓我們在清醒、仍然有選擇能力時，先看見自己真正重視甚麼，再把這份心意轉化成可被理解、可被尊重的安排。若果早一點討論，選擇或許可以更安心、告別或許可以更貼近摯愛的一生。

市民若想進一步認識更多，可把地區康健中心或社區單位的分享會及教育講座，作為踏出的第一步起點，慢慢學會與家人暢談生死。讓我們把心意化作行動，好讓愛與心聲不至於太遲。

撰文：香港都會大學護理及健康學院高級講師 關靜文女士

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