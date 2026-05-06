渣馬跑手等AED機25分鐘不治 專家拆解操作迷思 籲把握黃金4分鐘救人

心臟驟停突然發生，每一秒都是生死關頭。當目擊身邊人突然倒地時，在撥打999並等待救護人員到場期間，如能在患者攸關生死的一刻，把握黃金救援4分鐘，及早使用AED（自動體外心臟去顫器），及時為患者進行除顫電擊，可大幅提高存活率。

50歲渣馬跑手等AED機25分鐘不治

2018年渣打馬拉松比賽中，一名50歲男跑手在10公里賽事期間突然暈倒昏迷，送院四日後不治。其後的死因研訊披露，AED及救護車分別需要25分鐘及28分鐘才到達現場，延誤搶救時機。這宗悲劇提醒大家：及早使用AED，是救活心臟驟停患者的關鍵。

AED是專為普羅大眾而設的心臟急救儀器。使用者即使沒有任何醫學背景，只要遵照儀器清晰的語音和圖示引導，完成每一個急救步驟，任何人都能在關鍵時刻伸出援手。

AED使用步驟

破解2大迷思：不會「電錯」人、善意施救受法律保障

部分市民對AED存有誤解，擔心器作不當會傷及患者。事實上，AED具備自動分析心律功能，只有在偵測到患者處於「可電擊節律」時，才會建議啟動電擊；若患者心律正常或已完全停頓，儀器會清楚提示「不建議電擊」，並引導使用者繼續進行心肺復甦法，減低「誤擊」風險。

另一方面，不少人或會顧慮施救失敗而承擔法律責任。其實，香港至今未有因善意施救而面臨法律訴訟的案例。AED的設計已為施救者承擔了最關鍵的臨床判斷責任，法庭也只會在有「嚴重疏忽」（即行為遠低於合理人士預期的謹慎標準）的情況下，才會判定施救者需負責。只要施救者遵從儀器的語音指示操作，出於善意伸出援手，法律實質上會保障見義勇為的人。

英美日普及急救教育

為了提升全民急救意識，有國家已將急救教育從小紮根，將心肺復甦（CPR）和AED訓練納入中學常規課程。以美國為例，超過30個州立法規定高中生必須接受心肺復甦法訓練才能畢業；在英國，急救訓練已成為中學必修課程的一部分；日本亦有超過九成的高中定期舉辦AED操作演練。這些教育不僅裝備學生的急救知識，更增強了他們在危急關頭挺身救人的信心。

善用消防處「AED搵得到」App

當遇上突發昏迷、毫無反應且呼吸異常的患者時，市民可立即啟動急救程序：

請在場的人士立刻撥打999及尋找附近的AED； 為患者進行胸外按壓。

在香港，機場、港鐵站、大型商場、學校及社區中心等公共場所均已設置了AED，市民亦可透過消防處的「AED搵得到」應用程式，快速定位附近可供使用AED的位置及詳情。

國際急救指南的「生命之鏈」中，AED是連接公眾施救與專業醫療最關鍵的一環。面對心臟驟停的患者，若無人施救，其存活率幾近於零；但只要你願意踏出一步、伸出援手，便能為他們重燃生機。

撰文：香港都會大學護理及健康學院講師尹仲謙

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