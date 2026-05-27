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港女大呻5月「臭到傻」中醫拆解3類人有「臭味體質」少吃7種食物防體臭｜附止汗茶製作方法

醫生教室
更新時間：16:03 2026-05-27 HKT
發佈時間：16:03 2026-05-27 HKT

踏入夏季，高溫潮濕，不少市民都受體味問題困擾。有網民在社交平台抱怨：「五月尾已經臭到傻，估計要捱到十月……戴口罩都頂唔順，唔好叫香港，叫臭港。」亦有乘客投訴：「大叔只是經過身邊，體臭味加衫嘅噏味，真係想嘔。」個個都想做到「香噴噴」的香港人，但體臭問題可如何解決？

港女大呻5月「臭到傻」拆解3類人有臭味體質

其實體臭並非無解之症。中醫師王大元指出，從中醫角度，體味與體質息息相關，只要辨清體質、調整飲食生活習慣，便能有效改善。

 

1. 脾胃濕熱型

多與不當飲食及生活習慣有關，例如嗜吃生冷、油膩、燒烤、甜食，或吸煙。脾胃濕熱內盛，汗水中的代謝物隨之增多，氣味自然濃烈。

2. 肝火旺盛型

常見於熬夜、壓力過大、情緒抑鬱或暴躁人士。肝火熾盛會影響體內津液代謝，令汗液帶有較重氣味。

3. 腎精虧虛型

隨年齡增長，身體機能逐漸退化，皮脂腺功能失衡。四肢末梢出油減少，但頭面、胸前卻大量分泌油脂，脂肪酸被細菌氧化後形成俗稱「老人味」的體臭。

戒口7類食物 防體味加劇

王醫師提醒，以下食物會令體內濕熱更盛，或產生特殊氣味代謝物，宜少吃為妙：

  1. 燒烤食物
  2. 油炸食物
  3. 辛辣食物（如辣椒、咖喱）
  4. 甜膩食物（蛋糕、奶茶、雪糕）
  5. 酒精飲品
  6. 精緻澱粉（白麵包、白飯過量）
  7. 重口味飲食（過鹹、過多醬料）

此外，過度進補（如人參、當歸、羊肉爐）亦可能導致「臭氣熏天」，需要適可而止。

中醫三招改善手汗及體味

手汗過多常伴隨體臭困擾。王醫師推薦以下方法：

1. 服用安神滋陰中藥或食材

例如玉屏風散、生脈飲、黃耆、龍骨、生蠔等，有助斂汗滋陰，減少異常出汗。

2. 針灸或按摩穴位

按壓手部的「內關穴」、「神門穴」，以及頭頂的「百會穴」，每日數次，每次約一分鐘，有助調節汗液分泌。

3. 飲用止汗茶——黃耆水

取黃耆15克，用500毫升熱水沖泡，蓋焗10分鐘後飲用。黃耆能補氣固表，減少虛汗。

良好衛生習慣 改善體臭

透過認識自己的體質，調整飲食，養成良好的衛生習慣，每個人都能重拾清爽自信：

1. 穿著通風透氣衣物：優先選擇棉、麻等天然物料，流汗後立即擦乾；外出可多帶一件衣服替換，保持身體乾爽。

2. 正確清潔，勿過度殺菌：洗澡可使用溫和的殺菌或抑菌沐浴產品，但不宜過量。皮膚表面同時存在好菌與壞菌，只需平衡菌叢，而非徹底消滅所有細菌。

3. 適量使用止汗劑：止汗劑和止臭劑能防止體味擴散，但應適可而止。過量使用容易阻塞毛孔，抑制正常排汗，反而使體內熱氣無法散發，影響健康。

調整自己之外，也體貼他人，一起做個香噴噴的香港人！

 

內容獲「元氣中醫師 王大元」授權轉載

延伸閱讀：消暑補水食物｜天氣熱口乾易脫水中暑 推介番茄絲瓜9大消暑補水食物

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