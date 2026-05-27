港女大呻5月「臭到傻」中醫拆解3類人有「臭味體質」少吃7種食物防體臭｜附止汗茶製作方法

踏入夏季，高溫潮濕，不少市民都受體味問題困擾。有網民在社交平台抱怨：「五月尾已經臭到傻，估計要捱到十月……戴口罩都頂唔順，唔好叫香港，叫臭港。」亦有乘客投訴：「大叔只是經過身邊，體臭味加衫嘅噏味，真係想嘔。」個個都想做到「香噴噴」的香港人，但體臭問題可如何解決？

港女大呻5月「臭到傻」拆解3類人有臭味體質

其實體臭並非無解之症。中醫師王大元指出，從中醫角度，體味與體質息息相關，只要辨清體質、調整飲食生活習慣，便能有效改善。

1. 脾胃濕熱型

多與不當飲食及生活習慣有關，例如嗜吃生冷、油膩、燒烤、甜食，或吸煙。脾胃濕熱內盛，汗水中的代謝物隨之增多，氣味自然濃烈。

2. 肝火旺盛型

常見於熬夜、壓力過大、情緒抑鬱或暴躁人士。肝火熾盛會影響體內津液代謝，令汗液帶有較重氣味。

3. 腎精虧虛型

隨年齡增長，身體機能逐漸退化，皮脂腺功能失衡。四肢末梢出油減少，但頭面、胸前卻大量分泌油脂，脂肪酸被細菌氧化後形成俗稱「老人味」的體臭。

戒口7類食物 防體味加劇

王醫師提醒，以下食物會令體內濕熱更盛，或產生特殊氣味代謝物，宜少吃為妙：

燒烤食物 油炸食物 辛辣食物（如辣椒、咖喱） 甜膩食物（蛋糕、奶茶、雪糕） 酒精飲品 精緻澱粉（白麵包、白飯過量） 重口味飲食（過鹹、過多醬料）

此外，過度進補（如人參、當歸、羊肉爐）亦可能導致「臭氣熏天」，需要適可而止。

中醫三招改善手汗及體味

手汗過多常伴隨體臭困擾。王醫師推薦以下方法：

1. 服用安神滋陰中藥或食材

例如玉屏風散、生脈飲、黃耆、龍骨、生蠔等，有助斂汗滋陰，減少異常出汗。

2. 針灸或按摩穴位

按壓手部的「內關穴」、「神門穴」，以及頭頂的「百會穴」，每日數次，每次約一分鐘，有助調節汗液分泌。

3. 飲用止汗茶——黃耆水

取黃耆15克，用500毫升熱水沖泡，蓋焗10分鐘後飲用。黃耆能補氣固表，減少虛汗。

良好衛生習慣 改善體臭

透過認識自己的體質，調整飲食，養成良好的衛生習慣，每個人都能重拾清爽自信：

1. 穿著通風透氣衣物：優先選擇棉、麻等天然物料，流汗後立即擦乾；外出可多帶一件衣服替換，保持身體乾爽。

2. 正確清潔，勿過度殺菌：洗澡可使用溫和的殺菌或抑菌沐浴產品，但不宜過量。皮膚表面同時存在好菌與壞菌，只需平衡菌叢，而非徹底消滅所有細菌。

3. 適量使用止汗劑：止汗劑和止臭劑能防止體味擴散，但應適可而止。過量使用容易阻塞毛孔，抑制正常排汗，反而使體內熱氣無法散發，影響健康。

調整自己之外，也體貼他人，一起做個香噴噴的香港人！

內容獲「元氣中醫師 王大元」授權轉載

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