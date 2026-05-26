首名港產太空人黎家盈食啲乜？太空食物進化史：從牙膏糊仔到宮保雞丁 飲食背後藏健康密碼

首名港產太空人、女載荷專家黎家盈，已於日前乘坐神舟二十三號載人飛船升空，展開為期半年的太空站任務。作為載荷專家，她將管理實驗設備、維護儀器、採集及分析科學數據。相信不少人都十分好奇到底「太空人吃甚麼」、是否只可吃糊仔/軟餐類食物？在遙遠的太空中，飲食除了維持健康，更肩負著減壓、提升表現的重要角色，大家不妨了解一下吧！

太空食品進化史：從糊仔狀食物到星級料理

自1960年代美蘇開啟載人太空飛行以來，太空食品經歷了翻天覆地的變革。初期，太空人只能進食一口大小的固體食物或裝在類似牙膏管內的糊狀物——雖然營養充足，但風味欠佳。隨著科技進步，如今的太空菜單極具多元性，包括：

調理包食品 （可加熱即食）

（可加熱即食） 冷凍乾燥食品 （湯、飯、炒蛋等，加水還原）

（湯、飯、炒蛋等，加水還原） 半乾燥食品 （乾果、堅果、餅乾，小圓麵包）

（乾果、堅果、餅乾，小圓麵包） 新鮮農產品（蘋果、柳橙、香蕉、紅蘿蔔、芹菜）

不過，為避免液體或碎屑飄散影響儀器，飲料必須用吸管從密封包裝中飲用，食物的形態與進食方式仍需特別設計。

密閉環境中的飲食心理學

太空站是典型的密閉環境，長期與社會隔絕容易產生厭倦與壓力。研究顯示，在南極基地等類似環境中，人們會因單調生活而要求更換菜單或調整口味。因此，太空飲食的另一項重要任務，就是透過多樣化、具家鄉風味的餐點提供心理支援。

香港太空館及中國載人航天資料指出，不同國家的太空人享有專屬家鄉菜單：

美國 ：堅果、花生醬、雞肉、牛肉、海鮮、布朗尼

：堅果、花生醬、雞肉、牛肉、海鮮、布朗尼 日本 ：拉麵、壽司、味噌湯、咖喱

：拉麵、壽司、味噌湯、咖喱 俄羅斯 ：羅宋湯、魚、燉肉

：羅宋湯、魚、燉肉 中國：宮保雞丁、魚香肉絲、八寶飯

而中國太空食物不僅有主副之分，更講究葷素搭配，這些熟悉的味道，能有效緩解思鄉之情，維持心理健康。

功能性太空食品：對抗微重力下的肌肉萎縮

宇宙航空醫學專家、神經外科醫生後藤正幸分析，在太空中，微重力環境會導致肌肉萎縮。日本德島大學「宇宙營養研究中心」的研究指出，肌肉萎縮的關鍵在於一種名為「泛素連接酶Cbl-b」的蛋白質，它會抑制維持肌肉量的IGF-1信號。

科學家發現，大豆蛋白質能有效抑制Cbl-b的作用。此外，氧化壓力也與肌肉萎縮有關，因此具抗氧化作用的大豆異黃酮、洋蔥中的槲皮素等多酚物質正備受關注。這些研究不僅造福太空人，對地球上因臥床、年老或缺乏運動而導致肌肉流失的人士同樣具有參考價值。

太空中味覺變化與減鹽新技術

後藤醫生指出，不少太空人反映，進入太空後數天內，因微重力導致體液向頭部轉移，出現臉部浮腫、鼻塞，嗅覺和味覺減退，覺得食物味道太淡，於是傾向添加辣醬或濃味調味料。這可能導致糖分與鹽分攝取過量。為了解決這個問題，科學家開發出一種筷子型或碗型裝置，透過電極刺激舌頭味蕾，產生擬似味覺，讓太空人在減少鹽糖攝取的情況下仍能獲得滿足感。

另外，東京大學味覺科學研究室發現一種名為「3-胍基丙醇」的物質，具有優異的鹹味增強效果，且口感與食鹽極為接近。未來若通過安全測試，將可應用於太空及地球上的減鹽飲食，有助預防高血壓、糖尿病等生活習慣病。

太空食品科技可應用於民生？

太空食品技術不僅服務於太空探索，更可應用於解決地球上的糧食問題與資源短缺。全球每年生產約40億噸食物，理論上足以養活所有人，但開發中國家因儲存與運輸問題，先進國家因過度購買與浪費，估計有三分之一被丟棄。太空環境中發展出的無浪費、高效率食品利用技術，正可幫助我們建立更可持續的飲食系統。

資料來源：宇宙航空醫學專家後藤正幸醫生、香港太空館、中國載人航天

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