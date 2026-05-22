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住邊會影響生物年齡！史丹福研究揭「移民加速老化」住亞洲比歐美更年輕？

醫生教室
更新時間：14:00 2026-05-22 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-22 HKT

香港人近年移民潮湧現，大家又有沒有想過，原來住邊個城市國家都可能直接影響身體老化的速度？一項由美國史丹佛大學、英國曼徹斯特大學參與的國際研究，發現居住地與「生物年齡」之間存在驚人的關聯。研究結果發表在頂尖期刊《細胞》，絕對值得各位香港市民留意——尤其是正在考慮移民或已經移居外地的朋友。

「生物年齡」是甚麼？代表細胞老得快定慢

生物年齡不是你身份證上的數字，而是透過分子指標（例如細胞的磨損程度）量度出來的「身體真實年齡」。有些人實際50歲，但細胞看起來像40歲，就是「年輕」；相反，有人40歲但細胞像50歲，就是「老得快」。而這次研究發現，住在那裡，竟然可以讓你的生物年齡加速或減慢。

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研究震撼發現：留在亞洲更年輕

研究團隊分析了來自歐洲、東亞和南亞的322名健康人士，採用「多體學」技術，測量他們的基因、蛋白質、腸道細菌、代謝物、金屬等。最巧妙的是，他們找了相同種族背景、但住在不同大陸的人（例如原本東亞人，一批留在亞洲，一批搬去歐洲或北美），分清「遺傳」與「環境」各自的影響。團隊發現：

震撼發現：留在亞洲更年輕
震撼發現：留在亞洲更年輕

1. 種族背景永遠跟著你

無論移民去哪裡，你的遺傳血統都會在免疫系統、新陳代謝和腸道細菌留下深刻印記：

  • 南亞人（例如印度、巴基斯坦裔）在多個生物層面都顯示出較高的病原體暴露痕跡。
  • 歐洲人的腸道微生物多樣性較豐富，但同時心臟病風險相關的化學物質水平也較高。

2. 住的地方會改變身體的「關鍵網絡」

地理環境可以重組你身體裡面涉及膽固醇、發炎、能量處理的分子網絡。搬去另一個大陸，足以改變主要代謝途徑，還會影響腸道細菌的平衡。簡單來說，你吃的東西、吸的空氣、接觸的生活模式，會直接「重新設定」你身體的運作方式。

3. 留在亞洲可能會讓生物年齡更年輕

研究人員表示，這顯示環境與遺傳血統會以令人驚訝的方式相互作用，加速或減緩老化。

  • 東亞人（包括中、日、韓裔）：如果移居到亞洲以外（例如去了歐美），他們的生物年齡比留在亞洲的同族裔更老！

  • 歐洲人：反而出現相反模式——搬離歐洲、住在歐洲以外的歐洲人，生物年齡顯得更年輕。

史丹佛大學Michael Snyder教授補充：「一個有趣的發現是年齡與地理的關聯：住在亞洲以外的東亞人，生物年齡高過留在亞洲的同族裔；而歐洲人相反，住在歐洲以外的反而更年輕。」當然，研究只揭示關聯，未完全解釋原因，但足以讓我們反思：居住地的飲食、壓力、社交、氣候、污染等因素，真的會影響身體。

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腸道細菌與細胞老化的神秘連結

研究還發現，端粒酶基因（與細胞老化有關）與某些腸道微生物之間，存在前所未見的關聯，中間是透過一種叫「鞘磷脂」的脂質分子連接。這個意外的三方連鎖，暗示腸道細菌可能透過分子鏈反應，影響細胞老化的速度。

曼徹斯特大學Richard Unwin教授表示：「我們對一件事很震驚——即使搬到幾千英里之外，種族背景仍然持續影響免疫力、新陳代謝和腸道細菌。但同時，居住地會對關鍵分子路徑產生實質影響，甚至改變細胞老化的外觀，而且影響方向取決於你是誰。」

移民前要考慮清楚

當然，這項研究不是叫大家不要移民，而是提醒我們：健康老化不只關乎基因，還與你住的地方、生活習慣、環境壓力息息相關。如果你正計劃移居外地，不妨留意當地的飲食文化、戶外活動機會、空氣品質、社會支援系統——因為這些全部會影響身體的「真實歲數」。

資料來源：曼徹斯特大學

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