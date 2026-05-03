睇女團有益身心健康？研究證實：追星族死亡風險大減29% 樣貌後生過同齡人！每日花X小時看偶像

在香港，不論你是「姜糖」、「神徒」，還是熱愛女團的朋友，不用擔心通宵排隊看演唱會是浪費生命。研究指，追星其實是一項性價比極高的健康投資，穩定追星的人死亡率下降29%！

追星助延長壽命與活化大腦

一項針對十萬人的大學研究發現，「有在追星的人」死亡率下降了 29%，追星5年甚至能延長約3.2個月的壽命。更神奇的是，觀看偶像照片能刺激腦波產生大幅波動，有助於提升認知功能與注意力，預防失智。對於追星族而言，偶像不僅是螢幕上的光芒，更是守護身心健康的「最佳良藥」。

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看偶像等同攝取維他命E 外貌更凍齡

腦科學專家中野信子指出，有追星的人外表看起來會比較年輕，科學證實：因為在進行追星活動時會感到幸福、得到滿足，就會產生血清素，血清素產生後約15小時就會轉化成褪黑激素，而褪黑激素的抗氧化作用是維他命E兩倍，因此會讓皮膚變好。

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看演唱會能分泌抗老賀爾蒙

人體分泌的「皮質醇」會破壞膠原蛋白造成老化，但一項針對120位演唱會觀眾的研究發現，觀看演出後皮質醇分泌減少，而與老化、免疫相關的 DHEA 賀爾蒙反而增加。這種現象不僅能抗衰老，DHEA 還有助於增進長期記憶，對學習語言大有裨益。同時，名醫梶本修身的研究證實，追星時間越長，越能消除日常生活帶來的疲勞，一天花2小時以上的追星族，高達97.9%表示疲勞感獲得緩解。

研究指出「追的偶像越多，越能消除疲勞感」，支持6人以上團體的人，消除疲勞的效果顯著高於「單飛出道」偶像。此外，追星能促進多巴胺分泌，有效預防憂鬱症並減輕壓力。這種心理滿足感讓罹患心肌梗塞等心血管疾病的機率下降了40%至45%。