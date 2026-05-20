香薰治療改善長者腦退化？研究證可減焦慮失眠 即睇迷迭香/薰衣草/檸檬/甜橙有乜功效？

世界衛生組織數據顯示，2021年全球約有5,700萬人患有認知障礙症（俗稱腦退化症），每年新增個案近1,000萬宗。患者除了記憶力衰退，亦常出現躁動、焦慮、失眠等行為及心理症狀，令照顧者身心俱疲。雖然藥物治療十分重要，但同時可能帶來嗜睡或增加跌倒風險等副作用。因此，醫學界近年積極尋找較溫和的非藥物治療方案，而「香薰治療」正是備受關注的選項之一。

嗅覺直達邊緣系統 喚醒情緒記憶

香薰治療主要利用天然植物提取的精油，透過嗅覺刺激或皮膚吸收發揮療效。嗅覺神經是少數能直接連通大腦邊緣系統（Limbic System）的感官通道，該處正是負責情緒調節與記憶的核心區域。即使患者的語言及認知能力已明顯退化，熟悉且愉悅的氣味仍有機會喚起過往的回憶與正面情緒，帶來心理撫慰，從而緩解焦慮、躁動及睡眠困擾等問題。

早激晚靜配搭 臨牀證實減輕躁動

近年多項臨牀研究證實，香薰治療對改善患者的行為及心理症狀具有正面效益。日本一項針對認知障礙症長者的研究採用了「早激晚靜」方案：早上使用迷迭香及檸檬精油提升注意力及日間認知功能；晚上則改用薰衣草及甜橙精油，以穩定情緒及促進睡眠。結果顯示，參加者在時間及個人定向等認知評估中的分數有顯著改善，且未見嚴重副作用。

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此外，筆者的研究團隊近年亦針對家居吸入式香薰治療進行探討。結果發現，使用香薰的長者在躁動、焦慮、抑鬱及睡眠等問題上均有不同程度的改善，同時有效減輕了照顧者的沉重壓力。

4大常用精油 緩解認知障礙症

根據研究及臨床實踐，以下四款精油較常應用於認知障礙症照護中：

薰衣草（Lavandula angustifolia）： 具鎮靜及穩定情緒效果，有助減少躁動行為及改善睡眠，適合傍晚或睡前使用。低血壓患者及懷孕初期婦女應避免使用；服用薄血藥者則宜只作吸聞。

迷迭香（Rosmarinus officinalis）： 有助提升注意力和記憶力，增強認知能力，適合日間使用。高血壓患者、癲癇患者及孕婦不宜使用。

檸檬（Citrus limon）： 有助提振情緒及幫助精神集中，可配搭迷迭香於早上使用。由於具光敏性，若塗抹於皮膚，使用後12小時內應避免日曬。

甜橙（Citrus sinensis）： 氣味溫暖，有助緩解壓力與失眠，可配搭薰衣草於晚上使用。同樣具光敏性，若接觸皮膚需注意防曬。

在家中應用時，應遵守「低劑量、短時間、觀察反應」三大原則。避免將高濃度或未稀釋的精油直接塗於皮膚，長者適用濃度建議不超過1%至3%。若作吸聞，每次可滴1至2滴精油吸聞約一小時，或在通風環境下短時間擴香。使用期間需留意長者有否出現頭痛、噁心或抗拒氣味，如有不適應立即停止。若長者有氣喘、嚴重心肺疾病或癲癇史，使用前應諮詢醫生或合資格香薰治療師意見。

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香薰治療非萬靈丹 輔助治療釋放壓力

香薰治療並非萬靈丹，它屬於相對低風險、易於在家中實施的非藥物輔助療法，其角色在於配合、而非取代藥物及正規醫療診治。雖然現有研究數據大致正面，但礙於大部分研究規模較小且操作方法不一，醫學界仍需透過更嚴格的大型實證研究，才能更準確評估其對不同疾病階段的效益與最佳劑量。

對於照顧者而言，在醫護人員和香薰治療師的指導下，循序漸進地將香薰治療融入日常照護程序，不僅能為長者帶來一份額外的安慰與寧靜，同時讓照顧者在沉重的照顧壓力下，獲得片刻的心靈喘息。

撰文：香港都會大學護理及健康學院助理教授李小燕博士

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