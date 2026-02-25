父親患認知障礙症變陌生 專家教「懷緬治療」重新認識失智親人 女兒揭爸爸原來愛畫畫

隨著人口老化，認知障礙症越趨普遍。衛生署數據指，本港每10名60歲或以上的長者中，便有一人患上此症。當父母患上認知障礙症，許多子女才驚覺這位養育自己的至親，竟變成「最熟悉的陌生人」。這不僅是醫學問題，更是「關係」的考驗。

父母子女關係如「Y型」生活軌跡

許多照顧者未必意識到，與父母的關係在發病前後有着根本不同。昔日在子女年幼時，父母生活重心全在子女身上；當子女長大獨立，彼此的生活逐漸變得疏遠。當子女正值人生巔峰，忙於事業與家庭時，父母亦步入晚年。這時父母雖仍有自理能力，卻往往不想打擾忙碌的子女，彼此生活軌跡如英文字母「Y」般分岔，距離逐漸拉遠。

這種長期的疏離，令子女習慣將父母的「獨立」視為理所當然。直到父母確診，才驚覺自己對眼前至親一無所知。加上初期的病徵如性格改變、情緒起伏，常被誤解為正常老化，導致錯失早期介入的良機。當患者因無法自控而感到無助，家人亦會恐懼，雙方同步陷入心理上的「哀傷五階段」，即「否認、憤怒、討價還價、抑鬱、接受」。若照顧者不了解患者過去的性格、原生家庭背景等經歷，便難以解讀其行為背後的根源，令照顧過程充滿挫敗感。

患者躁動背後的真相

曾有一個真實案例：疫情期間，一名患有認知障礙症的伯伯在接受居家物理治療時，突然情緒激動欲奪門而出，令家人與家居復康助理大吃一驚。由社工、註冊護士、物理及職業治療師組成的跨專業團隊介入後，發現這並非單純的暴力行為，而是伯伯因長期困在家中感到無聊受壓，渴望外出散心。

更有趣的是，伯伯作息紊亂，晚上精力充沛，看電視時甚至會緊拖着妻子的手。這與他過往在家庭中沈默、作為經濟支柱的形象大相逕庭。團隊分析，伯伯患病後，自然流露出其真實性格，並渴望抒發情感。團隊建議太太用簡單的身體接觸，如把頭輕靠在伯伯肩上，回應他的牽手，讓他回憶起家庭的溫暖。

靠藝術及「懷緬治療」找回自我

觀察期間，女兒意外發現父親竟擅長畫畫，且筆觸細膩，這是她成長以來從未見過的一面。團隊隨即建議將認知訓練結合其繪畫興趣，訓練過程循序漸進，從單色至彩色繪畫，由平面畫作至製作輕黏土立體模型。這種結合藝術、色彩觸感的訓練，有效提升了伯伯的生活質素。這不僅使患者重獲自我，也讓家人開始重新認識伯伯。後來女兒翻看舊相簿，更證實了父親年輕時確實熱愛繪畫。

伯伯的轉變印證了「懷緬治療」的價值，團隊鼓勵家人探索患者的早年生活與興趣，以更有效地幫助他們復康。家人搜集患者的舊相片，利用手機程式配以簡單的旁白和音樂，製作成短片，作為「長者藝術治療」。這個過程能夠促進彼此理解，讓家人重新認識曾經熟悉的親人。

最珍貴的禮物，是您所能贈與他人的時間及關注。對照顧者而言，挑戰往往不只來自患者的病情，更源於自身的無助與壓力。透過深入了解患者過去，照顧者能與他們建立更深厚的情感聯繫，讓患者在這段艱難的旅程中獲得支持和愛的回饋。願所有照顧者能透過這份理解與陪伴，堅定地迎接未來的挑戰。

撰文： 香港都會大學護理及健康學院講師崔鳳英女士

專家履歷：講師崔鳳英

註冊護士、骨科專科護士、健康科學學士、工商管理碩士，並具備災難心理輔導員、遊戲治療師及藝術治療師專業資格。在居家長者評估及照顧長者與認知障礙症患者方面擁有豐富經驗。

