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你的樣子如何？研究揭帥哥美女更長壽 顏值越高、免疫力/抗病毒能力越強

醫生教室
更新時間：19:04 2026-05-13 HKT
發佈時間：19:04 2026-05-13 HKT

愛看帥哥美女之心，人皆有之。平日遇上外型出眾的人，總不免多看兩眼。然而，好看的外表不僅「養眼」，有科學研究更發現，顏值較高的人，免疫系統可能也較為強大，更加健康長壽。

高顏值=健康？159人血液檢測揭與免疫指標掛鉤

一項發表於《英國皇家學會學報B》的研究指出，傳統上與吸引力相關的特徵例如臉部對稱、眼睛明亮等，可能是身體更擅長抵抗病毒感染的跡象。研究負責人、德州基督教大學的Summer Mengelkoch表示，人們之所以被這類外表吸引，或許是因為大腦天生就傾向尋找健康的伴侶。

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研究團隊招募了159名平均年齡僅20歲的年輕男女（女性79名、男性80名），均為德州基督教大學學生或附近居民，身體健康、沒有超重，實驗前未有服用不良藥物或飲酒。研究人員先為他們拍攝不化妝、表情中性的照片，然後邀請492名線上評分者對照片中的吸引力進行評分。

科學家評估參與者的健康狀況，包括免疫狀態、身體發炎程度及自我報告的健康水平。結果令人驚訝：在調查中被評為最具吸引力的男性和女性，其免疫功能的某些指標明顯更佳。

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帥哥美女免疫力更佳、抗菌抗病毒雙重優勢

這些帥哥美女擁有較高的「大腸桿菌生物顆粒吞噬率」——這是白血球在病原體致病前將其「吞噬」並摧毀的過程。同時，他們的嗜鹼性粒細胞和自然殺手細胞（NK細胞）水平較高，而中性粒細胞則較少。

研究人員發現，被評為「長相有吸引力」的人，其免疫功能相對健康，尤其在細菌免疫方面表現突出。即使將他們的血漿提取出來培養金黃色葡萄球菌，細菌的生長速度也較慢，這種現象在女性身上尤為明顯。這意味著，顏值較高的人血液抗菌功能更強，更不容易生病。被女性認為更有吸引力的男性，擁有更高效的「自然殺手」細胞，這種細胞能摧毀體內受病毒感染的細胞，有助對抗多種病毒。

臉部對稱+清澈膚質=健康標記

長久以來，人們便直覺認為長得好看的人較健康。專家解釋，清澈的皮膚和明亮的大眼睛本身就是身體健康的訊號——生病時，眼睛會顯得更狹窄、更暗沉。這項研究結果也與過往類似研究互相呼應。早前曾有調查發現，女性當中長得越好看的人，不僅可能活得更長壽，感冒的次數也較少。

高顏值或許不僅是外在的優勢，更可能反映了體內免疫系統的強大。

資料來源：New York Post

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