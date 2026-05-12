眼睛也要做防曬！專家解構紫外線恐致眼睛灼傷病變 太陽眼鏡要點揀？

踏入初夏，少不了陽光普照，大眾紛紛出外活動。不少人習慣會做好防曬，但高強度的紫外線不只傷害皮膚，更可能對眼睛造成不可逆的損害。有專家指，紫外線可令眼睛曬傷、引發從急性疼痛到永久視力喪失等多種問題，就像塗抹防曬保護皮膚一樣，保護眼睛同樣不容忽視！

眼睛曬傷會造成光角膜炎

外媒報道，英國視光師學院臨床顧問Paramdeep Bilkhu醫生指出，眼睛是非常精密的結構，紫外線暴露可能引發多種問題。Bilkhu醫生解釋，若在短時間內暴露於大量紫外線下，眼睛實際上會「曬傷」，這種情況稱為光角膜炎。典型症狀包括：

眼睛曬傷會造成光角膜炎

雙眼急性紅腫

異常流淚

畏光（對光線極度敏感）

視力模糊

值得注意的是，這種狀況不只發生在晴天。高海拔地區（尤其是滑雪時）風險更高，因為陽光不僅從上方直射，還會從地面雪、冰或水面強烈反射。即使天氣陰沉，紫外線指數仍可能偏高，造成傷害。

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白內障、黃斑部病變與眼周皮膚癌

無論身處室內或室外，高溫環境都會加速眼球表面淚液的蒸發。Bilkhu醫生表示，這就是為甚麼人們在溫暖氣候下更容易感到眼睛乾澀。長期暴露於高紫外線環境，會出現以下眼睛病變：

白內障：長期、高劑量的紫外線暴露與白內障的形成有明確關聯。經常長時間在戶外活動且年暴露量高的人，罹患較嚴重白內障的年齡會提前。

黃斑病變：每年的紫外線累積暴露量也與黃斑部病變的發生及嚴重程度相關。若未及時治療，可能導致永久性視力喪失。

眼周皮膚癌：眼睛周圍的皮膚非常脆弱。長期暴露於高紫外線環境，會增加患基底細胞癌（最常見的眼周皮膚癌）的風險。雖然這類腫瘤生長相對緩慢，但仍可能對眼睛結構造成嚴重損害。

護眼防曬5大建議 即睇太陽眼鏡要點揀

Bilkhu醫生提出以下具體對策，幫助大眾在享受陽光的同時守護眼睛健康：

1. 查看紫外線指數

大多數天氣網站或手機應用程式均提供紫外線指數（UVI）。當指數超過3時，不僅皮膚需要防曬，也應戴上優質太陽眼鏡保護眼睛。

2. 選擇合格太陽眼鏡

許多人誤以為鏡片顏色越深防護力越強，這其實是迷思。應尋找CE標誌或UKCA標誌，這代表太陽眼鏡符合歐盟標準，能有效阻隔有害紫外線。

3. 考慮包覆式太陽眼鏡

包覆式設計能阻擋來自側面的紫外線，提供更全面的防護，特別適合長時間在戶外活動的人士。

4. 戴闊邊帽

闊邊帽可提供額外的防護，尤其是對於頭皮或臉部容易曬傷的人，帽子能減少直射與反射的紫外線進入眼睛。

5. 定期眼睛檢查

即使沒有任何不適症狀，也應每2年預約一次視光師進行全面檢查。這是及早發現眼睛問題（甚至其他全身性健康問題）的最佳方式。

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消委會：查看太陽眼鏡標籤

本港消委會提醒，可以查看太陽眼鏡上的標籤以得知其防紫外線的能力，以下標籤表示鏡片能遮擋所有紫外線：

消委會：查看太陽眼鏡標籤

「100%紫外線保護」（100% UV Protection）

「全效紫外線保護」（Total UV Protection）

「UV 400」

市面上以聲稱符合歐洲／國際標準ISO 12312-1的太陽眼鏡最常見，亦有部分太陽眼鏡會標示聲稱符合美國標準ANSI Z80.3或澳洲／新西蘭標準AS/NZS 1067等的要求。

根據國際標準ISO 12312-1，鏡片可分為5個類別（類別0至4），各類別的透光率及紫外線穿透度的要求不同，適用的用途也因而不同：

類別0至1： 裝飾用途，阻隔太陽強光的能力有限

裝飾用途，阻隔太陽強光的能力有限 類別2至3： 一般用途，阻隔太陽強光的能力則較好

一般用途，阻隔太陽強光的能力則較好 類別4：屬特殊用途，可完全阻隔太陽強光

要注意，用作特殊用途的類別4太陽鏡由於透光率不超過8%，會使駕駛者未能有效分辨交通燈號的顏色，故不適合駕駛者選用。

資料來源：Irish News、消委會

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