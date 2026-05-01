掛住碌手機 睇Reel睇到老花？揭「短片視覺症候群」成因 醫生教「20-20-20」護眼大法！

在香港，不論是在港鐵車廂還是在食肆餐廳，隨處可見市民全神貫注地刷手機短片（Reel / TikTok）。亞洲大學附屬醫院一般眼科主任李昇達提醒，「短片視覺症候群（Reel Vision Syndrome）」有增加趨勢，建議落實「20-20-20」護眼法則！

長時間注視螢幕 眨眼次數降至5次

李昇達主任指出，短片視覺症候群患者增加，主因是人類眼睛構造難以負荷長時間、短距離且高亮度的視覺任務。當注視螢幕時，每分鐘眨眼次數會從20次降至5次，導致淚膜蒸發引發乾眼症。尤其許多市民習慣在昏暗處或睡前看短片，其快速跳動及誇張聲光效果，會導致瞳孔放大、進光量激增，令眼部肌肉無法放鬆，陷入惡性循環。

中五生近視飆升至800度

臨床上有不少令人擔憂的個案：中五生「小妃」因每天花3到4小時瀏覽短影音，兩年內近視度數飆升至800度；另一名28歲業務員也因睡前觀看短片，出現假性老花前兆。李主任表示，傳統追劇族看完影片尚會休息，但短影音族群難以抗拒無止盡的推播，導致用眼過度。隨著疲勞累積，視線會出現間歇性模糊，甚至演變成嚴重的偏頭痛、肩膀緊繃及噁心感。

「20-20-20」護眼法則

李昇達主任強調「預防勝於治療」，強烈建議落實「20-20-20」護眼法則：每用眼20分鐘，就要視線離開螢幕休息 20秒，並注視20英尺（約182.88 厘米）外的遠方。這種簡單的遠眺能有效放鬆緊繃的睫狀肌。此外，日常應養成多眨眼的習慣以維持淚膜完整，並確保看書或手機時保持 30 公分以上的距離，從細節降低眼睛壓力。

主任呼籲市民需注意室內照明，避免在關燈後滑手機，並應盡量增加戶外活動。若發現眼睛有異狀，應定期進行散瞳眼底檢查；若合併嚴重乾眼，臨床上或需透過脈衝光治療（IPL）改善瞼板腺功能。李主任特別提醒，切勿自行購買成分不明的涼感藥水，以免掩蓋病情或因藥物副作用造成二度傷害。

乾眼症症狀：