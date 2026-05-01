Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

掛住碌手機 睇Reel睇到老花？揭「短片視覺症候群」成因 醫生教「20-20-20」護眼大法！

醫生教室
更新時間：13:34 2026-05-01 HKT
發佈時間：13:34 2026-05-01 HKT

在香港，不論是在港鐵車廂還是在食肆餐廳，隨處可見市民全神貫注地刷手機短片（Reel / TikTok）。亞洲大學附屬醫院一般眼科主任李昇達提醒，「短片視覺症候群（Reel Vision Syndrome）」有增加趨勢，建議落實「20-20-20」護眼法則！

長時間注視螢幕 眨眼次數降至5次

李昇達主任指出，短片視覺症候群患者增加，主因是人類眼睛構造難以負荷長時間、短距離且高亮度的視覺任務。當注視螢幕時，每分鐘眨眼次數會從20次降至5次，導致淚膜蒸發引發乾眼症。尤其許多市民習慣在昏暗處或睡前看短片，其快速跳動及誇張聲光效果，會導致瞳孔放大、進光量激增，令眼部肌肉無法放鬆，陷入惡性循環。

中五生近視飆升至800度

臨床上有不少令人擔憂的個案：中五生「小妃」因每天花3到4小時瀏覽短影音，兩年內近視度數飆升至800度；另一名28歲業務員也因睡前觀看短片，出現假性老花前兆。李主任表示，傳統追劇族看完影片尚會休息，但短影音族群難以抗拒無止盡的推播，導致用眼過度。隨著疲勞累積，視線會出現間歇性模糊，甚至演變成嚴重的偏頭痛、肩膀緊繃及噁心感。

「20-20-20」護眼法則

李昇達主任強調「預防勝於治療」，強烈建議落實「20-20-20」護眼法則：每用眼20分鐘，就要視線離開螢幕休息 20秒，並注視20英尺（約182.88 厘米）外的遠方。這種簡單的遠眺能有效放鬆緊繃的睫狀肌。此外，日常應養成多眨眼的習慣以維持淚膜完整，並確保看書或手機時保持 30 公分以上的距離，從細節降低眼睛壓力。

主任呼籲市民需注意室內照明，避免在關燈後滑手機，並應盡量增加戶外活動。若發現眼睛有異狀，應定期進行散瞳眼底檢查；若合併嚴重乾眼，臨床上或需透過脈衝光治療（IPL）改善瞼板腺功能。李主任特別提醒，切勿自行購買成分不明的涼感藥水，以免掩蓋病情或因藥物副作用造成二度傷害。

乾眼症症狀：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
5小時前
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
影視圈
18小時前
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
即時中國
2小時前
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法 「距離深圳越遠 抗跌力越高」
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法「距離深圳越遠 抗跌力越高」
樓市動向
8小時前
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
申訴熱話
6小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
2026-04-30 11:00 HKT
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
影視圈
5小時前
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-30 13:33 HKT
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
旅遊
5小時前