飛蟲入眼點好？62歲伯伯用手這樣做 患真菌性角膜炎險失明

春夏時節，蚊蟲活躍，相信不少人都曾有被飛蟲撞入眼睛的經驗。福建一位六旬伯伯飛蟲入眼卻下意識用手捽眼，未料這看似平常的動作，竟引發嚴重角膜潰瘍，視力一度只剩0.04、幾乎失明。專家籲，原來異物入眼後捽眼是最危險的錯誤處理方式，到底怎麼做才正確？

蚊蟲入眼「捽眼」 十天後眼紅視力急降僅剩0.04

內媒報道，福建62歲的周先生在事發時下班騎電動車回家，沿途蚊蟲較多，他沒有佩戴頭盔。一隻蚊子突然飛進他的左眼，他本能地「捽眼」，試圖將蟲子捽走，當時並無明顯不適。大約10天後，他的左眼開始出現紅腫、疼痛、視物模糊，並伴隨畏光、流淚等症狀。先在當地醫院接受藥物治療，但情況未見好轉，反而日益惡化。

入院後，醫生為他進行詳細檢查，結果令人震驚：周先生的右眼視力為0.6，左眼卻只剩0.04——幾乎只能看到模糊光影。左眼明顯紅腫、眼球充血嚴重，伴有劇烈發炎反應。綜合各項檢驗，確診為「左眼真菌性角膜潰瘍」，屬真菌性角膜炎（Fungal Keratitis）的一種，情況危急。

真菌性角膜炎有甚麼症狀？

真菌性角膜炎常見症狀

蚊蟲入眼忌捽眼 恐致蟲體破裂

武漢愛爾眼科漢口醫院院長曾慶延醫生指出，異物入眼後捽眼是最危險的錯誤處理方式。蚊蟲本身可能帶有尖銳肢體，會破壞角膜上皮屏障；捽眼不僅會機械性刮傷角膜，讓蚊蟲攜帶的病原體（如真菌、細菌）趁機侵入眼內，更可能導致蟲體破裂，釋放毒液，引發嚴重發炎，使感染加劇。

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飛蟲入眼正確處理三步驟

春季及初夏，蚊蟲進入活躍期，飛蟲或異物入眼的情況時有發生。醫生提醒：

1. 切勿揉眼：任何情況下都不要用手揉搓眼睛，更不可暴力搓揉。

2. 自然排出或沖洗：輕輕閉眼，利用淚液將異物自然沖出；也可使用大量人工淚液或生理鹽水沖洗眼部。

3. 及時就醫：若上述方法無效，或出現眼紅、疼痛、畏光、視力模糊等症狀，應立即前往專業眼科檢查，確認有無異物殘留或角膜損傷，避免小問題拖成嚴重眼疾。

經過約一周的治療，周先生的眼部症狀明顯緩解，病情逐漸穩定，視力亦逐步恢復，即將康復出院。然而，這次經歷讓他心有餘悸，也為大眾敲響警號。

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真菌性角膜炎是甚麼？

濟南市第二人民醫院濟南市眼科醫院資料指出，真菌性角膜炎是一種由致病真菌引起的、致盲率極高的感染性角膜病變。真菌性角膜炎在臨床上較難診斷，容易誤診，常因治療不當而造成失明。

真菌性角膜炎常見症狀：

劇烈眼痛伴有異物感

畏光

流淚

視力嚴重模糊

分泌物多，多為黏液性或膿性

一般情況下，真菌不會侵犯正常角膜，但當有眼外傷、長期局部使用抗生素、角膜發炎及乾眼症等情況時，非致病的真菌可能變為致病菌，引起角膜繼發性真菌感染。常見的致病菌為：麴菌、鐮刀菌、白色念珠菌、頭芽孢菌、鏈絲菌等。

因致病菌種不同，角膜潰瘍形態不一。 真菌性角膜炎並非少見。夏秋農忙季節發病率高，在年齡與職業上，多見於青壯年、老年及農民。

資料來源：新浪財經

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