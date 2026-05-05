豪華郵輪爆「漢他病毒」奪三命、150人受困 拆解致命老鼠病 初期病徵似流感？

世界衛生組織（WHO）證實，受感染老鼠傳播的罕見病毒——漢他病毒，在一艘航行於大西洋的豪華郵輪上爆發，至今已造成三人死亡，約150人受困船上，引發各界對這種致命「老鼠病」的關注！

郵輪疑爆疫情 三名旅客先後不治

外媒報道，涉事郵輪為「宏迪亞斯號」（MV Hondius），主要搭載英國、美國及西班牙乘客，目前停泊非洲西岸島國維德角。疫情導致三名旅客死亡，分別為一對荷蘭夫婦（70歲男子及69歲女子）及一名德國公民。此外，一名英國公民發病後已離船並在南非接受治療；目前仍有約150人受困船上。

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維德角當局拒絕郵輪停靠，郵輪為營運商Oceanwide Expeditions已指示所有乘客留在船艙，以防病毒潛在傳播。荷蘭國家公共衛生研究院證實，在一名出現症狀的患者身上檢出漢他病毒，而死亡的荷蘭婦女病毒檢測同樣呈陽性；當局指出源頭尚未清楚，發言人表示：「有機會是船上的老鼠傳播了病毒，但另一種可能性是，在南美某地停留期間，人們透過老鼠感染病毒。」

漢他病毒｜病毒是甚麼？感染源頭/傳播途徑/初期症狀

漢他病毒是一組主要見於齧齒動物（如老鼠、田鼠）的病毒，屬於布尼亞病毒科。約翰霍普金斯大學醫學院助理教授指出，人類通常透過吸入乾燥老鼠糞便中的病毒顆粒而感染。此外，被帶毒老鼠咬傷、進食受污染食物，或接觸受污染物件後觸摸眼鼻口，同樣有機會中招。人傳人極其罕見，目前僅南美的安地斯病毒有記錄證實可人傳人。漢他病毒會引起類似流感的症狀，包括：

發燒

發冷

身體疼痛

頭痛

呼吸急促

肺或心臟衰竭

漢他病毒主要分為2類：

1. 腎綜合症出血熱（HFRS）

多見於歐洲、亞洲及非洲。患者突發劇烈頭痛、背痛、發燒、發冷、噁心、視力模糊，後期可能出現低血壓及急性腎衰竭，死亡率少於1%至15%。

2. 漢他病毒肺症候群（HPS）

多見於北美洲及南美洲。早期症狀包括疲倦、發燒、肌肉痛（常見於大腿、臀部、背部及肩膀），病發4至10天後出現咳嗽、呼吸急促，可迅速惡化至肺或心臟衰竭，死亡率高達約40%。

密西根大學醫學院助理教授提醒，漢他病毒病例多發生於曾到訪有老鼠出沒的鄉村小屋或環境。目前沒有針對性的抗病毒藥物，支持性治療（如插管、氧氣、補充液體及血壓支持）是主要方法，因此預防至關重要。

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漢他病毒｜預防感染5大要點

若身處已知有帶病毒齧齒動物活動的區域，清理糞便時須格外小心：

切勿掃地或使用吸塵器：以免攪動排泄物形成氣溶膠，增加吸入風險。 戴上手套及N95口罩：並確保空間通風良好。 先噴灑消毒劑：使用漂白水溶液（1:10稀釋）或市售消毒劑噴灑糞便區域，靜置5分鐘。 用濕紙巾清理：而非掃帚或乾布，避免揚塵。 妥善棄置：將紙巾及廢棄物放入有緊密蓋子的垃圾桶。

衛生防護中心：本港無疫苗 防治老鼠是根本

根據香港衛生防護中心資料，本港目前沒有針對漢他病毒的疫苗。預防主要策略是「防治齧齒動物」，包括：

經常保持雙手清潔

清除老鼠藏身點及食物來源

妥善儲存食物及垃圾

保持家居環境清潔乾燥

旅遊人士應避免到環境衞生條件差的地方

中心強調，漢他病毒的潛伏期約為1至8星期，症狀出現後應立即求醫，減低死亡風險。

資料來源：New York Times、衛生防護中心

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