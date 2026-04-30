遊日注意｜麻疹疫情狂飆 東京淪重災區 港人出發前必做「一件事」自保

日本正值黃金周大型連假，但當地麻疹疫情卻急速升溫，成為遊日人士不可忽視的健康威脅。截至4月中旬，全日本累計感染人數已突破299宗，超越去年全年265宗；若按最新統計，今年首16周更已達362宗，超過去年全年的總和。赴日旅遊或已在當地的港人，出發前應先確認自身免疫力，必要時補打疫苗。

東京及關東地區淪為重災區

根據日本公共衛生研究所（JIHS）統計，今年麻疹累積病例前六名地區依次為：

東京：153例

神奈川縣：36例

鹿兒島縣：34例

千葉縣：24例

愛知縣：23例

埼玉縣：22例

若以每百萬人口報告數計算，鹿兒島縣最高，東京都排名第二。而本周新增病例高度集中在關東地區，單周57宗新增個案中，東京就佔了40宗，其餘零星分佈於鹿兒島、神奈川等地。

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空氣傳播「同空間幾乎必中」

綜合日媒報道，麻疹透過空氣傳播，感染力遠超流感。山梨大學感染症專科井上修醫生警告：「沒有免疫力的人若與麻疹患者身處同一空間，幾乎確定會感染。」典型症狀包括高燒、出疹、眼睛分泌物增多等。遊日港人本身若無免疫力，不僅可能染病，更可能將病毒帶返港。「若已接種疫苗，體內具備足夠免疫力，即使病毒進入也不會感染。」井上修醫生表示：「但山梨縣內案例中，患者都是無法確認有否接種過兩次疫苗的人。」

麻疹恐致「免疫失憶」擊潰身體防線

東京齒科大學教授寺島毅指出，麻疹病毒的傳染力極強，一個感染者可傳染12至14人，而流感一般只傳染2至3人。更危險的是，麻疹容易引發肺炎等嚴重併發症，即使在已發展國家，每1000名患者中仍有約1人死亡。

寺島教授特別提醒，麻疹還有一個極為棘手的後遺症——「免疫失憶」，麻疹病毒卻會攻擊並重置免疫系統，使人體失去原本對抗其他病原體的能力；感染麻疹後，康復者更容易感染流感、肺炎、百日咳等疾病，這種暫時性的免疫缺陷狀態可能持續數年，對健康造成長期影響。

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港人遊日自保：確認免疫力、1歲寶寶不宜前往

本港自1967年已將麻疹疫苗納入兒童免疫接種計劃，政府調查顯示接種率維持在95%以上，足以形成群體免疫屏障。然而，衞生署提醒，首針麻疹疫苗須在1歲時才注射，因此1歲以下嬰兒以及對麻疹沒有免疫力的孕婦，均不宜前往目前爆發麻疹的地方。對於計劃赴日旅遊的港人，最穩妥的做法是：

1歲以下嬰兒不宜前往

出發前諮詢家庭醫生

檢查個人疫苗接種紀錄

如有需要，補打一劑麻疹疫苗或進行抗體檢測

感染麻疹會出現甚麼病徵/症狀？

根據本港衞生防護中心資料，麻疹傳染性高，主要透過空氣飛沫傳播，直接接觸患者的鼻喉分泌物都可以被傳染。病人在出疹的前後4天內都可以傳染他人。

麻疹感染症狀：

初期症狀：發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點

3至7天後：皮膚出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4-7天，亦可能長達3星期，出現脫皮，甚至留下褐色斑狀疤痕

嚴重症狀：呼吸系統、消化道及腦部受影響，引致嚴重後遺症甚至死亡

懷孕期間感染可致孕婦流產、早產，或者嬰兒出生時體重過輕

孕婦於生產前後的短時間內感染麻疹，會增加受感染的初生嬰兒日後患上致命性的「亞急性硬化性全腦炎」之風險

資料來源：YBS News、衞生防護中心

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