遊日注意｜蜱蟲病肆虐日本可致死 被咬後徒手拔除竟超錯？醫生拆解症狀+處理方法

【蜱蟲病/傳染病】不少港人都愛到日本旅遊，不過日本多地近期出現多宗由蜱蟲傳播的傳染病「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS，又稱蜱蟲病）個案，病例達到191宗，北海道、熊本等多個港人熱門旅遊地區都出現感染個案。事實上，感染蜱蟲病的死亡率可達30%，本港家庭醫生林永和接受《星島頭條》訪問時提醒，如果徒手處理蜱蟲，傷口有機會被細菌或病毒感染，最好交給專業人士處理。

遊日注意｜蜱蟲病肆虐日本 感染個案創歷史新高

根據《日本放送協會（NHK）》報道，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計指，2025年日本全國累計通報了至少191宗SFTS病例，比起此前最高紀錄的2023年還要多50宗。病例遍及32個道府縣，其中高知縣患者數量最多，共15人，靜岡縣、長崎縣、佐賀縣、熊本縣和兵庫縣亦有10人或以上受感染。雖然主要集中在西日本，但北海道、茨城縣、神奈川縣等過往未見病例的地區，2025年也首次出現感染個案，顯示病毒逐漸擴散至東日本地區。

【同場加映】發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）感染症狀：

感染蜱蟲病病徵：

發燒

腸胃徵狀（噁心、嘔吐、腹瀉及黑色糞便）

腹痛

肌肉痛

神經系統症狀

淋巴結腫大

出血徵狀

嚴重的或會導致出血熱及多器官衰竭，甚至死亡。

林醫生指，SFTS病例多出現在日本及中國內地，香港則暫未有本地個案。SFTS的潛伏期是6至14日，加上不少港人熱愛遊日，雖然暫時沒有文獻指出蜱蟲病會「人傳人」，且蜱蟲有別於蚊子、數量相對較少，多出現於叢林而非市區；但林醫生認為：「大家如果去日本郊區，例如露營或行山時，不慎被蜱蟲咬到且將病毒攜帶返港後，再傳染到本地蜱蟲，雖然風險上相對較基孔肯雅熱低，傳入香港的情況也絕非零風險。」

遊日注意｜被蜱蟲咬應如何處理？徒手拔除超錯！

林醫生表示，被蜱蟲咬到病徵有輕微至嚴重之分，患者會出現發燒、疲倦、周身骨痛等與感冒相似的病徵；如果沒有進一步併發症，相對較快康復。「有部分人可能會引發血小板下降的情況，身體缺乏血小板時會有各種出血現象，例如眼睛、皮膚有紅點；皮下出血、內臟出血及其他發炎症狀，死亡率可達10%至30%。」高危群組如長者、兒童、慢性疾病人士，感染後也會削弱免疫系統，則較易出現SFTS。

若不慎被蜱蟲叮咬，林醫生提醒應避免徒手拔除，因為「因為如果蟲頭被夾斷，蜱蟲分泌物有機會令傷口出現細菌感染或病毒感染。」建議最好立刻看醫生或者到急症室求醫。

在預防蜱蟲方面，林醫生指與防蚊蟲方法大同小異：

出發前噴一噴DEET避蚊胺等世衛認可的防蚊蟲產品；

長時間在戶外則要定時補噴防蚊蟲產品；

最好穿着長袖衫褲、完整鞋襪，減少身體外露。

遊日注意｜旅遊出發前提防感染蜱蟲病

衞生防護中心提醒，計劃前往郊野遠足或露營，蜱蟲可傳播多種疾病，透過叮咬將病原體傳給人類。在驅蟲劑使用方面，塗抹含「避蚊胺」（DEET）成分昆蟲驅避劑，要留意：

孕婦使用DEET濃度上限一般為30%。 兒童（6個月或以上）一般使用DEET濃度上限為10%；若前往蜱傳疾病流行區，2個月以上兒童可使用DEET濃度上限30%的產品。 若需同時使用防曬及驅蚊產品，應先塗防曬，再噴驅蚊劑。

途中注意事項

路徑選擇 ：避免穿越樹叢或草叢，亦勿觸碰路旁的植物。

：避免穿越樹叢或草叢，亦勿觸碰路旁的植物。 休息地點 ：避免在草叢、樹叢或潮濕陰暗處坐下休息。

：避免在草叢、樹叢或潮濕陰暗處坐下休息。 物品放置 ：切勿將衣物或背包掛在樹叢上。

：切勿將衣物或背包掛在樹叢上。 動物接觸 ：不要餵飼野生或流浪動物。

：不要餵飼野生或流浪動物。 補塗驅蚊劑：按照產品說明，定時補用昆蟲驅避劑。

回家後注意事項

立即檢查 ：仔細檢查全身皮膚及衣物，有否讓蜱蟲依附。

：仔細檢查全身皮膚及衣物，有否讓蜱蟲依附。 徹底清潔 ：立即用梘液或肥皂淋浴，並清洗當日穿著的衣物。

：立即用梘液或肥皂淋浴，並清洗當日穿著的衣物。 檢查寵物：如有攜同寵物，需仔細檢查並清潔其身體。

處理蜱蟲傷口注意事項

使用尖頭鉗子，盡可能貼近皮膚表面，輕輕夾住蜱蟲的頭部。 保持穩定力道，垂直向上緩緩拉出，切勿扭轉或捏碎蟲體、以免口器殘留皮膚內。 用酒精或碘酒消毒被叮咬的傷口。 用肥皂及清水徹底洗手。

資料來源：《NHK》、衞生防護中心

延伸閱讀：消委會實測驅蚊劑 推介5款滿分/高分含DEEP驅蚊劑

