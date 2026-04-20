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肺積塵互助會推物理治療服務 每次收費$150 經轉介即可預約 

醫生教室
更新時間：21:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-20 HKT

長期受痛症困擾的人士，往往因肌力下降而影響日常生活。肺積塵互助會轄下的「賽馬會社區胸肺復康中心」，現推出專業物理治療服務，每次收費僅150港元，病患、患有呼吸系統疾病的病人及被痛症困擾人士，經中醫或西醫轉介後使用服務，幫助提升身體功能，重拾生活質素。

肺積塵互助會物理治療服務｜對象：呼吸疾病患者及痛症人士

肺積塵互助會賽馬會社區胸肺復康中心歡迎公眾人士使用服務，尤其適合：

  • 患有呼吸系統疾病（如慢性阻塞性肺病、哮喘、支氣管擴張等）人士
  • 受各種痛症困擾（如關節肌肉疼痛）的病人

接受服務者需持有六個月內由西醫所發出的物理治療轉介信。物理治療師會根據個別情況制定有系統的復康計劃。

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肺積塵互助會物理治療服務｜專業設備＋資深治療師

賽馬會社區胸肺復康中心駐有資深物理治療師，並配備多部復康訓練儀器，包括用於深層痛症治療的衝擊波、促進組織修復的磁療機等，為患者提供全面的社區胸肺復康及痛症管理服務。

肺積塵互助會物理治療服務｜收費透明 高階儀器另加$150

中心以低廉價格提供專業治療，名額有限，額滿即止，建議提早預約。詳情如下：

每次收費：

  • 基本收費：港幣150元
  • 包括：物理治療師檢查費、多款運動設備、干擾波或超聲波（1部位）

額外收費：

  • 高階治療儀器（改善痛症）：港幣150元/每部位
  • 包括：衝擊波治療、聚焦式電磁波治療等

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肺積塵互助會物理治療服務｜預約及查詢方法

有需要人士可先致電或WhatsApp預約：

中心地址：九龍牛頭角玉蓮臺第三座地下15-16號

資料來源、圖片：肺積塵互助會

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