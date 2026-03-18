NGO輪椅租借服務月租僅100元 用家大讚輪椅新淨：真心推介

輪椅售價不菲，有時不慎意外跌傷或短暫需要使用輪椅，可以考慮輪椅租借服務。有網民在社交網站發貼，指自己到南昌輪椅輔助隊租借輪椅，形容手續快，輪椅新淨，只需繳付500元按金，首月租金免費，其後每個月租金100元，大讚「真心要推介」。

該名網民在Threads上發貼，指真心要推介，特登去南昌輪椅輔助隊到借輪椅，「又快手，部輪椅又新」；費用又平，「一個月免租（按金$500 )，其他每個月先$100」，她補充指現場目測有20至30部可租出。



記者翻查南昌輪椅輔助隊資料，是位於南昌的香港輪椅輔助隊 (HKWAS)。該會 於1997年由一群熱心義工創立，目標是為社會上傷健人士、照顧者及有需要人士提供不同的支援服務，包括助行器具維修服務、短期租借服務、社會工作、教育和社區服務等。

輪椅租借服務

其中租借輪椅服務，對象是所有有需要的人士，收費分為兩種：

1. 手推輪椅

按金：500元

租金：100元（每月）

2. 多功能手推輪椅

按金：1000元

租金：250元（每月）

6招築起「跌倒防線」

長者跌倒絕對可以預防，我們可以透過一些日常細節，為他們築起安全防線：

除了輪椅外，該會還有其他輔助工具可供租借：

1. 大便椅

按金：500元

租金：100元（每月）

2. 手杖、四腳手叉、穿手拐杖、助行架

按金：100元

租金：20元（每月）

如何租借？

使用者或借用者須在開放時間親身到中心辦理手續。此外，個人使用者或借用者可獲一個月免租期，歸還輪椅後，須經過 90 天方可再次獲得免租期。

資料來源：香港輪椅輔助隊 (HKWAS)