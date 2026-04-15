日本「扁平足救星」鞋墊日走萬步也不累？ 物理治療師：長期依賴會令足部肌肉變懶

不少港人在復活節期間外游日走萬步，舒服鞋墊可以有助減輕疲勞。一款日本「暴走鞋墊」在網絡上惹起熱議，不少網民聲稱穿上後「日行萬步都不累」，更形容為「扁平足救星」，價格僅百多元，較市面數百元的功能性鞋墊便宜，吸引不少人搶購。《星島頭條》記者Sammi實測後，發現鞋墊的確有支撐效果，即使連續行走一小時，雙腳亦不感疲累。而註冊物理治療師則表示，此類足弓支撐鞋墊雖然能幫助支撐內側足弓，但這類產品只能「治標」，無法根治足部問題，長期使用更有機會令腳底肌肉變「懶」。

大熱日本「扁平足救星」鞋墊 記者實測海濱走足一小時

該款鞋墊來自日本品牌「Ashimaru」，有不同硬度及款式選擇，最平逾百元就能入手。《星島頭條》記者Sammi有輕微扁平足，平時走路約半小時，小腿、關節及腳踝便會感到痠痛。她試穿日常款式的鞋墊，並沿著海濱行走一小時作測試。Sammi表示，穿上鞋墊後感覺與平時截然不同，「感覺到足弓位置有東西頂住，走起來壓力沒那麼大」，她指行走後指雙腳未感疲累，小腿及腳踝亦完全沒有痛感，更形容「甚至覺得可以跑步」。

最近在網上大熱的日本暴走鞋墊，不少人稱穿上後「日走萬步都不累」。

記者Sammi試穿該鞋墊的日常款，於將軍澳海濱行走一小時實測。

註冊物理治療師盧浩鏘指，鞋墊雖然有用，但不能取代專業矯形鞋墊。

註冊物理治療師盧浩鏘表示，此產品是「足弓支撐鞋墊」，扁平足主因是內側足弓塌陷，而鞋墊的承托正好能改善此情況。

物理治療師：提供足弓支撐 減輕肌肉負荷

為何這款鞋墊效果如此顯著？註冊物理治療師盧浩鏘解釋，這類產品本質是「足弓支撐鞋墊」，優點在於設計較薄，而且是四分三掌的長度，容易放進大部分鞋履中。他指出，扁平足主因是內側足弓塌陷，而鞋墊的承托正好能改善此情況。

至於為何能減輕疲勞，他解釋，都市人日常步行量不大，當去旅行等需要長時間行走的情況下，雙腳負荷會突然大增。鞋墊的足弓支撐能分擔腳底肌肉所需的力量，從而令人「走起來沒那麼累」。他補充，這與純粹柔軟的矽膠鞋墊不同，後者只能提供緩衝作用，無法改善足弓形態。

四大注意事項 過份依賴鞋墊有機會令肌肉變「懶」

雖然鞋墊有一定輔助作用，但盧浩鏘提醒市民需注意以下幾點：

1. 滑動問題：四分三掌的設計或會在鞋內滑動，導致每一步的支撐位置不一。

2. 鞋款限制：若配搭鞋底過厚、過軟的「海綿底」鞋，會令鞋墊失去穩定性，如同放在棉花上，無法發揮承托力。此外，亞洲人腳板較闊，鞋墊可能不適合窄身鞋。

3. 肌肉或變懶：長期過度依賴鞋墊支撐，有機會令腳底肌肉因缺乏鍛鍊而變「懶」。

4. 不能取代專業矯形鞋墊：鞋墊的作用是穿戴時感到舒適，並不能根治足部問題。而且每個人左右腳的問題都不一，因此無法取代專業矯形鞋墊。物理治療師比喻：「這就如近視戴眼鏡，並不會令近視消失。」

他強調，若不穿鞋墊便感到不適，代表足部可能存在根本問題，應尋求專業意見。這類現成鞋墊亦無法取代度身訂做的專業矯形鞋墊，因為每個人的足部問題及所需支撐都獨一無二，專業訂製的承托效果始終有分別。