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泌尿科男醫生親身實踐 3招根除褲襠尿騷味 廁所不再臭氣熏天

醫生教室
更新時間：18:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-11 HKT

明明每日沖涼，為何廁所尿味依然「濃郁」、臭氣熏天？有專家在Threads分享簡單實用的改善方法，助男士們徹底告別「尿騷味」的尷尬。

排尿後3個小動作 徹底告別殘留尿味

很多男士以為小便完「揈兩下」就完成，實際上這個做法易令尿液殘留，廁所當然臭氣熏天。泌尿專科醫生江佩璋近日在Threads撰文分享，只要在廁所多花十秒鐘，做好以下三個動作，就能保持下半身乾爽無味。

動作1：耐心等候

小便完之後，不要急著拉褲鍊。在馬桶或尿兜前多站3至5秒，讓尿道管內最後的尿液有足夠時間自然流出。以免管路裡的少量尿液之後才慢慢滲出褲襠。

動作2：輕輕推擠

用手指從會陰部（即陰囊與肛門之間的位置）或陰莖根部，順著方向往尿道口輕按，把殘餘尿液推出來。力度要輕，不要用力過猛。

動作3：廁紙按壓

取一格廁紙，在尿道口輕輕「印乾」水分。注意是用輕壓的方式吸走尿液，不要來回摩擦，否則容易造成皮膚破損。這個動作有助消除氣味。

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江醫生笑言，能做好以上3步的才是「清爽真男人」。如果只靠抖兩下，尿液難免殘留；若只會等幾秒但不用紙巾，效果亦大打折扣。

有男網友分享日常坐著小便的經驗，尿液不會亂濺，更會用廁紙擦乾尿道口；江醫生大讚此舉不只乾淨衛生，更能讓膀胱的括約肌放鬆，排尿更順暢，令下半身的壓力大減。他同時提醒男士們，去完廁所要好好洗手，才能預防百病！

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女士也有尿騷味困擾嗎？

除了男士，女士也有尿騷味困擾嗎？重症科醫生黃軒曾發文解釋，女性聞到尿騷味，往往不是清潔問題，而是身體發出的健康警號，最常見原因是尿失禁

女性在生產後或更年期後，骨盆底肌肉會逐漸變弱。當咳嗽、大笑、跑步或提取重物時，腹部壓力突然增加，便可能不自覺滲出少量尿液。這些尿液殘留在內褲或皮膚上，經細菌分解後產生阿摩尼亞味，即尿騷味。

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其他可能原因

  • 泌尿道感染（UTI）：尿味強烈且伴隨尿急、尿頻、排尿灼熱、下腹痛、尿液混濁。
  • 陰道菌群失衡：如細菌性陰道炎、陰道感染，也會產生特殊魚腥味，常被誤以為是尿味。
  • 生活習慣：喝水太少令尿液過度濃縮、或長時間穿著不透氣的內褲等，都會令氣味變得明顯。

偶爾出現輕微氣味，一般不用太擔心。但如果氣味持續存在，或同時出現尿痛、分泌物異常等情況，建議盡快做尿液檢查或婦科評估。

資料來源：​​​​​​泌尿專科醫生江佩璋黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

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