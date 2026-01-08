天氣凍易尿頻/關節痛！醫生拆解10大身體警號 必保暖2部位護腎/防跌倒

【寒流襲港/寒冷天氣/保暖】本港近日近來嚴寒天氣，寒冷天氣不只帶來手腳冰冷，更可能誘發尿頻、夜尿等多種健康問題。有醫生指，冬季寒冷並非單純令人感覺不適，更有機會連帶引發10種常見健康問題。到底如何有效為身體保暖、降低相關風險？

天氣凍易尿頻/關節痛 醫生拆解10大身體警號

泌尿科醫生呂謹亨近日在個人Facebook專頁分享，隨著氣溫驟降，門診中尿頻、夜尿，甚至因前列腺肥大導致排尿困難的患者也明顯增加。其實天氣寒冷不只是讓人感覺冷，更會連帶影響心臟、血壓、泌尿系統、關節、免疫力與情緒等常見健康問題，並預防相關疾病風險的日常習慣：

冬天10大身體警號：

1. 血壓上升、心血管風險增加

低溫會使血管收縮，導致血壓升高，進而增加心肌梗塞與中風的風險。建議：

天冷時規律量測血壓

心血管疾病患者避免清晨外出

留意頭暈、胸悶等警號

2. 尿頻、夜尿增加

寒冷刺激會引發冷誘導性利尿，即身體為維持體溫，會收縮末梢血管、減少散熱排汗，並分泌抗利尿激素等內分泌激素，將血液集中到重要器官。此時腎臟可能誤判體內血液量過多，從而增加排尿頻率。建議：

無需刻意減少喝水

晚上避免攝取大量含咖啡因飲品

保持腹部與下半身保暖

若有前列腺肥大或原有排尿問題，應進一步就醫治療

3. 尿急、膀胱過動症狀加劇

低溫會刺激如 TRPM8 等冷受體，誘發膀胱反射性收縮。建議：

穿著保暖褲、使用護腰

避免久坐於冰冷椅面

有尿急困擾者可預先如廁

前列腺肥大或原有排尿問題者，應接受進一步診療

4. 泌尿道感染風險上升

天氣寒冷容易憋尿、喝水量減少，導致尿液滯留而增加感染機會。建議：

避免刻意憋尿

每日維持固定喝水量

若出現排尿疼痛、灼熱感應及早就醫

若前列腺肥大患者反覆發生泌尿道感染，需進一步評估治療

5. 關節僵硬、疼痛加劇

低溫會降低關節滑液的流動性，使關節活動度下降。建議：

起床後先暖身再開始活動

關節部位注意保暖

避免突然進行劇烈運動

6. 呼吸道症狀惡化

冷空氣容易刺激呼吸道，引發氣喘、慢性支氣管炎或慢性咳嗽加重。建議：

外出時佩戴口罩

避免直接吸入寒冷空氣

規律使用醫生處方的藥物

7. 免疫力暫時下降

寒冷與日照減少，可能影響免疫細胞的活性，建議：

保持規律作息與充足睡眠

均衡飲食並補充足夠蛋白質

慢性病患者需格外注意預防感染

8. 皮膚乾燥、痕癢、龜裂

低溫與低濕度環境容易導致皮膚水分流失，建議：

沖涼水溫不宜過高

沐浴後立即塗抹保濕乳液

若乾癢症狀嚴重，應就醫評估

9. 情緒低落、季節性抑鬱

日照減少會影響血清素與褪黑激素的分泌，建議：

白天多曬太陽

維持社交互動與規律活動

若情緒持續低落超過兩周，應尋求專業協助

10. 跌倒與意外傷害風險增加

低溫會使肌肉僵硬、反應遲鈍，加上地面可能濕滑，建議：

穿著具防滑功能的鞋

夜間起床時先開燈照明

長者起身動作應放慢

體溫持續下降引發低溫症 嚴重恐至死亡？

若體溫持續過下降可能會引發低溫症！據本港衞生署資料，低溫症是指人體體溫降至攝氏35度或以下。病徵因患者的年齡、低溫程度和時間長短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自覺地震顫，手腳冰凍，表層的微細血管收縮。患者體溫在攝氏32度之時，會神智昏亂，說話含糊不清，震顫不受控制，還會有不合情理的行為出現，例如：寒冷下脫去外衣等。

如果處理不當，再讓患者體溫持續下降至32度以下，震顫就開始時強時弱，直至停頓，身體瑟縮、肌肉強直、皮膚變白、瞳孔放大，進入僵凍狀態，繼而死亡。

如何預防低溫症？

要預防低溫症，衞生署建議可透過以下方法保暖，減低因體溫過低而引發風險：

密切留意天氣報告，加穿適當禦寒衣物，如：頸巾、手套及頭巾。

飲食方面，應選擇高熱量及易消化的食物，如：粥及米粉等。適量進食，攝取足夠水份，避免飲用過量酒精、濃茶及含咖啡因的飲品。

經常作適當的運動可增加血液循環，從而增加熱能的製造。

保持家居環境溫暖，減低熱能流失，如:關妥門窗、防止冷風直吹。也可小心利用安全暖爐。

定期作健康檢查，及早找出治理容易引致低溫症的疾病，如:高血壓、糖尿病和退化性疾病等。

如發現有低溫症的病徵，應立即向醫生求診或送院救治。

需要時可使用民政事務署的禦寒中心。

資料來源：泌尿科醫生 呂謹亨、衞生署

延伸閱讀：天氣凍手腳冰冷 營養師推介6大發熱食物 喝茶加1物極速變暖

---

相關文章：

寒流來襲易致心肌梗塞/中風猝死 醫生3個高危時間點 必保暖1部位護心血管

營養師解構手腳冰冷12大成因 恐患4類病徵兆 保暖要喝咖啡/茶？

醫生拆解冬天5大奪命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1種保暖習慣可致命？

專家拆解6大保暖陷阱恐致猝死 只穿厚外套不禦寒 重點保暖3部位