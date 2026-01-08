Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣凍易尿頻/關節痛！醫生拆解10大身體警號 必保暖2部位護腎/防跌倒

保健養生
更新時間：12:05 2026-01-08 HKT
發佈時間：12:05 2026-01-08 HKT

【寒流襲港/寒冷天氣/保暖】本港近日近來嚴寒天氣，寒冷天氣不只帶來手腳冰冷，更可能誘發尿頻、夜尿等多種健康問題。有醫生指，冬季寒冷並非單純令人感覺不適，更有機會連帶引發10種常見健康問題。到底如何有效為身體保暖、降低相關風險？

天氣凍易尿頻/關節痛 醫生拆解10大身體警號 

泌尿科醫生呂謹亨近日在個人Facebook專頁分享，隨著氣溫驟降，門診中尿頻、夜尿，甚至因前列腺肥大導致排尿困難的患者也明顯增加。其實天氣寒冷不只是讓人感覺冷，更會連帶影響心臟、血壓、泌尿系統、關節、免疫力與情緒等常見健康問題，並預防相關疾病風險的日常習慣：

 

冬天10大身體警號：

1. 血壓上升、心血管風險增加

低溫會使血管收縮，導致血壓升高，進而增加心肌梗塞與中風的風險。建議：

  • 天冷時規律量測血壓
  • 心血管疾病患者避免清晨外出
  • 留意頭暈、胸悶等警號

2. 尿頻、夜尿增加

寒冷刺激會引發冷誘導性利尿，即身體為維持體溫，會收縮末梢血管、減少散熱排汗，並分泌抗利尿激素等內分泌激素，將血液集中到重要器官。此時腎臟可能誤判體內血液量過多，從而增加排尿頻率。建議：

  • 無需刻意減少喝水
  • 晚上避免攝取大量含咖啡因飲品
  • 保持腹部與下半身保暖
  • 若有前列腺肥大或原有排尿問題，應進一步就醫治療

3. 尿急、膀胱過動症狀加劇

低溫會刺激如 TRPM8 等冷受體，誘發膀胱反射性收縮。建議：

  • 穿著保暖褲、使用護腰
  • 避免久坐於冰冷椅面
  • 有尿急困擾者可預先如廁
  • 前列腺肥大或原有排尿問題者，應接受進一步診療

4. 泌尿道感染風險上升

天氣寒冷容易憋尿、喝水量減少，導致尿液滯留而增加感染機會。建議：

  • 避免刻意憋尿
  • 每日維持固定喝水量
  • 若出現排尿疼痛、灼熱感應及早就醫
  • 若前列腺肥大患者反覆發生泌尿道感染，需進一步評估治療

5. 關節僵硬、疼痛加劇

低溫會降低關節滑液的流動性，使關節活動度下降。建議：

  • 起床後先暖身再開始活動
  • 關節部位注意保暖
  • 避免突然進行劇烈運動

6. 呼吸道症狀惡化

冷空氣容易刺激呼吸道，引發氣喘、慢性支氣管炎或慢性咳嗽加重。建議：

  • 外出時佩戴口罩
  • 避免直接吸入寒冷空氣
  • 規律使用醫生處方的藥物

7. 免疫力暫時下降

寒冷與日照減少，可能影響免疫細胞的活性，建議：

  • 保持規律作息與充足睡眠
  • 均衡飲食並補充足夠蛋白質
  • 慢性病患者需格外注意預防感染

8. 皮膚乾燥、痕癢、龜裂

低溫與低濕度環境容易導致皮膚水分流失，建議：

  • 沖涼水溫不宜過高
  • 沐浴後立即塗抹保濕乳液
  • 若乾癢症狀嚴重，應就醫評估

9. 情緒低落、季節性抑鬱

日照減少會影響血清素與褪黑激素的分泌，建議：

  • 白天多曬太陽
  • 維持社交互動與規律活動
  • 若情緒持續低落超過兩周，應尋求專業協助

10. 跌倒與意外傷害風險增加

低溫會使肌肉僵硬、反應遲鈍，加上地面可能濕滑，建議：

  • 穿著具防滑功能的鞋
  • 夜間起床時先開燈照明
  • 長者起身動作應放慢

體溫持續下降引發低溫症 嚴重恐至死亡？

若體溫持續過下降可能會引發低溫症！據本港衞生署資料，低溫症是指人體體溫降至攝氏35度或以下。病徵因患者的年齡、低溫程度和時間長短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自覺地震顫，手腳冰凍，表層的微細血管收縮。患者體溫在攝氏32度之時，會神智昏亂，說話含糊不清，震顫不受控制，還會有不合情理的行為出現，例如：寒冷下脫去外衣等。

如果處理不當，再讓患者體溫持續下降至32度以下，震顫就開始時強時弱，直至停頓，身體瑟縮、肌肉強直、皮膚變白、瞳孔放大，進入僵凍狀態，繼而死亡。

如何預防低溫症？

要預防低溫症，衞生署建議可透過以下方法保暖，減低因體溫過低而引發風險：

  • 密切留意天氣報告，加穿適當禦寒衣物，如：頸巾、手套及頭巾。
  • 飲食方面，應選擇高熱量及易消化的食物，如：粥及米粉等。適量進食，攝取足夠水份，避免飲用過量酒精、濃茶及含咖啡因的飲品。
  • 經常作適當的運動可增加血液循環，從而增加熱能的製造。
  • 保持家居環境溫暖，減低熱能流失，如:關妥門窗、防止冷風直吹。也可小心利用安全暖爐。
  • 定期作健康檢查，及早找出治理容易引致低溫症的疾病，如:高血壓、糖尿病和退化性疾病等。
  • 如發現有低溫症的病徵，應立即向醫生求診或送院救治。
  • 需要時可使用民政事務署的禦寒中心。

資料來源：泌尿科醫生 呂謹亨衞生署

延伸閱讀：天氣凍手腳冰冷 營養師推介6大發熱食物 喝茶加1物極速變暖

---

相關文章：

寒流來襲易致心肌梗塞/中風猝死 醫生3個高危時間點 必保暖1部位護心血管

營養師解構手腳冰冷12大成因 恐患4類病徵兆 保暖要喝咖啡/茶？

醫生拆解冬天5大奪命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1種保暖習慣可致命？

專家拆解6大保暖陷阱恐致猝死 只穿厚外套不禦寒 重點保暖3部位 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
20小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
18小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
20小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
14小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
19小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
17小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
7小時前
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
19小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
16小時前