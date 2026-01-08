天氣凍易尿頻/關節痛！醫生拆解10大身體警號 必保暖2部位護腎/防跌倒
【寒流襲港/寒冷天氣/保暖】本港近日近來嚴寒天氣，寒冷天氣不只帶來手腳冰冷，更可能誘發尿頻、夜尿等多種健康問題。有醫生指，冬季寒冷並非單純令人感覺不適，更有機會連帶引發10種常見健康問題。到底如何有效為身體保暖、降低相關風險？
天氣凍易尿頻/關節痛 醫生拆解10大身體警號
泌尿科醫生呂謹亨近日在個人Facebook專頁分享，隨著氣溫驟降，門診中尿頻、夜尿，甚至因前列腺肥大導致排尿困難的患者也明顯增加。其實天氣寒冷不只是讓人感覺冷，更會連帶影響心臟、血壓、泌尿系統、關節、免疫力與情緒等常見健康問題，並預防相關疾病風險的日常習慣：
冬天10大身體警號：
1. 血壓上升、心血管風險增加
低溫會使血管收縮，導致血壓升高，進而增加心肌梗塞與中風的風險。建議：
- 天冷時規律量測血壓
- 心血管疾病患者避免清晨外出
- 留意頭暈、胸悶等警號
2. 尿頻、夜尿增加
寒冷刺激會引發冷誘導性利尿，即身體為維持體溫，會收縮末梢血管、減少散熱排汗，並分泌抗利尿激素等內分泌激素，將血液集中到重要器官。此時腎臟可能誤判體內血液量過多，從而增加排尿頻率。建議：
- 無需刻意減少喝水
- 晚上避免攝取大量含咖啡因飲品
- 保持腹部與下半身保暖
- 若有前列腺肥大或原有排尿問題，應進一步就醫治療
3. 尿急、膀胱過動症狀加劇
低溫會刺激如 TRPM8 等冷受體，誘發膀胱反射性收縮。建議：
- 穿著保暖褲、使用護腰
- 避免久坐於冰冷椅面
- 有尿急困擾者可預先如廁
- 前列腺肥大或原有排尿問題者，應接受進一步診療
4. 泌尿道感染風險上升
天氣寒冷容易憋尿、喝水量減少，導致尿液滯留而增加感染機會。建議：
- 避免刻意憋尿
- 每日維持固定喝水量
- 若出現排尿疼痛、灼熱感應及早就醫
- 若前列腺肥大患者反覆發生泌尿道感染，需進一步評估治療
5. 關節僵硬、疼痛加劇
低溫會降低關節滑液的流動性，使關節活動度下降。建議：
- 起床後先暖身再開始活動
- 關節部位注意保暖
- 避免突然進行劇烈運動
6. 呼吸道症狀惡化
冷空氣容易刺激呼吸道，引發氣喘、慢性支氣管炎或慢性咳嗽加重。建議：
- 外出時佩戴口罩
- 避免直接吸入寒冷空氣
- 規律使用醫生處方的藥物
7. 免疫力暫時下降
寒冷與日照減少，可能影響免疫細胞的活性，建議：
- 保持規律作息與充足睡眠
- 均衡飲食並補充足夠蛋白質
- 慢性病患者需格外注意預防感染
8. 皮膚乾燥、痕癢、龜裂
低溫與低濕度環境容易導致皮膚水分流失，建議：
- 沖涼水溫不宜過高
- 沐浴後立即塗抹保濕乳液
- 若乾癢症狀嚴重，應就醫評估
9. 情緒低落、季節性抑鬱
日照減少會影響血清素與褪黑激素的分泌，建議：
- 白天多曬太陽
- 維持社交互動與規律活動
- 若情緒持續低落超過兩周，應尋求專業協助
10. 跌倒與意外傷害風險增加
低溫會使肌肉僵硬、反應遲鈍，加上地面可能濕滑，建議：
- 穿著具防滑功能的鞋
- 夜間起床時先開燈照明
- 長者起身動作應放慢
體溫持續下降引發低溫症 嚴重恐至死亡？
若體溫持續過下降可能會引發低溫症！據本港衞生署資料，低溫症是指人體體溫降至攝氏35度或以下。病徵因患者的年齡、低溫程度和時間長短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自覺地震顫，手腳冰凍，表層的微細血管收縮。患者體溫在攝氏32度之時，會神智昏亂，說話含糊不清，震顫不受控制，還會有不合情理的行為出現，例如：寒冷下脫去外衣等。
如果處理不當，再讓患者體溫持續下降至32度以下，震顫就開始時強時弱，直至停頓，身體瑟縮、肌肉強直、皮膚變白、瞳孔放大，進入僵凍狀態，繼而死亡。
如何預防低溫症？
要預防低溫症，衞生署建議可透過以下方法保暖，減低因體溫過低而引發風險：
- 密切留意天氣報告，加穿適當禦寒衣物，如：頸巾、手套及頭巾。
- 飲食方面，應選擇高熱量及易消化的食物，如：粥及米粉等。適量進食，攝取足夠水份，避免飲用過量酒精、濃茶及含咖啡因的飲品。
- 經常作適當的運動可增加血液循環，從而增加熱能的製造。
- 保持家居環境溫暖，減低熱能流失，如:關妥門窗、防止冷風直吹。也可小心利用安全暖爐。
- 定期作健康檢查，及早找出治理容易引致低溫症的疾病，如:高血壓、糖尿病和退化性疾病等。
- 如發現有低溫症的病徵，應立即向醫生求診或送院救治。
- 需要時可使用民政事務署的禦寒中心。
