天氣寒冷夜尿更頻繁 醫生揭5件事恐加劇前列腺肥大 感冒服藥竟變阻礙排尿

前列腺肥大絕對是男士關注的中年危機之一。有醫生提醒小心5件事影響泌尿健康，導致頻尿、夜尿多的情況加劇。當中包括天氣寒冷，保暖不足或感冒服藥，都可能會到影響前列腺，繼而令排尿困難的問題惡化。

天氣寒冷夜尿更頻繁 5件事恐加劇前列腺肥大

泌尿科醫生陳鈺昕在Facebook專頁發文表示，男士前列腺肥大問題通常從40-50歲開始出現，主要因年齡增長與荷爾蒙變化，導致前列腺細胞出現良性增生。少數男性早在30歲左右出現細胞增生跡象，通常會隨著年齡增長而症狀加重，且越來越明顯。

前列腺肥大患者約在40-50歲開始出現輕度頻尿、夜尿1-2次、尿流稍微變細的症狀，但常被忽略是過勞或壓力。到了50-70歲已有明顯的症狀，包括排尿需等待、急尿感、殘尿感明顯、夜尿3次以上且影響睡眠，但多數人仍以為是身體自然老化而忽視。70歲以上症狀尿流極細、排尿無力、急性尿滯留或血尿，生活質素受嚴重影響，更有機會需要結合藥物與手術治療。

肥大的前列腺一旦壓迫尿道及膀胱，就會出現頻尿或夜尿，下列5種行為及因素更會加重症狀：

1. 天氣冷體溫降

天氣寒冷刺激人體交感神經興奮，使前列腺和尿道周圍肌肉緊縮，讓排尿困難、頻尿、急尿等症狀加劇。

2. 飲食油膩刺激

高脂肪食物，例如紅肉、內臟、油炸物等容易促進荷爾蒙分泌增加、加重發炎反應；酒精與咖啡因飲品，包括咖啡、濃茶和可樂，則會刺激前列腺充血、發炎，促使膀胱收縮，導致頻尿、殘尿症狀惡化。冬天吃薑母鴨、羊肉爐等含酒精的補品，也容易引起前列腺腫脹，需特別留意。

3. 久坐不動

長時間維持固定姿勢超過半小時，壓迫到骨盆腔與前列腺，造成血液循環不良，增加前列腺腫脹風險，引起排尿不順。

4. 長時間踩單車或騎電單車

留意騎乘時間勿過長，坐墊若持續壓迫會陰部，恐刺激前列腺加重症狀，甚至引起發炎。

5. 其他藥物作用

冬季容易感冒，感冒藥中常見的成分如抗組織胺、偽麻黃素等，會使前列腺和膀胱出口的平滑肌收縮，增加排尿阻力，出現排尿困難的情形，嚴重還可能出現急性尿滯留，須要到醫院導尿。

改善頻取保養前列腺4大建議

陳鈺昕醫生提出4招有效保護前列腺，改善泌尿問題。

留意保暖：低溫會刺激交感神經敏感，容易出現泌尿問題，應注意下半身保暖。 控制飲水：睡前3-4小時減少酒精、含糖飲品等刺激性飲品攝取，並避免睡前大量飲水。 避免憋尿：定量攝取水分並定時排空體內尿液，避免因塞車或人潮過多而需長期憋尿。 運動鍛鍊：練習凱格爾運動強化骨盆底肌，增強排尿時的控制力。

他提醒，若出現夜尿、頻尿、排尿無力等症狀者，應及早至泌尿科就醫以控制病情、避免症狀持續惡化。越早接受治療，除了改善生活質素，更是為了降低感染、血尿、結石等併發症風險。

良性前列腺肥大會否致癌？解構7大症狀

根據本港衞生署資料，良性前列腺肥大是指腺狀組織出現非癌症增生，導致前列腺肥大，屬男性正常衰老的生理過程，亦是年長男性常見的病症。然而，雖然這種病屬於良性增生，但當腺狀組織不斷肥大，會嚴重堵塞尿道，阻礙正常排尿。

衞生署表示，並非所有良性前列腺肥大症患者都會出現症狀，當中有近一半人沒有任何病症，而其餘患者就可能有以下7大常見症狀：

尿急：難以忍尿 等尿：等一會才能小便 尿頻：小便的次數增多 夜尿：晚上醒來小便 小便流量微弱 小便時感到灼痛或刺痛 如病情嚴重，膀胱會無法排尿，導致下腹腫脹和疼痛

雖然良性前列腺肥大症的大部份症狀與前列腺癌相同，但兩者一般並無關連，患有前者亦不會增加患上前列腺癌的風險。良性前列腺肥大是正常的生理過程，並無任何特別的預防方法。如察覺以上任何症狀，請立即就醫。

延伸閱讀：走糖/少甜改善性功能？醫生揭對泌尿健康5大益處 推介3類飲品代替

---

相關文章：

1種水果維他命C高檸檬20倍 改善尿頻防前列腺肥大 4類人不宜吃

男人50歲前列腺響警號！飲咖啡可防前列腺癌？中醫揭1類人恐越飲越傷｜附保養習慣

10大習慣超傷前列腺 忌飲珍珠奶茶？研究揭射精達這次數 患癌率減31%

排尿不乾淨變腎衰竭4期！男子前列腺肥大腫如芒果 揭忽略3情況恐洗腎