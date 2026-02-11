癲癇發作塞毛巾超錯 恐塞呼吸道致窒息 專家教「三要四不」急救貼士保平安

癲癇發作時怎麼辦？要塞毛巾入喉、還是要壓住手手腳腳？其實以上都是錯誤做法！即看「三要四不」急救貼士、以保平安。

癲癇發作勿塞毛巾 癲癇並非精神疾病 僅神經機制暫時紊亂

筆者曾於鬧市中親歷驚險一幕：一名中年男子突然倒地，四肢強烈抽搐，雙眼翻白且牙關緊咬。圍觀的途人嚇得不知所措，有人試圖用力按壓其四肢，甚至有人大喊：「快拿毛巾塞住他的嘴！」情況一片混亂，我即時上前制止，並請途人騰出空間。 這次經歷讓我深刻體會到，不少人都抱持助人之心，若能具備正確急救常識，便有機會在關鍵時刻救人一命。以上的突發狀況，患者很大機會是「癲癇」發作。

首先要釐清一個觀念「癲癇並非精神或心理疾病」，而是一種腦部神經細胞異常放電引發的慢性疾病。 若將大腦健康比喻為一座運作精準的電力城市，癲癇發作就如同一場突如其來的「電風暴」，導致城市電網的關鍵節點發生劇烈「短路」。這純粹是神經生理機制的暫時紊亂，患者發作時往往處於無意識狀態，完全無法自控。因此，旁觀者的冷靜應對，是決定患者能否化險為夷的關鍵。

堅守急救守則「三要四不」

當意外發生，請保持鎮定，遵循以下原則保護患者安全：

癲癇發作「三要」｜1. 要保護

迅速移開周圍尖銳或堅硬物品如花盆、單車。在患者頭部下方墊軟物（如摺疊的外套），並鬆開衣領、領帶，維持呼吸道暢通。

癲癇發作「三要」｜2. 要側躺

待抽搐停止後，協助患者翻身呈「復原姿勢」（側臥）。這能讓口水或嘔吐物自然流出，避免倒流氣管引發窒息。

癲癇發作「三要」｜3. 要陪伴

守在身邊直至患者清醒。同時請記錄發作時間，若持續發作超過5分鐘、連續發作、患者為孕婦，或意識遲遲未恢復，應立即撥打999求助。

癲癇發作「四不」｜1. 不要強行按壓

切勿用力按壓患者抽搐的肢體，這可能導致患者骨折及肌肉拉傷，施救者亦可能因此受傷。

癲癇發作「四不」｜2. 不要塞物入喉

這是最常見的錯誤觀念！ 絕對不可將手指、毛巾或硬物（如湯匙）塞入患者口中。癲癇發作時雖可能咬傷舌頭，但鮮少致命；反之，塞入異物極易導致牙齒斷裂、呼吸道堵塞，或致窒息。

癲癇發作「四不」｜3. 不要餵藥飲水

患者意識未完全恢復前，嚴禁餵藥或喝水，以免誤入氣管導致吸入性肺炎。

癲癇發作「四不」｜4. 不要過度搖晃

劇烈搖晃或大聲呼喊對喚醒患者毫無幫助。

癲癇通常會在數分鐘內自行緩解

社會的正確認知是消除歧視與恐懼的第一步，癲癇發作通常會在數分鐘內自行緩解；日後在街上遇見身邊人癲癇發作，請實踐「三要四不」，以正確的知識去守護患者。大眾的急救意識固然重要，而患者提升身體的自我保護能力亦是重要的「防護網」。作為物理治療師，我臨床上見過不少患者因擔心於陌生環境發作受傷，而不敢外出或運動。其實，物理治療的個人化平衡與協調訓練，能有效提升患者的肢體控制能力，降低發作時受傷的風險；同時，適度運動有助於紓緩壓力，對穩定神經系統亦有正面幫助。

撰文：香港都會大學護理及健康學院講師甄文漢

專家履歷：

註冊物理治療師，現為物理治療師管理委員會專業守則工作小組成員。擁有香港中文大學中風與臨床神經科學理學碩士及香港理工大學物理治療學（榮譽）學士學位。目前專注於物理治療臨床教學與人才培訓，並參與業界專業守則的諮詢工作。

