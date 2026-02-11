不孕症新曙光！港大研究揭卵巢早衰「有藥醫」糖尿病藥助激活沉睡卵子

【不孕/IVF/人工受孕/懷孕】港大醫學院與港大深圳醫院聯合研究取得重大突破，為卵巢早衰所致的不孕問題帶來新曙光。團隊發現糖尿病腎病的藥物「非奈利酮」能助患者卵巢內小卵泡發育成熟，這標誌著不孕患者終於「有藥可醫」的革命突破。

卵巢早衰患者缺乏可用卵泡 新策略為喚醒休眠卵泡

早發性卵巢功能不全（卵巢早衰）影響全球約1%至3%的育齡婦女。患者因卵巢功能過早衰退，卵泡發育受阻，難以自然懷孕。常規體外受精（IVF）治療的前提，是卵巢內需存在可被超聲波檢測到的「竇卵泡」，此類卵泡才能對促排卵藥物產生反應。而大多數患者的卵巢中缺乏可用卵泡，令傳統IVF治療無法開展。

港大醫學院與港大深圳醫院聯合研究團隊發現糖尿病腎病的藥物「非奈利酮」能助不孕患者卵巢內小卵泡發育成熟。

不孕患者卵巢通常殘留少量休眠卵泡，這些小卵泡是潛在的寶貴資源。關鍵在於如何改變卵巢內的環境，喚醒並支持它們發育至可用階段。

這項研究首次提出透過改善卵巢微環境，是恢復生育能力的關鍵突破點，無疑為眾多不育婦女帶來新的希望。

改善「卵巢微環境」喚醒休眠卵泡

港大醫學院婦產科學系劉奎教授指出，患者卵巢通常殘留少量休眠卵泡，「這些小卵泡是潛在的寶貴資源。關鍵在於如何改變卵巢內的環境，喚醒並支持它們發育至可用階段。」研究團隊從改善卵泡生長的「卵巢微環境」入手。他們發現，此類患者的卵巢會出現纖維化問題，即膠原蛋白過度沉積，形成類似「疤痕組織」的不利環境，嚴重阻礙卵泡生長。

團隊從美國食品及藥物管理局（FDA）已批准的上千種藥物中進行篩選，最終發現，用於治療二型糖尿病相關慢性腎病的非類固醇藥物「非奈利酮」，其抗纖維化特性可針對卵巢早衰的問題。婦產科學系臨床教授吳鴻裕解釋：「非奈利酮能有效減少卵巢纖維化，為卵泡發育創造一個有利的微環境，有助卵泡持續生長至成熟卵泡。」

臨床試驗成果顯著 半數患者成功取卵

自2024年起，研究團隊於港大深圳醫院開展臨床試驗，為14名卵巢早衰患者提供口服非奈利酮配合個人化卵巢刺激方案，療程最長為7個月。初步成果如下：

8名患者有卵泡成功發育至優勢階段

約一半患者成功採集到成熟卵子

3人已成功培育出可用胚胎

另有3人冷凍保存了成熟的卵母細胞，以備將來使用

劉奎教授總結，過去治療主要直接刺激卵泡，成效有限，「這項研究首次提出透過改善卵巢微環境，特別是針對纖維化狀態進行干預，是恢復生育能力的關鍵突破點。」這無疑為眾多不育婦女帶來新的希望。

不孕/不育是甚麼？

根據世界衛生組織定義，若夫婦性生活正常，連續12個月無採取避孕措施卻未能成功懷孕，即屬不育。臨床數據顯示，不孕原因分布平均，男女雙方各需積極面對檢查與評估，而女性年齡及不育年期長短，更是影響自然受孕機會的關鍵因素。在不孕病例中，單純女性因素約佔30%，單純男性因素亦佔約30%，其餘40%為雙方共同原因或原因不明。

任何妨礙精子製造或輸送的因素，均可能導致男性不育，常見原因包括：

不良生活習慣：如吸煙、飲酒

先天結構問題：睪丸下降異常、陰囊靜脈曲張

後天損傷：生殖器官因手術或炎症受損

遺傳因素：近期研究發現，部分無精症或精子極稀少個案與遺傳有關

女性不孕常見原因涵蓋生理結構與功能異常：

排卵功能障礙：卵巢機能不全、內分泌失調

輸卵管問題：盆腔炎或子宮內膜異位引致輸卵管閉塞或盆腔黏連

子宮結構異常：先天性子宮形態問題

年齡因素：女性因年齡增長導致生育力下降的情況日益普遍

若經詳細病史詢問、檢查及全面診斷後，仍無法明確解釋夫婦不孕原因，則歸類為「原因不明的不孕」。在此情況下，若女方年齡較大，或不育年期超過3年，自然受孕機會將顯著下降。醫生建議，符合上述條件的夫婦應盡早尋求專科醫療協助，進行進一步評估與討論。

