郭鋒患淋巴癌自揭煙酒不離手 淋巴結腫大/皮膚增厚是警號

醫生教室
更新時間：19:01 2026-02-06 HKT
發佈時間：19:01 2026-02-06 HKT

現年74歲的資深演員郭鋒因電視《尋秦記》中飾演呂不韋再度備受關注，他近日接受訪問時首度透露年輕時曾患淋巴癌，其後更染上甲型肝炎，兩場大病成為人生重要的健康警號，不但生活習慣混亂、既不喝水也不飲湯，更煙酒不離手，幸得亡妻歐陽佩珊悉心照顧、才度過生死關頭，2017年經歷喪妻之痛後。

郭鋒患淋巴癌自揭煙酒不離手 康復後再染甲肝 

郭鋒提起自己當年患淋巴癌來得突然，幸得從事護士工作的弟弟從外地回港探親時，憑藉專業知識察覺其身體有異狀，才得以及時發現。他隨後在醫院接受漫長的治療，淋巴癌康復後，他的健康再響起警號，他不幸感染甲型肝炎，一度高燒至需要召喚救護車緊急送院。

 

即使面對丈夫兩度患重病，當時仍健在的太太歐陽佩珊不辭勞苦，一邊忙於拍攝劇集，一邊獨力承擔起悉心照顧他的責任，每天完成工作後便立即趕往醫院貼身照料，過程艱辛。為免親友擔心，太太更一度為他隱瞞病情。

反思以往惡習 感恩亡妻為自己鑽研中醫

連續經歷兩場嚴重疾病，終敲響了健康警號。郭鋒坦言自己年輕時長期忽視身體健康，生活習慣極度混亂，既不注意補充水分，也極少飲用滋補湯水，更長期煙酒不離手。大病過後，他深刻反思且改變以往的不良生活模式。在兩次患病期間，太太皆盡心盡力、無微不至地照顧他。更令他感動的是，在他康復後，太太為了更好地替他調理身體，開始主動鑽研中醫養生知識，學習針灸、氣功和太極。

郭鋒的妻子歐陽佩珊於2017年因肺腺癌離世，此事曾對他造成巨大打擊。郭鋒表示，自己的健康狀況能逐漸改善，最大得益於太太的悉心照料，更直言太太是他的福氣，更深情地表示盼「每一世都能遇到她」。

淋巴結腫大/皮膚增厚是警號？淋巴癌7大症狀 3部位腫脹要留意

根據本港醫管局資料，人類身體佈滿了淋巴管及淋巴腺所組成的網絡，讓淋巴細胞循環至身體各個器官和組織，發揮抵抗細菌感染的功能。可是當淋巴細胞發生惡性病變時，淋巴細胞便會不斷增生和結集在淋巴腺內，形成腫瘤，並且蔓延至骨髓、脾、肝臟和其他器官。這種原發於淋巴系統的癌病，就是「淋巴瘤」。不論是霍奇金氏淋巴瘤或非霍奇金氏淋巴瘤，一般淋巴瘤都會出現以下常見徵狀：

淋巴癌常見症狀：

  1. 一個或多個淋巴腺腫脹，沒有痛感，多發生在頸部，其次為腋下、腹股溝，然後逐漸擴散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官
  2. 不明原因發熱
  3. 夜間大量出汗
  4. 食慾不振
  5. 消瘦、疲倦
  6. 皮膚持續瘙癢

倘若癌細胞經已擴散至骨髓，並且損害造血系統時，患者便會出現貧血、瘀腫及細菌感染等現象。可是，這些徵狀亦可以出現於其他疾病，未必與淋巴瘤有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現的時候，患者應當及早求醫診治。

淋巴癌病情分4大階段

根據香港防癌會資料，淋巴癌（淋巴瘤）病情一般可分為4個階段，不同階段的特徵如下：

  • 第1期：單一個淋巴腺部位患上腫瘤或單一個淋巴結外器官患上淋巴腫瘤（IE期）。
  • 第2期：在同側的橫隔肌以上或以下的兩組或以上淋巴腺部位患上腫瘤。
  • 第3期：橫隔肌以上和以下同時兩組或以上的淋巴腺部位患上腫瘤。
  • 第4期：一個或多個淋巴腺外的器官（例如：肝臟、中樞神經系統和骨髓）被腫瘤侵犯。

各期還按有或沒有特定的症狀而分為A或B。無症狀者為A，有以下症狀者為B：體重減輕超過10%以上，經常發熱38ºC以上；經常出汗。

資料來源：醫管局香港防癌會

延伸閱讀：67歲男患淋巴癌晚期 醫生大推1種抗癌蔬菜 每天吃成功防復發/更防7大癌症

