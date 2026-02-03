研究揭每日喝這飲品 身體提早老4.6歲 危害與吸煙相約

美國有研究發現，如經常飲用一款飽受孩子歡迎的飲品，對身體的危害程度竟如吸煙，甚至可讓生理年齡老化4.6歲？

研究揭每日喝這飲品 身體提早老4.6歲

據美國公共衛生雜誌刊登的一份研究指，每日飲用一份常見大杯裝（約570毫升）的含糖汽水，會導致白血球中的「端粒」長度明顯縮短，等於令生理年齡急速衰老約4.6歲。研究團隊警告，含糖飲品對細胞的加速老化效果與吸煙相約，是肥胖、糖尿病外另一健康隱患。

【同場加映】糖尿病定義及症狀

含糖汽水飲用量與老化成正比

研究團隊分析了逾5,000名20至65歲健康美國成年人的飲食習慣，並檢測其白血球中的端粒長度。端粒是染色體的「保護帽」，會隨自然老化而逐漸縮短，被視為「生理年齡」與老化速度的關鍵標誌。團隊發現：

每日飲用約570毫升含糖碳酸飲品，端粒縮短程度相當於生理年齡增加約4.6歲。

超過2成受訪者每日飲用量已達或超過570毫升，遠高於健康建議上限。

飲用量與老化成正比，因為平均每日多飲用一份（約227毫升）含糖汽水，端粒老化程度相當於增加約1.9歲生理年齡。

含糖飲品導致端粒縮短的幅度，與「吸煙」對細胞老化的影響程度相約。

為甚麼含糖汽水如同「催老劑」？

該研究資深作者精神病學教授Dr. Elissa Epel警告，端粒縮短是疾病發病的關鍵先兆，常飲含糖汽水不僅會擾亂身體的糖分代謝控制，更會通過加速組織的細胞老化來影響疾病發展。研究共同作者Cindy Leung解釋，含糖飲品除了導致代謝疾病外，也可能直接透過氧化壓力、炎症等途徑，損傷細胞的DNA保護結構，從而加速全身性的衰老。

研究人員呼籲，含糖飲品不僅帶來肥胖或糖尿病風險，更直接的危害在於「加速身體衰老」，增加多種慢性病的發病基礎，宜減少或避免飲用含糖飲品。

糖尿病初期8大徵兆 併發症恐致中風/截肢

根據本港醫管局資料，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰島素分泌不足，或人體無法正常利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。血糖過高會引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會破壞心血管、視網膜、神經、腎臟等等多個身體系統及器官之機能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，視為空腹血糖異常；餐後兩小時血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，則是血糖耐量異常。兩種情況均屬於前期糖尿病。如空腹血糖大過或等於7 mmol/L，或餐後兩小時血糖高於11.1 mmol/L的人士，則可判斷為患上糖尿病。

糖尿病者初期常見徵狀

經常口渴

小便頻密

感到飢餓

體重下降

容易疲倦

視力模糊

傷口不易癒合

皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：Medical Daily、美國公共衛生雜誌

延伸閱讀：專家票選15大降血糖食物 第1名擊敗洋蔥/秋葵 抗發炎增免疫力

