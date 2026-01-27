Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

番茄集7大好處 防乳癌前列腺癌！醫生揭2食法增功效 更防糖尿病

保健養生
更新時間：13:00 2026-01-27 HKT
發佈時間：13:00 2026-01-27 HKT

番茄酸甜開胃，並含有豐富茄紅素，具備多種保健功效！有醫生指，茄紅素可為健康帶來7大好處，包括預防乳癌、前列腺癌、糖尿病等慢性疾病。他教2種吃番茄的方法，有助吸收更多茄紅素，增強功效。

吃番茄7大好處 防癌防糖尿病

番茄所含有的茄紅素，到底有何作用？家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文指出，茄紅素（lycopene）是一種重要的類胡蘿蔔素（carotenoid）色素，茄紅素最常見形式的是「全反式茄紅素」。「全反式茄紅素」不僅是一種天然色素，更具備強大的健康作用。

茄紅素好處/功效⬇⬇⬇

 

番茄的茄紅素有何功效？

1.抗氧化

  • 茄紅素是一種強效抗氧化劑，能清除自由基，減少蛋白質、脂質和DNA的氧化損傷，從而降低氧化反應帶來的負面影響。

2.維持心血管健康

  • 茄紅素有助降低心肌梗塞風險，幫助降血壓，預防「壞膽固醇」（低密度脂蛋白膽固醇，LDL）的氧化，並提高「好膽固醇」（高密度脂蛋白膽固醇，HDL）的水平。

3.抗癌

  • 茄紅素能抑制癌細胞的生長，誘導癌細胞凋亡，防止癌細胞轉移。血液中若有高濃度的茄紅素能有效降低前列腺癌、肺癌、子宮頸癌和乳癌等多種癌症的風險。
  • 相關研究：2022年刊登於《Nutrients》的一篇文章，分析了72項有關人體和動物的研究，確認茄紅素的抗癌活性。研究顯示，茄紅素通過調節氧化和炎症過程、誘導細胞凋亡、抑制細胞分裂，以及抑制血管生成和轉移來發揮抗癌效果。

4.其他潛在的健康益處

  • 茄紅素可能具備保護神經、保護肝臟、骨骼健康、皮膚護理和抗糖尿病的作用。
  • 相關研究：2023年刊登於《Nutrients》的一篇研究指出，茄紅素的抗氧化效果是其促進健康的基礎，能有效抑制心血管疾病、神經系統疾病、糖尿病、肝臟疾病和潰瘍性結腸炎的發展。

番茄2種食法 最有效抗癌防糖尿

茄紅素有助預防癌症、糖尿病等不同疾病，李思賢醫生提出2個吃番茄的方法，有助增加茄紅素的攝取量：

1.配合油脂

  • 茄紅素是脂溶性物質，因此與脂肪一同攝取能更好地被吸收。
  • 建議：與富含健康油脂的食物一起吃，例如在沙律中加入橄欖油和番茄，能增強茄紅素的吸收。

2.熟食比生食好

  • 加熱能釋放更多的茄紅素，讓人體更容易吸收。
  • 建議：番茄湯、番茄醬等熟製品比生番茄更有利於茄紅素的攝取。

李醫生指出，富含茄紅素的食物有西瓜、西柚、紅椒、紅心番石榴、番茄及其製品，例如番茄醬、番茄汁，是茄紅素的最佳來源。若難以從日常飲食中獲得足夠的茄紅素，可以考慮使用經過特殊處理以提高生物利用度的茄紅素補充劑。

專家履歷：李思賢

台灣家庭醫學科醫生，曾任台中佛教慈濟醫院家醫科總醫師，專長於代謝失衡疾病、減重門診、低醣飲食、自然療法。

資料來源：家醫科醫生 李思賢（獲授權轉載）

