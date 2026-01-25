吃蓮藕飽住瘦降三高 醫生推介3種平價降血糖食材 吃3個月就有效！

長期血糖過高，不只會引發糖尿病，更會大大增加腎衰竭、中風、心臟衰竭的風險。有醫生推介了3種超市必買的平價食材，堪稱「天然降血糖三寶」。其中上榜的蓮藕更是降三高的超級食材，容易飽肚之餘更有效減肥。

吃蓮藕飽住瘦降三高 推介3種平價降血糖食材

營養功能醫學專家劉博仁醫生在《健康好生活》節目中，講解長期高血糖患者的日常飲食注意事項，並推介了超市必買的平民降血糖三寶食材，包括蓮藕、山藥和牛蒡，這些根莖類富含膳食纖維，因而有助減緩血糖上升，有助控制血糖，非常適合加入日常飲食當中。

3大降血糖平民食物

蓮藕 ：除了膳食纖維，還含有豐富的維他命C與單寧酸，能夠降低膽固醇及血糖；而且鉀含量高，亦有助排鈉和降血壓。因此對於同時有血糖異常和高血壓的患者特別有益。

：除了膳食纖維，還含有豐富的維他命C與單寧酸，能夠降低膽固醇及血糖；而且鉀含量高，亦有助排鈉和降血壓。因此對於同時有血糖異常和高血壓的患者特別有益。 山藥 ：含有維他命B1和B2，能夠促進血液中葡萄糖的代謝，配合水溶性纖維延緩胃排空的效果，更有效控制飯後血糖，兼促進消化。

：含有維他命B1和B2，能夠促進血液中葡萄糖的代謝，配合水溶性纖維延緩胃排空的效果，更有效控制飯後血糖，兼促進消化。 牛蒡：礦物質鈣、鎂和鐵質含量豐富；也富含多種抗氧化多酚，有助提升肝臟代謝與解毒功能，並且促進血糖與血脂代謝。

不止降血糖 吃蓮藕3個月有何功效？

劉博仁醫生分享一個靠吃蓮藕成功減肥的例子，一名女子飽受子宮肌瘤的困擾，除了體型偏胖，還不時出現貧血。在醫生的建議下，她持續食用蓮藕3個月，不只貧血與排便情況明顯改善，更成功瘦身。他解釋指，蓮藕含有維他命C與鐵質，兩者能互相促進吸收，加上高纖維能夠促進腸道蠕動，令排便更暢順，因此是改善體態與健康的理想食材。

他也建議大家可以將牛蒡切片用來泡茶，並加入可以促進腸道益生菌生成的菊糖，以及有助改善胰島素阻抗的肉桂，有效改善血糖代謝。如果將牛蒡曬乾後磨成粉，更加可以完整攝取當中的膳食纖維，對於穩定血糖的效果更好。

全港糖尿病患者逾70萬人 留意8大初期症狀

據本港醫管局的數據顯示，現時大概每10名港人便有1人是糖尿病患者。其中，年齡在35歲以下人士發病率約為2%，顯示了糖尿病有年輕化趨勢。根據世界衞生組織的準則，若禁食8小時以上的空腹血糖大過或等於7 mmol/L，或者餐後2小時血糖高於11.1 mmol/L的人士，皆可判斷為患上糖尿病。

糖尿病初期有哪些常見徵狀？

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

糖尿病有哪些慢性併發症？

若糖尿病控制不當，血糖長期偏高，血管和神經系統容易受到損壞，令身體器官長期受損，甚至喪失功能，有致命風險：

腦：腦血管病如中風等

眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼

心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓

腎臟 ：蛋白尿、感染、腎功能衰竭

足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染。如下肢潰瘍感染長期不癒者，可能需要截除下肢

延伸閱讀：常吃飯易患糖尿病？專家公開穩血糖煮飯法 煮飯水量必按這比例

---

相關文章：

92歲廚師公開長壽秘訣 3招逆轉糖尿病前期 推薦2大養生食譜

82歲婆婆患糖尿足險截肢 中醫治療3個月 潰瘍全消兼行動自如 推介5款改善糖尿病湯水

糖尿病先兆｜記憶變差恐患中招？專家教自測糖上癮12大警號 易倦也高危！

防糖尿病應先吃菜再吃飯？營養師揭4類人不適合 60歲後按這飲食順序更防老化