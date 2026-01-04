Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逆轉脂肪肝最強飲食法出爐！研究揭肝臟脂肪4個月減24% 更控血糖/減腰圍

更新時間：17:05 2026-01-04 HKT
發佈時間：17:05 2026-01-04 HKT

脂肪肝沒有妥當控制，最嚴重可以惡化成肝癌。要預防及改善脂肪肝，有研究比較了不同的飲食模式，發現1種飲食法可在4個月降低24%肝臟脂肪，逆轉脂肪肝病情，更有減肥和控制血糖等功效。

逆轉脂肪肝最強飲食法出爐！研究揭肝臟脂肪4個月減24%

韓國CHA醫科大學的研究團隊進行了一項隨機對照臨床試驗，研究間歇性飲食（輕斷食）對於非酒精性脂肪肝，或稱代謝相關脂肪性肝病（MASLD）的療效，研究結果今年6月在《Journal of Hepatology》期刊發表。

 

輕斷食如何改善脂肪肝？

團隊表示，輕斷食被認為可能有助減輕體重、改善胰島素阻抗和身體組成，而這些正是非酒精性脂肪肝的關鍵風險因素。他們將333名超重或肥胖的非酒精性脂肪肝患者隨機分成3組，各自遵循不同的飲食模式，持續16個星期（約4個月）：

  • 標準飲食組：113人
  • 「168斷食」組：110人，每天限定8小時進食，餘下16小時完全禁食。
  • 熱量限制組：110人

經過16周的飲食測試，團隊測量了參加者的肝臟脂肪及多項身體數據變化，結果如下：

  • 「168斷食」組的肝臟脂肪減少23.7%，與熱量限制組的減少24.7%之效果相約，標準飲食組的增加0.7%。
  • 「168斷食」組體重平均減輕4.6%，腰圍減小，內臟脂肪亦顯著下降，與熱量限制組改善幅度相當；相反，標準飲食組的內臟脂肪和體重均上升。
  • 「168斷食」組與熱量限制組的肝臟硬度、血糖升降幅度和睡眠質素相近，且3個組別的血糖與胰島素指標未見明顯差異。
  • 無論是在「10:00-18:00」或「12:00-20:00」時間段進食的「168斷食」參加者，在肝臟脂肪減少，或是體重和血糖控制上都沒有區別。

研究人員表示，結果反映了「168斷食」不論在降低肝臟脂肪、體重或其他代謝指標方面，都可以媲美傳統限制熱量攝取的效果，適合作為非酒精性脂肪肝病情控制的實用飲食策略。而且執行起來相對彈性，也沒見嚴重不威反應，只要滿足16小時禁食的原則，想要在較早或較晚時間進食都能達到同等的健康益處。

「168斷食法」如何可減肥？

甚麼是「168斷食法」？據本港消委會資料顯示，「168斷食法」即在一天內有連續16小時不進食，而餘下的8小時則可以隨意選擇想吃的食物。不論哪一種斷食減肥法，消委會指其減肥原理都是在斷食期間令體內的胰島素水平下降，讓胰臟分泌升糖素，從而消耗原本儲存在體內的能量和脂肪。

至進食時，身體會優先消化食物中的碳水化合物（醣類），把它們分解成糖，作為細胞主要能量來源。若長時間不進食，身體就會出現「生理性生酮反應」（Ketosis），繼而開始消耗儲存的脂肪。

但是，若按一般人傳統一日三餐的進食模式，兩餐之間的時間相距較短，或未能使體內的胰島素水平下降至令身體分泌升糖素的水平。因此透過斷食讓身體空腹一段較長的時間，當體內的葡萄糖和肝醣都被消耗後，便會開始消耗脂肪，達致減肥效果。

脂肪肝可致肝衰竭肝癌 如何預防和改善？

根據香港中文大學肝臟護理中心資料，代謝相關脂肪性肝病（MASLD）是與肥胖、糖尿、三高等代謝指數相關的脂肪肝，一旦5%以上肝臟細胞積聚了脂肪，已是患上脂肪肝。本港衞生署則指出，脂肪肝在臨床可以演變成脂肪性肝炎、肝臟纖維化或肝硬化，最後可導致肝臟衰竭或肝癌的發生。目前沒有認可用以藥物治療非酒精性脂肪肝，建議透過實踐健康生活模式以預防及控制這個疾病。

預防/改善脂肪肝6大貼士

1. 維持體重和腰圍適中

  • 成年人的BMI應介乎18.5和22.9kg之間；男性腰圍應保持在90cm以下，女性則應保持在80cm以下。

2. 保持均衡飲食

  • 每日進食最少5份含豐富抗氧化劑的蔬果、適量含豐富Omega-3脂肪酸的魚類，以及避免進食高油、高糖和高鹽的食物。

3. 多進行體能活動

  • 成年人每星期進行最少150分鐘中等強度的體能活動（例如快步行、慢速游泳或悠閒地踏單車）；或75分鐘劇烈強度的體能活動（例如緩步跑、 快速游泳或劇烈地踏單車）或相等的活動量。 
  • 兒童及青少年應每日累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。 

4. 避免飲酒

  • 過量飲酒可導致肝臟肥大，逾 90%酗酒的人士患有酒精性脂肪肝疾病。

5. 不吸煙

  • 吸煙會加速非酒精性脂肪肝的演變，部分原因是由於吸煙影響胰島素抗阻，吸煙也會與過重和肥胖產生協同效應。 

6. 維持適中的血糖、血脂和血壓水平

  • 收縮壓應維持在低於120mmHg，舒張壓低於80mmHg。
  • 空腹血糖低於5.6mmol/L
  • 血液中的總膽固醇水平低於5.2mmol/L。

