67歲男患淋巴癌晚期 醫生大推1種抗癌蔬菜 每天吃成功防復發/更防7大癌症

哪種蔬菜最有效抗癌？一名患上淋巴癌晚期的67歲男子，經治療後聽從醫生建議，每天吃一種防癌蔬菜保健，淋巴癌病情此後沒有復發。醫生指，這種「冠軍級」防癌抗癌蔬菜，不只營養豐富，更有助預防7種常見癌症。

67歲男患淋巴癌晚期 每天吃1種抗癌蔬菜成功防復發

腎臟科醫生江守山在《健康好生活》節目分享病例，該名67歲男子患有慢性腎病第3期，後來在門診時被醫生發現右頸生了一顆腫塊。男子表示腫塊已有很久了，沒有關係。江醫生急指腫塊有異常：「摸起來硬硬的，而且不會痛」，著他趕緊到醫院檢查，結果證實是晚期淋巴癌。

淋巴癌有何常見症狀？

該男子隨即接受了一連串化療，結束療程之後，江醫生建議他多吃有助抑制癌症的蔬菜，例如像大蒜等蔥屬類蔬菜，以避免復發的風險。江醫生表示，過往有眾多研究比較過蔬菜抗癌效果，大蒜經常獲選第1名，除了有助預防淋巴癌，大蒜對於乳癌、腦癌、肺癌、胰臟癌、胃癌、前列腺癌等癌症也有很好的預防效果。該男子遵照醫生的提議，每天吃大蒜保健，至今一年半癌症都沒有復發跡象。

為何多吃大蒜能抗癌？

江守山醫生表示，大蒜富含有機硫化物，例如蒜素，是其強烈味道的來源，也正是這些成分，針對癌細胞的轉移、血管新生或複製，都有顯著的抑制效果。此外，大蒜還含有酚酸類、楊梅素、槲皮素、芹菜素、類黃酮素，與礦物質鍺、鈣、銅、鐵、鉀、鎂、硒、鋅，以及維他命A、B1、C和E，能夠為身體提供豐富營養。

江醫生建議癌症病人通過日常飲食輔助抗癌，除了大蒜及蔥屬類蔬菜，十字花科蔬菜也是「超級抗癌食物」；堅果中的碧根果、合核和花生，以及水果中的小紅莓、檸檬和蘋果也是理想的選擇。

大蒜對身體有何好處？

對於大蒜的功效，營養師程涵宇曾分享指大蒜對身體主要有以下4大好處：

1. 抗發炎

大蒜當中的大蒜素是天然抗發炎成分，研究證實有效調節免疫反應，降低身體慢性發炎。

2. 保護心血管

有研究表明，每日攝取大蒜萃取物，可降低總膽固醇與血壓，特別是在高血壓患者身上的改善效果更明顯。

3. 調節腸道菌叢

大蒜含有寡糖，是益菌的食物，能幫助腸道生態平衡。研究顯示，大蒜能促進雙歧桿菌等益菌增生。

4. 保護肝臟

大蒜富含具有抗氧化和抗發炎植化素。研究證明，每周食用生蒜多於7次的男性，患脂肪肝的風險最多降低29%，生吃大蒜亦有助降低患肝癌的風險。

大蒜生吃比煮熟營養價值更高？

程涵宇表示，大蒜生吃的好處最多，建議剝好放10分鐘再吃，讓蒜胺酸轉化成活性最強的大蒜素。雖然大蒜素受熱會分解流失，但仍有抗氧化、調整菌叢等功效。生吃建議切片後涼拌，熟食則推薦烤全蒜、煮湯或製成烤大蒜抹醬。

她提醒，一般成人每日可以吃1至2瓣生蒜，熟蒜則可以吃3至4瓣。不過，有腸胃潰瘍或胃酸倒流的人，應避免生吃大蒜，以避免胃灼熱。

淋巴癌7大症狀 3部位腫脹要留意

根據本港醫管局資料，人類身體佈滿了淋巴管及淋巴腺所組成的網絡，讓淋巴細胞循環至身體各個器官和組織，發揮抵抗細菌感染的功能。可是當淋巴細胞發生惡性病變時，淋巴細胞便會不斷增生和結集在淋巴腺內，形成腫瘤，並且蔓延至骨髓、脾、肝臟和其他器官。這種原發於淋巴系統的癌病，就是「淋巴瘤」。不論是霍奇金氏淋巴瘤或非霍奇金氏淋巴瘤，一般淋巴瘤都會出現以下常見徵狀：

淋巴癌常見症狀：

一個或多個淋巴腺腫脹，沒有痛感，多發生在頸部，其次為腋下、腹股溝，然後逐漸擴散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官 不明原因發熱 夜間大量出汗 食慾不振 消瘦、疲倦 皮膚持續瘙癢

倘若癌細胞經已擴散至骨髓，並且損害造血系統時，患者便會出現貧血、瘀腫及細菌感染等現象。可是，這些徵狀亦可以出現於其他疾病，未必與淋巴瘤有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現的時候，患者應當及早求醫診治。

淋巴癌病情分4大階段

根據香港防癌會資料，淋巴癌（淋巴瘤）病情一般可分為4個階段，不同階段的特徵如下：

第1期：單一個淋巴腺部位患上腫瘤或單一個淋巴結外器官患上淋巴腫瘤（IE期）。

第2期：在同側的橫隔肌以上或以下的兩組或以上淋巴腺部位患上腫瘤。

第3期：橫隔肌以上和以下同時兩組或以上的淋巴腺部位患上腫瘤。

第4期：一個或多個淋巴腺外的器官（例如：肝臟、中樞神經系統和骨髓）被腫瘤侵犯。

各期還按有或沒有特定的症狀而分為A或B。無症狀者為A，有以下症狀者為B：體重減輕超過10%以上，經常發熱38ºC以上；經常出汗。

資料來源：香港防癌會

