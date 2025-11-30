肝指數/血脂/血糖3周後全下降 全因吃這1種蔬菜！醫生教最佳食法

【護肝/降血脂/降血糖】竟有「超級蔬菜」可同時護肝、降血脂及降血糖？有醫生指，一名肝功能異常的患者每天進食1款蔬菜，約3周後其肝指數、血脂及血糖等全部下降，成效顯著。醫生更推薦這種蔬菜的最佳食法，可讓其健康功效高10倍。

肝指數/血脂/血糖全下降 全因吃這1種蔬菜

家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁分享個案指，一名肝功能異常的患者因為經常疲倦及睡眠質素差求醫，在確定他沒有急性病及肝病毒感染後，於是建議他每天吃25至50克的西蘭花芽，持續3至4周，並盡量維持每日7小時以上的睡眠。一直吃西蘭花芽的患者之後再覆診，發現身體狀況明顯好轉！到底有何功效？

吃西蘭花芽後，健康狀況有何改善？

患者覆診時經檢查發現，他以下的身體各項指標都有大幅改善，更指往後會將西蘭花芽納入日常飲食：

肝指數GPT：從98U/L降到55U/L（正常值：41U/L以下）

三酸甘油脂：161mg/dL降至125mg/dL（正常值：<150mg/dL）

低密度膽固醇（壞膽固醇）：136mg/dl降至131mg/dl（正常值：<130mg/dL）

糖化血色素（血糖水平）：6.7%降至6.2%（正常值：4.8%-5.9%間）

尿酸：5.9mg/dL降至4.4mg/dL（正常值：3.4mg/dL-7.0mg/dL）

西蘭花芽有何營養及功效？可降血脂更可抗癌？

李思賢醫生指出，西蘭花芽含有的蘿蔔硫素濃度極高，當蘿蔔硫素與身體的keap1蛋白結合，可加快啟動體內最強大的抗氧化Nrf2循環，最終達到以下效果：

穩定血糖

改善血脂，降患心血管病風險

保護肝臟

改善消化功能

有抗癌功效。有研究指出，蘿蔔硫素有效降低特定癌細胞的數目和大小。

至於西蘭花芽的食用方式，李思賢醫生建議可採用生吃或榨汁的方式，當中榨汁飲用可提高西蘭花芽的蘿蔔硫素形成率，而熟食反而恐讓蘿蔔硫素流失。不過，他亦強調，相比靠吃西蘭花芽護肝，更重要從源頭減少傷害，包括少吃精製碳水化合物和戒酒，絕對有助修復肝臟。

哪些蔬菜屬十字花科類？新鮮吃功效高10倍？

對於蘿蔔硫素的功效，李思賢醫生曾分享指，西蘭花芽等十字花科蔬菜，含有的蘿蔔硫素不僅可降患心血管病風險，更具抗癌功效。剛發芽的十字花科蔬菜，其蘿蔔硫素含量更可達熟植株的20倍以上。

有何常見的十字花科蔬菜？

小棠菜、椰菜、西蘭花

椰菜花、球莖甘藍、羽衣甘藍

芝麻葉、芥蘭、大頭菜

如何吃可發揮最大功效？

不過，李思賢醫生提醒，蔬菜內的蘿蔔硫素容易受到溫度影響，所以不建議高溫烹煮，新鮮十字花科蔬菜的蘿蔔硫素含量，可以是烹煮後的10倍，高溫烹煮除了會令蘿蔔硫素較少外，也會導致蔬菜的其他礦物質流失。此外，進食十字花科蔬菜易致胃脹，因此不建議當作進行斷食減肥後的復食餐，小腸細菌過多、脹氣的人也不適合吃太多。

資料來源：思思醫師 陪你健康的好朋友

