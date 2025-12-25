高血脂患者不運動 只戒1飲品 2個月血脂降67%

【降血脂/膽固醇/三酸甘油脂】如何降血脂最有效？有醫生表示，一名高血脂患者戒喝1種飲品，在不做運動情況下，三酸甘油脂竟大跌約67%，總膽固醇亦下降約36%，血脂水平大幅改善。

高血脂患者戒1飲品 成功降血脂

整合醫學專科醫生姜冠宇在其Facebook專頁分享病例指，該患者早前因病住院期間，發現肝功能出現異常，出院後再覆診，抽血檢查後發現仍有高血脂問題，於是醫生為他處方降血脂藥物。

2個月後，該患者再覆診，坦言沒有規律服藥，更曾試過連續1個月沒吃藥，沒做運動。不過，在飲食方面略作調整，戒喝1飲品，結果成功降血脂。

戒飲可樂2個月 三酸甘油脂降67%

該患者飲食轉為清淡，更戒掉以往每餐必喝的可樂，抽血結果發現，血脂水平比2個月前大幅改善，三酸甘油脂水平大減67%。

血脂水平變化如下：

總膽固醇：從245下降到157mg/dL，降幅約36%。（正常值：<200mg/dL）

三酸甘油脂：從360降到119mg/dL，降幅達67%。（正常值：<150mg/dL）

高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）：從33上升到36mg/dL，升幅約9%；醫生建議仍需加強生活方式，才能更顯著提升水平。（正常值：>40mg/dL）

低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）：從141下降到98mg/dL，降幅約30%。 （正常值：<130mg/dL）

為何戒可樂可以大幅降血脂？

從以上結果可見，該患者的三酸甘油脂降幅相當明顯。姜冠宇醫生解釋，三酸甘油脂通常對飲食改變、含糖飲品攝取量減少這些情況相當敏感。因此，患者在兩個月內從餐餐喝可樂，改為戒喝可樂，等於大幅減少額外糖分與熱量的攝取，尤其是三酸甘油脂。

當精製糖與熱量攝取過多時，該患者身體經常顯得非常敏感，所以戒可樂後，成功三酸甘油脂水平在短期內明顯有改善。

姜冠宇醫生又提醒，其他生活型態的微調，只要減少攝取高油、高糖、高熱量，再加上定期運動及控制飲食，對有助控制三酸甘油脂、高密度膽固醇水平，而且後續仍建議定期覆診追蹤病情，以確保血脂長期穩定。

三酸甘油脂水平何謂正常？

據本港醫管局資料，「三酸甘油脂」是由甘油和脂肪酸合成。食物中的脂肪酸則分為「飽和脂肪酸」和「不飽和脂肪酸」：

飽和脂肪酸：過量攝取，會令血液膽固醇升高。

不飽和脂肪酸：適量攝取，並且避免大量脂肪，有助降低血液膽固醇。

據衞生防護中心資料，三酸甘油脂是用於計算總血膽固醇水平的主要血脂之一。當三酸甘油脂水平過高會堵塞動脈，阻礙高密度脂蛋白膽固醇的正常運作， 從而增加患上心血管病的風險。

理想的三酸甘油脂水平是低於1.7mmol/L，而且越低越好。

膽固醇理想水平是多少？膽固醇高恐中風？

至於膽固醇方面，本港衞生署指出，膽固醇是脂肪的一種，是構成細胞壁、膽汁及各種荷爾蒙的主要成分。人體內大部分的膽固醇都是由肝臟製造的，亦可以從肉、魚、海鮮、奶類等源自動物的食物攝取膽固醇。

膽固醇過高的影響

一旦體內膽固醇過高，膽固醇有可能積聚在血管的內壁上，使這些血管變得狹窄，甚至形成閉塞，引發中風、心臟病等病，甚至可導致半身不遂或死亡。血液中膽固醇的總和稱為「總膽固醇」，當中主要分為「低密度脂蛋白膽固醇」（壞膽固醇）和 「高密度脂蛋白膽固醇」（好膽固醇）：

好膽固醇： 高密度脂蛋白膽固醇可預防血管閉塞和破裂，並能降低患上心臟病的風險，故此俗稱「好膽固醇」。

高密度脂蛋白膽固醇可預防血管閉塞和破裂，並能降低患上心臟病的風險，故此俗稱「好膽固醇」。 壞膽固醇：低密度脂蛋白膽固醇會加速血管內脂肪聚積，增加患上冠心病的風險，故此俗稱「壞膽固醇」。

理想膽固醇水平

總膽固醇同時包含「好膽固醇」和「壞膽固醇」，所以不宜處於過高水平。各類膽固醇的水平可由驗血得知，以助評估患上冠心病的風險。以下是根據統計所得的膽固醇理想水平，可作參考：

總膽固醇：低於5.2mmol/L

低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）：低於3.4mmol/L （低於2.6mmol/L更為理想）

高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）：高於1.0mmol/L （1.6mmol/L或以上更為理想）

資料來源：姜冠宇醫師（獲授權轉載）、醫管局

