35歲女腎功能退化如60歲！醫生教吃1食物 3個月成功逆轉

因為少喝水，腎功能提早退化！有腎臟科醫生分享病例指，一名35歲女子平時因為不敢多喝水，導致腎功能退化如60歲。聽從醫生建議，進食1種天然食物後，3個月後該女子成功逆轉病情。

35歲女腎功能退化如60歲

腎臟科醫生洪永祥在節目《健康好生活》分享病例指，該名35歲女子腎絲球過濾率只有65ml/min（正常值大約是100ml/min），腎功能退化，就如60歲的婦人。經檢查後發現，她患有「膀胱過動症」（膀胱過度活躍症），有頻尿問題。

該女子表示，只要一喝水，一小時內就要上廁所。所以，在上班的日子，她不太敢喝水，導致經常出現泌尿道感染問題。服用抗生素，「重複性泌尿道感染」問題雖然治好後，但她再度出現頻尿問題，情況更嚴重，令她不太敢喝水，形成惡性循環。因此，洪醫生建議她先處理「膀胱過動症」。

吃1種天然食物 逆轉腎病改善尿頻

醫生解釋，由泌尿道感染而造成的「膀胱過動症」，通常與慢性發炎問題相關，宜多吃含豐富植化素的食物。他指出，五顏六色的蔬果含有花青素、茄紅素、兒茶素等植化素，有助抗發炎，另外也可進食含豐富硫化物的洋蔥。

3個月後覆診，該女子腎絲球過濾率由65分上升至80分，頻尿問題也改善了，這段期間，她吃得最多的就是洋蔥。洪醫生指，洋蔥的確有助改善「膀胱過動症」及泌尿道感染問題。洋蔥含豐富維他命B、C和膳食纖維，水分含量多，更含有硫化物、槲皮素與抗氧化劑，有助提升腎功能。

甚麼是膀胱過動症？4個問題自測症狀

洪醫生指，此症在女性身上很常見，尤其是停經後的女性。此症令他們出現頻尿情況，不敢喝水，久而久之，有機會令腎功能惡化。

自測「膀胱過動症」症狀⬇⬇⬇

（選出自己最近2星期排尿狀況，再計算總分）

正常膀胱：

膀胱逼尿肌於膀胱脹滿時收縮

膀胱會儲起尿液，儲至大概300至400cc，就會有想上廁所的感覺，因為膀胱逼尿肌開始收縮。在正常情況下，每天會小便6至8次。

膀胱過動症：

膀胱逼尿肌於膀胱未脹滿之前已收縮

尿液未儲滿，可能儲至100至150cc時，逼尿肌就已開始收縮。

腎功能退化可演變為慢性腎衰竭

根據本港醫管局資料，腎臟的主要功能為排泄身體內經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素及協助製造維他命D。

腎臟功能如因某些原因長期受到嚴重傷害，是會影響其功能。身體內的廢物會累積且引發多種身體功能的問題，此為慢性腎衰竭。

慢性腎衰竭5大風險因素

糖尿病

腎小球炎

高血壓

遺傳（如多囊腎）

尿道問問題

腎病及慢性腎衰竭初期症狀

小便帶血 / 茶色尿 (血尿)；小便帶泡沫 (蛋白尿)；小便混濁 (尿感染)；小便排出小沙石

小便赤痛、頻密；小便感困難、不暢順

多尿、尿量減少、夜尿

腰腹疼痛、足踝或眼皮浮腫、血壓高

