返工返學又攰又眼瞓！營養師教補充5大營養素抗疲勞 附一日醒腦餐單告別Monday Blue

星期一返工返學總覺得疲倦乏力、頻頻打瞌睡？想擺脫「Monday Blue」，有營養師教補充5大營養素，也助抵抗疲勞感，並附上一日醒腦餐單，更也助穩定血糖，從早到晚保持電力滿格。

營養師教補充5大營養素 抗疲勞提升專注力

營養師楊斯涵在其Facebook專頁發文指，周末假期剛過，星期一的早晨總讓人感到特別疲倦、提不起勁，「Monday Blue」絕對是許多上班族與學生的共同心聲。其實，想要擺脫昏沉、找回活力，除了調整作息外，吃對食物更是關鍵。大腦和身體要順利運作，必須有充足的燃料與潤滑劑，只要掌握以下5大關鍵營養素，便能從早到晚維持電力滿格：

補充5大營養素抗疲勞

補充5大營養素抗疲勞：

維他命B雜： 如身體的發電機，能幫助將吃進去的營養順利轉換成能量。推薦進食黑米、燕麥、瘦肉、雞蛋。

如身體的發電機，能幫助將吃進去的營養順利轉換成能量。推薦進食黑米、燕麥、瘦肉、雞蛋。 優質蛋白質： 不僅是構成身體的基礎，更是合成多巴胺的重要原料，有助提升專注力，讓思緒更清晰。可進食雞肉、魚肉、豆腐、豆漿。

不僅是構成身體的基礎，更是合成多巴胺的重要原料，有助提升專注力，讓思緒更清晰。可進食雞肉、魚肉、豆腐、豆漿。 鐵質與維他命C： 鐵質負責運送氧氣至全身，缺鐵極易感到疲倦；搭配維他命C能大幅促進鐵質吸收，是抗疲勞的黃金組合。建議進食紅肉、菠菜，飯後配搭番石榴或奇異果。

鐵質負責運送氧氣至全身，缺鐵極易感到疲倦；搭配維他命C能大幅促進鐵質吸收，是抗疲勞的黃金組合。建議進食紅肉、菠菜，飯後配搭番石榴或奇異果。 鎂： 參與身體的神經傳導與能量代謝，有助放鬆緊繃的神經，減緩壓力感。建議選擇進食堅果、深綠色蔬菜、黑朱古力。

參與身體的神經傳導與能量代謝，有助放鬆緊繃的神經，減緩壓力感。建議選擇進食堅果、深綠色蔬菜、黑朱古力。 水分：輕微脫水已足以令人感到疲倦及頭痛，補足水分是維持人體新陳代謝最基本且重要的一環。推薦喝白開水、無糖茶、檸檬水。

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一日醒腦餐單 穩定血糖告別Monday Blue

除了了解關鍵營養素，楊斯涵更為大家設計了一份專屬的一日餐單，照著吃有助穩定血糖，全日保持充沛精力：

07:00-08:00 早餐：

早餐是啟動一天的關鍵，應避免攝取過多精製糖導致飯後昏睡，推介烤番薯配搭菠菜烘蛋和無糖豆漿。番薯能提供優質複合性碳水化合物；菠菜烘蛋與豆漿則補充優質蛋白質及鐵質，能溫和喚醒大腦 ，提供平穩的能量。

12:00-13:00午餐：

午餐吃得對，下午才不會頻頻打瞌睡，重點在於穩定血糖，推薦糙米飯配搭烤三文魚和烤蔬菜。捨棄白飯改吃糙米，配搭富含Omega-3的三文魚及高纖蔬菜，這種低GI組合能確保下午精力平穩輸出。

14:00-15:00下午茶：

當感到嘴饞或疲憊時，請放下高糖手搖飲品及甜品，建議選擇混合堅果配搭乳酪和無糖綠茶。堅果的鎂助神經放鬆，乳酪補充蛋白質，綠茶的微量咖啡因及茶胺酸則可溫和提神並補充腦力。

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18:00-19:00晚餐：

晚餐應以好消化、減輕腸胃負擔為原則，為夜間睡眠修復作準備，推介南瓜配搭板豆腐和蜆肉絲瓜。南瓜為優質澱粉，配合好消化的植物性蛋白及富含水分的蜆肉絲瓜，清淡無負擔，有助身體放鬆，提升睡眠質素。

她提醒，許多人經常感到疲倦，主因其實是水分攝取不足。她建議掌握以下3大喝水訣竅：

計算目標飲水量： 每日應攝取「體重（公斤）x30至40cc」的水分（例如：60公斤成年人，每日約需飲用1800至2400cc）。

每日應攝取「體重（公斤）x30至40cc」的水分（例如：60公斤成年人，每日約需飲用1800至2400cc）。 正確飲水技巧： 謹記要小口慢慢喝，身體才能有效吸收水分。

謹記要小口慢慢喝，身體才能有效吸收水分。 增添水分風味：如果覺得清水太乏味，可以加入檸檬片或沖泡無糖茶，幫助自己更輕鬆地達成每日飲水目標。

資料來源：營養師楊斯涵

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