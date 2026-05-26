內地商場辦「偷食大賽」2000人搶住玩 研究揭食太快脂肪肝風險高81% 慢食是養生王道

浙江寧波一間商場近日舉辦了一場別開生面的「偷食大賽」，吸引超過2000人報名，參加者涵蓋幼稚園小朋友至六、七十歲的長者，冠軍更可獲一克黃金金米粒，價值約人民幣1,400元，相當吸引！但有專家指出，進食太快原來都有健康風險呢！

浙江商場辦「偷食大賽」兩千人參加 冠軍獎黃金米粒

據知，寧波「偷食大賽」比賽模擬課堂環境，參賽者要在「老師」及助教巡邏下偷偷進食寧波的「小茶配泡飯」，一旦被發現便要罰企30秒。有趣的是，小學生表現猶如「職業選手」，無人被罰；亦有參賽者特意選擇坐在講台兩側，一圓學生時代從未坐過「左右護法」位置的夢想。最終，由一位30多歲的男士勝出並獲得一克黃金金米粒。

雖然「偷食大賽」的比賽規則列明進食的泡飯溫熱、非滾燙，亦提醒腸胃敏感、怕冷飲涼食的人士宜謹慎參賽，提倡珍惜糧食，避免浪費。然而這種「狼吞虎嚥」的進食習慣，雖然為比賽增添刺激，卻可能對健康帶來負面影響。

進食太快 脂肪肝風險增81%

2024年發表於《Nutrition & Diabetes》期刊的一項研究指出，每餐用時少於5分鐘的人，罹患脂肪肝的風險比慢食者高出81%。

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營養師嫚嫚曾在個人專頁說明，與慢食者相比，進食速度快的「快食者」出現中央肥胖及代謝綜合症的風險各增加54%，患上糖尿病的風險更高出2.52倍。此外，日本亦有調查發現，吃飯速度快是導致在學兒童過重或肥胖的原因之一。

為何吃太快會致肥？有3個主要原因

1. 熱量攝取過多

快食者比慢食者容易多吃1.5倍的食物，導致總熱量超標。

2. 飽足感較低

食物進入消化道後，大腦產生飽足感的過程至少需要20分鐘。吃得太快，大腦未及接收「飽了」的訊號，容易在飯後再繼續進食。

3. 胰島素阻抗

進食過快會引起血糖大幅波動，長期下來增加胰島素阻抗，身體累積更多脂肪。

小口吃、細嚼慢嚥才是王道

比賽雖然有趣，但日常飲食還是要以健康為先。細嚼慢嚥不僅有助控制體重，讓大腦有足夠時間接收飽足感訊號，自然能避免過量進食，促進消化、穩定血糖，長遠守護肝臟與心血管健康。營養師嫚嫚指出，

1. 小口小口吃：使用筷子夾小口小口吃，放慢吃飯速度。

2. 咀嚼20下：每口仔細咀嚼20下，充分咀嚼食物能幫助消化。

3. 減少獨自吃飯：與他人一同吃飯，可以幫助放慢速度。

4. 選擇非精緻食物：非精緻食物質地比較粗硬，需更多咀嚼次數及時間，能幫助放慢進食速度。

參加「偷食大賽」享受一時歡樂無妨，但在日常生活中，不妨放慢腳步，好好咀嚼每一口食物。

資料來源：九派新聞

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