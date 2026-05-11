健康煮食油怎樣選？營養師拆解9種食油脂肪酸比例 這款Omega-3含量達40%更抗發炎！

食油若選用不當，恐導致身體發炎！到底健康煮食油怎樣選？有營養師拆解9種食油的脂肪酸比例，其中一款食油Omega-3更高達40%，甚至有抗發炎功效。

拆解9種食油脂肪酸比例 這款Omega-3含量達40%更抗發炎！

營養師高敏敏在Facebook專頁撰文指，很多人買油只會留意發煙點，以為只要溫度夠高，用來煎炒煮炸就萬無一失。其實真正影響身體健康的關鍵，在於食油中的脂肪酸比例。單元不飽和脂肪酸即是Omega-9，而多元不飽和脂肪酸則包含Omega-3與Omega-6。她特意將市面上常見的9款食油分為「高溫組」、「健康組」及「發炎組」3大類別，教大家認清脂肪酸的黃金比例，避免越食越傷身：

拆解9種食油脂肪酸比例

1.高溫組

適合快炒、煎肉、爆香。高溫烹調需要穩定度極高的食油，挑選重點是Omega-9含量必須夠高，推薦食油名單：

a.苦茶油

飽和脂肪：10%

Omega-9：80%（高）

Omega-6：7%

Omega-3：<1%

發煙點：約250°C

b.精煉牛油果油

飽和脂肪：12%

Omega-9：70%（高）

Omega-6：13%

Omega-3：1%

發煙點：約270°C

c.玄米油

飽和脂肪：20%

Omega-9：40%

Omega-6：35%

Omega-3：1%

發煙點：約230°C

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2.健康組

適合中火烹調或涼拌，這組食油能提供極佳的抗氧化功效及補充Omega-3。Omega-3是抗發炎的神物，但缺點是怕熱，推薦食油名單：

a.初榨橄欖油

飽和脂肪：14%

Omega-9：73%（高）

Omega-6：10%

Omega-3：<1%

發煙點：約190°C

b.薺藍籽油

飽和脂肪：10%

Omega-9：30%

Omega-6：18%

Omega-3：35–40%（高）

發煙點：約245°C

c.芥花油

飽和脂肪：7%

Omega-9：60%

Omega-6：20%

Omega-3：10%

發煙點：約200–240°C

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3.發炎組

當人體攝取過量Omega-6，極容易導致身體發炎失衡。由於平時外出吃飯，已經經常接觸這類高Omega-6的食油，因此在家親自下廚時，千萬別再大量使用，建議盡量避免以下食油：

a.大豆油

飽和脂肪：約10–15%

Omega-9：約16–23%

Omega-6：54–70% （過高）

Omega-3：<1–8%

發煙點：約216–230°C

b.葵花籽油

飽和脂肪：約10–15%

Omega-9：約16–23%

Omega-6：54–70% （過高）

Omega-3：<1–8%

發煙點：約216–230°C

c.葡萄籽油

飽和脂肪：約10–15%

Omega-9：約16–23%

Omega-6：54–70% （過高）

Omega-3：<1–8%

發煙點：約216–230°C

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