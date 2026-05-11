Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

健康煮食油怎樣選？營養師拆解9種食油脂肪酸比例 這款Omega-3含量達40%更抗發炎！

保健養生
更新時間：12:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-11 HKT

食油若選用不當，恐導致身體發炎！到底健康煮食油怎樣選？有營養師拆解9種食油的脂肪酸比例，其中一款食油Omega-3更高達40%，甚至有抗發炎功效。

拆解9種食油脂肪酸比例 這款Omega-3含量達40%更抗發炎！

營養師高敏敏在Facebook專頁撰文指，很多人買油只會留意發煙點，以為只要溫度夠高，用來煎炒煮炸就萬無一失。其實真正影響身體健康的關鍵，在於食油中的脂肪酸比例。單元不飽和脂肪酸即是Omega-9，而多元不飽和脂肪酸則包含Omega-3與Omega-6。她特意將市面上常見的9款食油分為「高溫組」、「健康組」及「發炎組」3大類別，教大家認清脂肪酸的黃金比例，避免越食越傷身：

拆解9種食油脂肪酸比例
拆解9種食油脂肪酸比例

1.高溫組

適合快炒、煎肉、爆香。高溫烹調需要穩定度極高的食油，挑選重點是Omega-9含量必須夠高，推薦食油名單：

a.苦茶油

  • 飽和脂肪：10%
  • Omega-9：80%（高）
  • Omega-6：7%
  • Omega-3：<1%
  • 發煙點：約250°C

b.精煉牛油果油

  • 飽和脂肪：12%
  • Omega-9：70%（高）
  • Omega-6：13%
  • Omega-3：1%
  • 發煙點：約270°C

c.玄米油

  • 飽和脂肪：20%
  • Omega-9：40%
  • Omega-6：35%
  • Omega-3：1%
  • 發煙點：約230°C

【同場加映】健康食油｜不是橄欖油/亞麻籽油 這款新興食油Omega-3含量達36% 發煙點高護腦降血脂

2.健康組

適合中火烹調或涼拌，這組食油能提供極佳的抗氧化功效及補充Omega-3。Omega-3是抗發炎的神物，但缺點是怕熱，推薦食油名單：

a.初榨橄欖油

  • 飽和脂肪：14%
  • Omega-9：73%（高）
  • Omega-6：10%
  • Omega-3：<1%
  • 發煙點：約190°C

b.薺藍籽油

  • 飽和脂肪：10%
  • Omega-9：30%
  • Omega-6：18%
  • Omega-3：35–40%（高）
  • 發煙點：約245°C

c.芥花油

  • 飽和脂肪：7%
  • Omega-9：60%
  • Omega-6：20%
  • Omega-3：10%
  • 發煙點：約200–240°C

【同場加映】煮食油煙恐致肺癌！公開11種食油發煙點擺脫致癌物 哪種適合煎炸更護心血管？

3.發炎組

當人體攝取過量Omega-6，極容易導致身體發炎失衡。由於平時外出吃飯，已經經常接觸這類高Omega-6的食油，因此在家親自下廚時，千萬別再大量使用，建議盡量避免以下食油：

a.大豆油

  • 飽和脂肪：約10–15%
  • Omega-9：約16–23%
  • Omega-6：54–70% （過高）
  • Omega-3：<1–8%
  • 發煙點：約216–230°C

b.葵花籽油

  • 飽和脂肪：約10–15%
  • Omega-9：約16–23%
  • Omega-6：54–70% （過高）
  • Omega-3：<1–8%
  • 發煙點：約216–230°C

c.葡萄籽油

  • 飽和脂肪：約10–15%
  • Omega-9：約16–23%
  • Omega-6：54–70% （過高）
  • Omega-3：<1–8%
  • 發煙點：約216–230°C

延伸閱讀：橄欖油煮食仍三高？營養師教7招健康用油 輕鬆降三高防糖尿病

高敏敏營養師簡介:

台灣營養師，擁20年臨床經驗，擅長健康飲食、預防醫學和保健食品領域。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
13小時前
00:49
觀塘七旬翁疑尋賊蹤墮樓亡 消息：死者為凱施餅店創辦人蕭偉堅
突發
14小時前
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
影視圈
15小時前
薛家燕點醒李泳漢：咁大隻又夠惡可做保鑣 怒轟爆粗鬧李家鼎唔尊重爸爸 勸阿爺狠心放手：仔女事自己負責 。
09:35
薛家燕點醒李泳漢：咁大隻又夠惡可做保鑣 怒轟爆粗鬧李家鼎唔尊重爸爸 勸阿爺狠心放手：仔女事自己負責
影視圈
6小時前
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
影視圈
15小時前
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
影視圈
14小時前
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-10 11:33 HKT
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
影視圈
23小時前
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
飲食
16小時前
陳志雲涉貪官司看清朋友真面目 男星轉投「余黨」割席：世界仔識做呀 矛頭直指崔建邦？
陳志雲涉貪官司看清朋友真面目 男星轉投「余黨」割席：世界仔識做呀 矛頭直指崔建邦？
影視圈
4小時前