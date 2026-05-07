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番茄點食最有效？拆解「營養最大化」2個關鍵 《黑暗榮耀》林智妍/LE SSERAFIM中村一葉都愛吃！

保健養生
更新時間：11:34 2026-05-07 HKT
發佈時間：11:34 2026-05-07 HKT

番茄雖是餐桌上普通的食材，卻是不少韓星們的「寵兒」。《黑暗榮耀》演員林智妍及女團LE SSERAFIM的中村一葉也曾公開表示非常愛吃番茄，是維持纖細身形的秘密武器。生吃固然方便，但經過加熱並搭配少量油脂，番茄紅素的吸收率才能大幅提升，真正發揮健康功用。

番茄成韓星們的餐桌「寵兒」

《黑暗榮耀》演員林智妍曾公開表示自己非常愛吃番茄，這對她飲食控制和維持身材都有很大的幫助；女團LE SSERAFIM的中村一葉也曾分享非常喜歡番茄相關的料理，有一陣子超級愛吃「番茄奶油燉雞」。番茄是如何成韓星們的餐桌「寵兒」呢？

番茄的主要價值並非來自單一營養素含量特別高，而是整體配搭均衡，熱量低、水分高，容易產生飽足感，適合體重管理。番茄的營養組合相對簡單：

  • 番茄紅素：一種脂溶性的強效抗氧化物質
  • 維他命C：有助免疫及神經系統
  • 膳食纖維及鉀：促進腸道健康及調節血壓

番茄點食先最吸收？關鍵在「加熱」與「加油」

許多人習慣生吃番茄，營養功能醫學專家劉博仁醫生曾分享，茄紅素屬脂溶性營養素，是番茄呈紅色的主要來源，被視為身體的「天然防護罩」，有助對抗日積月累的氧化壓力與慢性發炎；茄紅素必須透過「加熱烹調」與「搭配油脂」兩大步驟，才能有效釋放並被人體吸收。

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加熱過程釋放茄紅素，炒番茄用油（如橄欖油、苦茶油）提升吸收率。因為茄紅素為脂溶性，亦可搭配油脂、即使生食也能提升吸收。因此，經過烹調的番茄比生吃更能發揮效益。

茄紅素好處/功效

食用建議：每日200-300克足夠

番茄雖然有益，但也不需要大量食用。一般建議每天攝取200至300克（約一至兩個中型番茄）已能滿足日常所需；過量食用反而可能引起胃部不適。

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番茄具防癌抗氧化功效

2025年發表於《Frontiers in Nutrition》的大型研究指：較高的番茄攝取量、茄紅素攝取量，及血液茄紅素濃度，癌症風險及癌症死亡風險均較低。雖不能直接斷言「吃番茄就不會得癌症」，但長期維持富含植化素的飲食模式，確是降低疾病風險的重要環節。

家醫科醫生李思賢指出，番茄內的茄紅素是一種重要的類胡蘿蔔素色素，集合多重好處，包括抗氧化減低DNA損傷，降血壓及壞膽固醇以減低心肌梗塞風險，預防前列腺癌、肺癌、子宮頸癌、乳癌等多種癌症，保護神經、肝臟及及骨骼健康，護膚及防糖尿病。

調節血壓與體重

新鮮番茄富含維他命C、K、鉀、葉酸和茄紅素，有助延緩慢性病的發展。維他命C有助增強免疫力，維他命K和鉀對心臟及骨骼健康，葉酸則對細胞和DNA的健康有益。

另一方面，番茄熱量低、水分高，很多人用它取代高熱量食物來控制體重。體重下降後，胰島素敏感性改善、血糖波動減少。不少人在增加番茄攝取的同時，亦會不自覺地減少高油高鹽食物，這種整體飲食調整對身體的影響遠大於單一食物。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁家醫科醫生李思賢Sohu

延伸閱讀：1種食物罐頭比新鮮更有營養？營養師揭這種抗氧化物含量更高 抗老/護心/防癌

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