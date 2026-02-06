常吃番茄可防癌抗氧化 煮食時做漏2步恐功效全失 醫生推薦3道實用番茄菜式

番茄營養豐富茄紅素，具有防癌、抗氧化功效，不過有專家提醒，如果烹調番茄時做漏2個步驟，隨時令身體難以有效吸收茄紅素，令番茄變相「白吃」。

常吃番茄可防癌抗氧化 煮食時做漏2步恐功效全失

營養功能醫學專家劉博仁近日在Facebook撰文分享，常見到不少外食族、蔬果攝取量不足，或僅將番茄作為配菜；亦有市民的血液檢驗顯示茄紅素（Lycopene）偏低，表示即使有吃番茄，吸收效果卻不理想。劉醫生指，吃番茄的重點「不在於有沒有吃，而在於吃得夠不夠、方法對不對，以及身體能否有效吸收。」吃了番茄仍吸收不足原因包括：

飲食習慣：外食多、蔬果量少；番茄僅作配菜少量食用 烹調方式：吃法太清淡，只生吃、未搭配油脂 身體狀況：腸胃功能不佳、膽汁分泌不足、腸道菌群失衡人士，無法有效吸收脂溶性營養 生活型態：長期熬夜、壓力大、慢性發炎，加速營養消耗

除了廣為人知的抗氧化功能，劉醫生指茄紅素對身體有多重益處，可以反映日常飲食是否攝取足夠蔬果與植化素的重要指標：

支持血管內皮健康 降低低密度脂蛋白（LDL）氧化 防護皮膚光老化 與男性前列腺健康相關

茄紅素好處/功效

劉醫生解釋，茄紅素屬脂溶性營養素，是番茄呈紅色的主要來源，被視為身體的「天然防護罩」，有助對抗日積月累的氧化壓力與慢性發炎；茄紅素必須透過「加熱烹調」與「搭配油脂」兩大步驟，才能有效釋放並被人體吸收。

研究證實番茄攝取與癌症風險相關 醫生推薦3道實用菜式

2025年發表於《Frontiers in Nutrition》的大型研究指：較高的番茄攝取量、茄紅素攝取量，及血液茄紅素濃度，癌症風險及癌症死亡風險均較低。劉博仁解釋：「這類觀察性研究雖不能直接斷言『吃番茄就不會得癌症』，但長期維持富含植化素的飲食模式，確是降低疾病風險的重要環節。」

有效吸收茄紅素十分重要，必須掌握「加熱」與「搭配油脂」兩大原則。劉博仁推薦以下3道簡易家常料理：

1. 番茄炒蛋

做法：將番茄炒至出汁，加入半熟蛋拌炒，起鍋前加少量鹽調味。

貼士：加熱過程釋放茄紅素，炒番茄用油（如橄欖油、苦茶油）提升吸收率。

2. 番茄豆腐湯

做法：以少量油爆香薑片，加入番茄塊炒軟出汁，注水煮沸後放入豆腐，小火烹煮3-5分鐘。

貼士：此湯品清淡溫和、易消化，豆腐提供優質蛋白質，適合晚餐或腸胃敏感者。

3. 橄欖油涼拌番茄

做法：將牛番茄切片，淋上初榨橄欖油，撒少許鹽或黑胡椒，靜置5分鐘即可。

貼士：茄紅素為脂溶性，搭配油脂即使生食也能提升吸收，是夏日開胃菜。

專家履歷：劉博仁醫生

現為台中市科博特診所院長。台灣營養醫學博士、台灣耳鼻喉科專科及家庭醫學科專科醫生，專長為癌症疾病，例如癌症營養、靜脈營養注射、營養醫學整合包括基因檢測、疾病預防策略。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

