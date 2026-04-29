高血壓易致中風/心臟病 營養師推介7種碳水食物助降血壓 每日喝1種果汁也有效

高血壓在本港相當普遍常被稱為「隱形殺手」，可引致心臟病、中風、腎衰竭，甚至死亡。想避免高血壓，有營養師特別推介7款降血壓碳水食物，其中每日飲用1款果汁，降血壓效果同樣顯著。

推介7種碳水食物助降血壓 每日喝1種果汁也有效

據外媒《EatingWell》報道，註冊營養師Lauren Manaker指出，當一個人被診斷出患上高血壓時，同時意味着面臨中風、心臟病發作和其他不良後果的風險增加。限制鈉的攝取固然重要，但其實還有許多營養素能在降血壓上發揮關鍵作用。有研究表明，遵循「得舒飲食法」（DASH飲食）能顯著降低血壓。該飲食法強調進食全穀物、蔬菜、水果、脫脂或低脂乳製品、瘦肉、家禽、魚類、堅果、種子、豆類及健康脂肪。

若果喜歡碳水化合物，同時又患有高血壓，好消息是DASH飲食其實包含多種豐富的碳水化合物食物。她強調，只要選擇植物性碳水化合物，如水果、蔬菜和全穀物，反而有助降低血壓。相反，攝取過多含有添加糖的超加工碳水化合物，如含糖飲品、冬甩及糖果，則會增加高血壓風險。她特別推介7種最佳降血壓碳水化合物食物：

7種碳水食物助降血壓

1.香蕉

香蕉是高鉀食物，也是維持健康血壓的最佳碳水化合物來源之一。美國心臟協會建議，血壓高於120/80的成年人應增加膳食鉀的攝取量。除了直接剝皮食用，亦可以將香蕉加入沙冰中，或將冷凍香蕉與其他水果攪拌成健康雪糕，能補充額外的鉀質。

2.豆類

豆類能提供高纖維碳水化合物、植物性蛋白質、水溶性與非水溶性纖維（包括抗性澱粉），以及大量維他命和礦物質，例如鎂，對維持血壓穩定極有幫助。建議可嘗試製作黑豆沙律，或將豆子製成濃稠的蘸醬，輕鬆增加豆類攝取量。

3.乳酪

乳酪因含有活性益生菌，能維持腸道微生態平衡而大受歡迎。但在控制血壓方面，數據顯示，進食乳酪這個簡單習慣，可能有助於一小部分高血壓患者降低血壓值。乳酪含有鈣、鎂和鉀這三種有益血壓健康的礦物質；而當中的益生菌亦可能具有潛在的降血壓作用。無論是製作乳酪芭菲、清爽沙冰，還是簡單配搭雜莓及蜂蜜直接享用，都非常健康。

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4.西瓜

西瓜多汁香甜，更是降血壓好幫手。一項針對食用西瓜對心臟健康影響的綜合分析研究指出，食用西瓜能顯著降低收縮壓。夏天不妨在沙律中加入西瓜增添甜味，甚至用西瓜代替番茄，為菜式注入新意。

5.燕麥

在選擇穀物時，全穀物（如燕麥）絕對是降血壓的好選擇。有別於只剩下胚乳的精製穀物，全穀物保留了麩皮、胚乳和胚芽三個部分，因此蘊含更豐富的膳食纖維、維他命和礦物質。數據顯示，多食全穀物與降低高血壓風險息息相關，其豐富纖維亦能透過促進腸道菌叢來發揮保護作用。燕麥特別有益，因為它含有一種名為β-葡聚醣的水溶性纖維，被證實與降低收縮壓及舒張壓有關。建議可以嘗試製作隔夜燕麥、能量球或經典燕麥粥。

6.藍莓

藍莓富含纖維、維他命和礦物質，這些營養素有助於維護心血管健康。與其他紫藍色食物一樣，藍莓含有豐富的花青素，這正是其具備降血壓功效的關鍵之一。雖然野生藍莓的花青素含量比人工栽培的更高，但所有藍莓都含有大量的花青素。一項研究發現，連續數周食用新鮮藍莓或藍莓粉，能略微提升體內一種有助血管健康的化合物（亞硝酸鹽）水平。無論是新鮮藍莓還是冷凍藍莓，也有助於維持健康的血壓水平。

7.橙汁

飲用100%純橙汁的好處遠不止增強免疫力，橙汁是天然的鉀質來源，而鉀是DASH飲食重點強調的礦物質。用於製作100%純橙汁的橙或柑橘類水果，都含有一種名為橙皮苷的抗氧化劑，能多方面促進心臟健康。一項隨機對照試驗顯示，患有第一期高血壓或高血壓前期的人士，每天飲用500毫升橙汁，持續12周，其收縮壓明顯低於飲用不含橙皮苷，但卡路里及維他命C含量相同飲料的人。

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如何為之高血壓/高血壓前期？

根據香港2020-22年度人口健康調查顯示，本港15至84歲非住院人口之中，有29.5%患有高血壓；15至84歲人口平均每日進食的鹽分達8.4g，是世衞建議的每日食鹽總攝入量的168%。根據衞生署資料，如果血壓上升並持續處於高水平，可能會引致中風、冠心病、心臟衰竭、慢性腎病嚴重的健康問題，甚至導致早逝。

成年人收縮壓持續處於140mmHg或以上，或舒張壓持續處於90mmHg，便是患上高血壓。

若收縮壓處於120至139mmHg之間，或舒張壓處於80至89mmHg之間，則屬於前期高血壓，應多加注意。

高血壓可導致哪些嚴重併發症？

高血壓對本港成年人十分普遍，然而很多患者並不知道自己有高血壓，甚至有調查發現半數患者並不自知。這是由於高血壓很多時並沒有症狀，小部分患者會有頭痛、頭暈和疲倦等現象。患上高血壓而不加以治療或控制，可導致嚴重後果、甚或致命，包括：

冠心病和心臟病發作

心臟衰竭

中風

視網膜血管病變

腎衰竭

資料來源：《EatingWell》、衞生署

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