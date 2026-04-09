17歲少年鼻塞3年被當鼻炎 顱底竟藏血管瘤炸彈 3症狀持續3個月即求醫青春期男子最高危

長期鼻塞可能是體內藏了一顆隱形炸彈的警號。內地一名17歲的高中生受鼻塞困擾持續3年，起初被醫生當成普通的鼻炎來處理，自己也因為症狀輕微沒有太上心。但症狀一直沒有改善，反而越演越烈，反覆流鼻血，嚴重影響睡眠和學業。最後接受了內窺鏡檢查，才發現困擾他多年的竟是一顆「鼻咽纖維血管瘤」，更隨時有大出血的危機。

17歲少年鼻塞3年被當鼻炎 輾轉求醫症狀越發加重

根據內媒《紅星新聞》報道，17歲的小杰（化名）的鼻塞問題，始於3年前的初中三年級。起初，家人以為只是季節轉換引致的感冒，或課室冷氣問題，僅以噴鼻劑、洗鼻液等方法處理，惟未見好轉。小杰卻因為擔心耽誤學業，一直與父母說自己「能應付」。直至升上高中後，其症狀逐漸加重，不但須要張口睡覺，鼻鼾聲更越發響亮，耳朵亦時常有悶脹感。

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在過去一年半，家人曾帶小杰輾轉求醫，診斷結果各異：有醫生判斷為「鼻中隔偏曲」或「過敏性鼻炎」；有中醫認為是脾胃問題；更有私家診所建議進行等離子消融手術。後來他進行了電腦斷層掃描（CT），醫生從影像判斷為「腺樣體殘留」，並認為青春期後會自然萎縮，更安撫家人指「男孩子血管豐富，偶爾流點血屬正常」。

然而，小杰的身體卻不斷發出警號：鼻塞由單側發展至雙側；流鼻血的頻率由每月一次，惡化至每星期兩三次，有時血液更會由後鼻孔倒流，令他在半夜嗆醒。在某次體育堂時，他更因突發大量鼻血，需由老師緊急送院。長期的不適，已嚴重影響其學業與日常生活。

內窺鏡檢查揭顱底藏血管瘤炸彈

今年3月，家人帶同小杰向杭州市第一人民醫院耳鼻咽喉科求診。該科副主任滕堯樹醫生在詳細了解小杰長達3年的病史後，隨即為他進行鼻內窺鏡檢查。鏡頭下，在小杰的右側鼻咽部，一個紫紅色、表面光滑的腫物清晰可見，其血管紋路分明，甚至隨著呼吸有輕微搏動。滕醫生判斷這並非鼻炎，而是「鼻咽纖維血管瘤」。

他解釋，這類腫瘤的血供極其豐富，其根部可深植於顱底，周圍更佈滿重要的血管和神經。此前的一切藥物、洗鼻等治療，不但無效，不當的刺激更可能隨時誘發大出血。他亦指出，在之前被判斷為「腺樣體肥大」的CT影像上，其實已隱約可見鼻咽部的陰影，惟當時未被充分重視。

微創手術取出80g腫瘤 大感驚喜：鼻子通了

確診後，滕醫生迅速組織了跨專科會診。首先，由神經外科團隊進行「介入栓塞術」，堵住供應腫瘤養分的血管，讓其「缺血凋亡」；隨後，再由耳鼻咽喉科團隊在內窺鏡輔助下進行微創切除，以最大限度減少手術創傷及出血量。經過3個多小時的手術，最終重達80g的腫瘤被完整取出，臉上沒有任何手術切口，且整個過程的出血量被成功控制在100ml以內。

麻醉甦醒後，小杰的第一句話便是：「我的鼻子通了。」這是他3年來，第一次能用鼻子順暢呼吸。術後3天，他已能夠下床走動，恢復進度理想。此後仍需定期覆診，持續追蹤至少5年，以有效預防復發。

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青春期男子最高危 3症狀持續3個月即求醫

滕堯樹醫生表示，「鼻咽纖維血管瘤」好發於10-25歲的男性，其首發症狀多為單側、漸進性的鼻塞，因進展緩慢且隱匿，極易被誤診為鼻炎或腺樣體肥大。他特別提醒家長，若青春期男性出現以下危險信號，應及時向耳鼻咽喉科專科求診：

持續鼻塞：超過3個月，且症狀逐漸加重，常規藥物無效。

嚴重鼻鼾：夜間須長期張口呼吸，鼻鼾聲響亮。

反覆鼻血：多為單側，且出血量增多、止血時間延長。

其他相關症狀：如耳悶、耳鳴、聽力下降，甚至面部麻痺、眼球突出等。

單側鼻塞恐患癌？拆解鼻咽癌7大徵兆

單側鼻塞久久未好轉絕非小毛病！可能反映了大大小小的鼻咽問題。除了「鼻咽纖維血管瘤」之外，鼻塞、流鼻血亦可能是鼻咽癌的警號。據衞生署資料，鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病。這種惡性腫瘤的患者以男性居多，而且較常見於中國南部，特別是廣東人士。研究顯示，居於沿海一帶且長期食鹹魚者，患鼻咽癌的機率較不吃鹹魚的人高。鼻咽癌主要的徵兆如下：

頸部出現無痛腫塊

鼻及喉分泌帶血

聽力減退

局部失聰

耳鳴

經常復發的中耳炎

鼻塞或單側鼻塞

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